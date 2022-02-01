Брянск, , 11:50 — REGNUM В Брянской области по данным на 1 февраля госпитализировано 111 пациентов с COVID-19. Выписаны после лечения 115 пациентов, зарегистрировано 12 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Больничная палата с аппаратом ИВЛ Bryanskobl.ru

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 105 477 случаев заболевания COVID-19, в том числе 1 100 диагнозов зафиксировано за прошедшие сутки. Выздоровели 97 268 человек, скончался от осложнений 3 261 пациент.

Лаборатории региона провели 1 386 142 исследования на коронавирус.