Курган, , 13:38 — REGNUM В Курганской области за сутки на 31 января с коронавирусной инфекцией госпитализировано 36 человек, выписались по выздоровлению 138. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки выявлено 288 заражённых коронавирусом курганцев, на 30 человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 31 января выявлено 51 310 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 50 938 человека, скончались 1047.

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