Владивосток, , 06:43 — REGNUM В Приморье приступили к добровольной вакцинации детей и подростков от COVID-19. Двухкомпонентная вакцина уже поступила и распределяется по медучреждениям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 января в пресс-службе правительства края.

Вакцина «Спутник М» Irkobl.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

В первой партии вакцины «Спутник М» — 960 доз.

«Все детские поликлиники оборудованы морозильными камерами для хранения вакцины. Чтобы сделать прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления», — пояснили в краевом минздраве.

На 31 января 967 012 приморцев привились от COVID-19.

Читайте также: Приморье и Якутия получат больше всех денег в ДФО на поддержку поликлиник

Как сообщало ИА REGNUM, в целях реализации мероприятий, направленных на борьбу с новым штаммом COVID-19 «Омикрон» и защиты населения от коронавируса минздравы дальневосточных регионов получат помощь.