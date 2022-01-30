Москва, , 15:46 — REGNUM Человек может стать переносчиком коронавируса уже через несколько часов после инфицирования штаммом «Омикрон», рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора (Екатеринбург) Александр Семёнов.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы уже можете стать распространителем вируса, не через 3−4 дня после заражения, а уже к вечеру», — отметил Семёнов в эфире «Россия 1».

Он добавил, что «Омикрон» выводится из организма примерно за неделю после инфицирования.