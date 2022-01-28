Горно-Алтайск, , 08:26 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая от COVID-19. Таким образом, всего за весь период пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 601 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Выявлено за прошедшие сутки 129 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске и Онгудайском районе, где подтверждено по 28 и 27 новых случаев. Общее число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 26 370.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 45, за весь период — 23 870. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1630, за весь период — 373 476», — отметили в оперштабе.