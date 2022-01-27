Якутск, , 12:08 — REGNUM Более 30 специалистов центра «Фтизиатрия» переведены на работу в амбулатории для работы с коронавирусными пациентами. Переброска врачей осуществлена в рамках мобилизации медработников республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 января в пресс-службе научно-практического центра «Фтизиатрия».

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Специалисты принимают пациентов и обслуживают их на дому. Помимо врачей мобилизованы также медицинские сёстры и лаборанты — всего более 100 человек.

«Нашему коллективу не привыкать работать в таких условиях, каждый из нас ежедневно имеет дело с не менее опасной инфекцией — с туберкулезом. Когда пандемия только началась, врачи и медицинские сестры противотуберкулезных диспансерных отделений также самостоятельно доставляли лекарства своим пациентам, для лечения и профилактики туберкулеза на дому. Безусловно, вызовов было в разы меньше, в настоящее время, увы, коронавирус бьет все рекорды. Желаю всем медицинским работникам крепкого здоровья и сил в общей борьбе» — отметила заместитель директора НПЦ «Фтизиатрия» по научной и организационной работе Мария Винокурова.

По словам фтизиатра Светланы Семёновой, из 100 вызовов, приходящихся на каждого врача, она успевает отработать около 50.

«Большинство пациентов переносят коронавирус легко, как ОРВИ. На вызовах встречаются и те, кто ожидал врача по 2−3 дня, тем не менее, люди не ругаются, грубости на вызовах я не встречала», — отметила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии объявили добровольную мобилизацию не работающих сейчас по специальности медицинских работников. Медицинским учреждениям республики необходима помощь. За сутки 26 января заразились коронавирусом почти 2000 жителей республики.