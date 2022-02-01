Кемерово, , 12:28 — REGNUM В Кемеровской области на сегодняшний день на «удалёнку» переведены 188 школ. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Дистанционный урок Mon.alania.gov.ru

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«В том числе три губернаторские образовательные учреждения, 6848 классов, — уточнили Ngs42.ru в ведомстве. — В 123 детских садах региона 171 группа находится на карантине, полностью закрыты на карантин десять дошкольных учреждений».

По данным министра образование Кузбасса Софьи Балакиревой, на дистанционном обучении находятся 150 тысяч учеников.