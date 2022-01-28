Симферополь, , 11:35 — REGNUM В Республике Крым госпитализировано 98 пациентов с коронавирусом, сообщили 28 января в региональном оперативном штабе. Накануне, 27 января, в больницы попали 89 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Всего за минувшие сутки в Крыму заражение коронавирусом подтвердилось у 409 человек, тогда как накануне, 27 января, число новых заразившихся составило 380 человек.

С начала пандемии в регионе было выявлено 131 567 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из этого числа 122 528 пациентов, в том числе 389 человек выписаны за последние сутки. Скончались 4 964 ковид-пациента, в статистику смертности за сутки вошло ещё девять случаев.