Архангельск, , 13:28 — REGNUM В Архангельской области число зараженных коронавиурсом за последние сутки выросло на 1971, 140 человек были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Госпитализация пациента с коронавирусом Cap.ru

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Лидеры по приросту заболевших — Архангельск (+715) и Северодвинск (+315).

«Абсолютное большинство заболевших COVID-19 переносит болезнь в достаточно легкой форме: у многих она протекает как ОРВИ. Это, безусловно, снижает нагрузку на стационары», — сообщил глава регионального минздрава Александр Герштанский.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки выявили 98 040 случаев COVID-19.