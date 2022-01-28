Чебоксары, 28 января 2022, 13:17 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил врачей, которые в условиях пандемии коронавируса «находят силы стоять сутками и оказывать необходимую медицинскую помощь». За два года «пандемия потрепала нас по различным направлениям». Об этом руководитель региона заявил в своём послании 28 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Ставя задачи на 2022 год, глава Чувашии отдельно остановился на ситуации с коронавирусом.
Он поблагодарил врачей, которые проявляют в этих условия героизм и стойкость, «находят силы стоять сутками и оказывать необходимую медицинскую помощь»:
Олег Николаев призвал жителей, которые ещё не прошли вакцинацию, привиться от ковида. И также акцентировал внимание на программе реабилитации переболевших COVID-19:
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждён 49 431 случай заражения коронавирусом, выздоровели 42 316 человек (85,6%), умерли 4190 жителей.
По последним данным оперативного штаба России (на 21 января), в Чувашии прививку от COVID-19 сделали 624 553 человека, в том числе двумя компонентами — 591 730 жителей. Коллективный иммунитет оценивается на уровне 52,5%.
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