Якутск, 27 января 2022, 12:08 — REGNUM Более 30 специалистов центра «Фтизиатрия» переведены на работу в амбулатории для работы с коронавирусными пациентами. Переброска врачей осуществлена в рамках мобилизации медработников республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 января в пресс-службе научно-практического центра «Фтизиатрия».
Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»
Читайте также: Власти Якутии объявили добровольную мобилизацию неработающих медиков
Специалисты принимают пациентов и обслуживают их на дому. Помимо врачей мобилизованы также медицинские сёстры и лаборанты — всего более 100 человек.
По словам фтизиатра Светланы Семёновой, из 100 вызовов, приходящихся на каждого врача, она успевает отработать около 50.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии объявили добровольную мобилизацию не работающих сейчас по специальности медицинских работников. Медицинским учреждениям республики необходима помощь. За сутки 26 января заразились коронавирусом почти 2000 жителей республики.