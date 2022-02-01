Орск, Оренбургская область, , 09:58 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области с 3 февраля все школы переходят на дистанционное обучение учеников. Об этом сообщает мэрия.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

Дистанционное обучение в Орске продлится с 3 по 13 февраля. В онлайн переходят школы и дополнительное образование. Разрешены лишь индивидуальные занятия в учреждениях спорта и культуры, связанные с подготовкой к соревнованиям и конкурсам регионального, всероссийского и международного уровней.

Как отметил начальник Юго-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Денис Морозов, в городе наблюдается значительный прирост заболевших ковидом, 44% из них — это дети.

Медики обеспокоены уровнем заболеваемости среди детей. Поток обращений в поликлиники настолько велик, что отработка вызова на дом часто может занимать до двух суток.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 25 января на «дистант» ушли все школы Оренбурга. Причиной стала также неблагополучная эпидобстановка.

Читайте ранее в этом сюжете: В поликлиниках Орска приостановили оказание плановой помощи