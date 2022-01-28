Уфа, 28 января 2022, 15:27 — REGNUM 172 школьника получили детскую прививку от COVID-19 в Башкирии. Эту информацию подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
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«27 января 172 ребенка в Башкирии получили вакцину от COVID-19», — сообщили в пресс-службе.
Согласно данным оперативного штаба региона, прививку от COVID-19 получили всего 2 347 506 жителей, завершили вакцинацию от этой инфекции 2 193 135 человек.
За минувшие сутки в республике выявили 570 носителей коронавируса.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирию поступила вакцина «Спутник М» для школьников от 12 лет.