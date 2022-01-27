Липецк, , 15:36 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 54 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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27 января подтверждено 384 новых случая заражения коронавирусом — на 48 больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона был выявлен 89 тыс. 121 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 81 тыс. 786 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 187 — за последние сутки.

За весь период скончались 3004 человека. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.