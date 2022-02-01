Москва, , 16:14 — REGNUM На данный момент перевод максимального количества сотрудников на дистанционную работу носит рекомендательный характер. Учитывая эпидемиологическую обстановку, это правильно, считает омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 1 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Другой вопрос в том, что, если через некоторое время ситуация с количеством заболевших не стабилизируется, это требование может перерасти в обязательное. Но и в этом случае для работодателей нет ничего страшного — во-первых, это не впервые и все организации уже имеют такой опыт и законодательную базу. А во-вторых, работодатель самостоятельно определяет кого можно, а кого нельзя переводить на удалёнку на конкретном предприятии. И если сотрудник непосредственно участвует в процессах на непрерывно действующем производстве, то такого сотрудника не нужно переводить на дистанционный режим», — пояснил член Генсовета Партии Роста.

Напомним, Минтруд России рекомендовал перевести на «удалёнку» максимально возможное число работников в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в России.