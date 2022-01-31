Красноярск, , 13:03 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 1423 носителя коронавируса, за весь период пандемии — 187 765. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 января в федеральном оперштабе.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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За сутки в крае госпитализирован 101 ковид-пациент, это на десять человек меньше, чем 30 января. Выздоровели за всё время 168 673 красноярца, за сутки — 601.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в регионе было подтверждено 1405 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 529 человек.

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