Благовещенск, , 05:16 — REGNUM В общественных местах Благовещенска перестали прививать людей от коронавируса. В связи со снизившимся спросом на эту услугу вакцинация будет проходить только в поликлиниках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе правительства региона.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Учитывая низкое число обращений для вакцинации в торговые центры города Благовещенска, с завтрашнего дня мы приостанавливаем работу в общественных местах. Продолжают функционировать стационарные прививочные пункты в каждой поликлинике», — рассказала министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

За неделю в Амурской области прививки от COVID-19 сделали 3,5 тысячи человек, ревакцинировались — 6,5 тыс. Вакцины в регионе достаточно, недавно поступила партия из 18 тыс. доз «Спутник Лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю в Амурской области доля пациентов, болеющих COVID-19 с пневмонией, снизилась до 19,8% (было 28,9%). Коронавирус в регионе стали выявлять на 5,9% реже.