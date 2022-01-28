Улан-Удэ, , 08:12 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 294 пациента. Таким образом, всего к настоящему времени коронавирус победили 75 515 жителей республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за время пандемии достигло 83 748, 46% из которых приходится на жителей столицы Улан-Удэ. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 1153 человек, что стало новым рекордом по суточному приросту.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 980 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.