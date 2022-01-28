Москва, , 12:59 — REGNUM На фоне волны «Омикрона» в Госдуме с 31 января закрываются столовые и буфеты, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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Депутатов Госдумы и аппарат проинформировали о том, что с 31 января по 13 февраля в зданиях Госдумы не будут работать столовые и буфеты.

Обеспечение питания будут осуществляться через мини-магазин, который находится в здании палаты парламента в Георгиевском переулке.

Ранее столовая и буфеты закрывались на фоне пандемии коронавируса в 2020 году.