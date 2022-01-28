Москва, , 13:07 — REGNUM Выявленные в России цифры в рамках коронавирусной статистики ниже, чем в западноевропейских странах. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Эти цифры [по числу выявленных случаев заражения коронавирусом] пока меньше, чем в странах Западной Европы, меньше, чем в США, поэтому нельзя исключать, что они еще будут увеличиваться», — сказал Песков.

Он сослался на мировой опыт, который демонстрирует, что «в плане «Омикрона» какие-то избыточные ограничения не имеют смысла».