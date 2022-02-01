Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM В стационарах Ленинградской области дополнительно развернули 130 коек для больных COVID-19. В регионе за сутки госпитализировали 162 человека, зараженных коронавирусом, что на 82 человека больше, чем сутками ранее. Об этом 1 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

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В настоящий момент в области развернуто 2119 коек, что на 130 больше, чем сутками ранее. Дополнительные места для ковидных пациентов развернуты в Лужской и Бокситогорской больницах.

«На койки для лечения COVID-19 в медицинские организации Ленинградской области за сутки поступило 162 человека (в предыдущие сутки 80)»,— отметили в комитете.

На амбулаторном лечении в данный момент находятся 24 211 пациентов (в предыдущие сутки — 21 954), суточный прирост заболевших составил 2257 человек.

Отметим, за прошедший день положительный результат теста на COVID-19 в Ленобласти получил 1251 местный житель, что на 68 меньше, чем сутками ранее. Наибольшее число новых случаев подтверждено в крупных населенных пунктах, таких как Всеволожск (120), Выборг (87), Кириши (84), Тихвин (65), Лодейное Поле (54), Кудрово (51), Никольское (47), Подпорожье (43), Тосно (40), Сланцы (39), Гатчина (35), Старая, пгт. им. Свердлова (по 31), Сертолово, пгт. им. Морозова (по 27), Романовка (22), Тельмана (20), пос. Щеглово (18), пгт. Сиверский (17), Ульяновка, Кировск, Волосово (по 16), Кингисепп (15), Отрадное (11), Янино-1 (10).

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусом заразились 118 569 человек. Из них выздоровели 102 961 человек, в том числе 441 пациент выписан за прошедший день. Умерло 3169 заболевших ковидом местных жителей, в том числе пять смертей зарегистрировали в последний день января, что на четыре летальных случая меньше, чем сутками ранее.

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