Барнаул, , 08:16 — REGNUM Всвязи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу поликлиника № 14 в Барнауле была вынуждена ограничить оказание медуслуг. Как сообщил на своей странице в Instagram главврач поликлиники Дмитрий Денисов, весь корпус на Павловском тракте, 281а сейчас принимает только пациентов с симптомами коронавируса и ОРВИ.

В поликлинике Rosminzdrav.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

В кабинете № 9 ведется забор мазков на коронавирус. Регистратура работает только на выдачу талонов в кабинеты неотложной помощи.

«На данный момент у нас только около 500 вызовов на дом», — уточнил Денисов. Он также пояснил, что многие узкие специалисты находятся на больничном.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной: на 27 января 2022 года отмечена рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года зараженных коронавирусом стало на рекордные 162 больше (всего 7039).

Читайте также: В Алтайском крае значительно увеличили число тестирований на коронавирус