Нижний Новгород, , 13:25 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 133 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 225 175 человек, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 383 жителя области.

С начала пандемии в регионе выявлен 246 961 случай заражения коронавирусом, из них 1445 — за минувшие сутки. 10 441 человек скончался от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 20 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки.

Как сообщили ИА REGNUM, для больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией в регионе развернуто около 4,3 тыс. коек. Только за минувшие сутки подготовлено 200 новых мест в ковид-центрах. В связи с возросшей нагрузкой на амбулаторно-поликлиническое звено в 17 детских и взрослых поликлиник направят дополнительный персонал и транспорт.

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