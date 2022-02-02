Абакан, , 06:31 — REGNUM Ещё два пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 февраля в республиканском правительстве.

Осторожно, коронавирус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По информации оперативного штаба региона, скончались две женщины. Одной из них было 72 года, второй — 74.

С начала 2022 года в Хакасии умерли 137 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 816 носителей коронавируса, выздоровел 241 человек.

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