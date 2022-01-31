Москва, , 10:48 — REGNUM Для дезинфекции квартиры или дома в том случае, если кто-то в семье заболел COVID-19 нужно один раз в день использовать дезинфицирующие средства из группы катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), сообщили 31 января в пресс-службе Роспотребнадзора.

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В эту группу входят четвертичные аммониевые соединения, третичные амины, полимерные производные гуанидина, спирт и другие химические группы, обладающие вирулицидным действием и разрешенные для применения населением в быту.

Также необходимо протирать или опрыскивать дезинфицирующим раствором все предметы и проветривать помещения. По возвращении домой с улицы следует тщательно вымыть руки и лицо с мылом и обработать руки спиртсодержащим антисептиком.

ИА REGNUM ранее сообщало, в состав моющих и дезинфицирующих средств входят агрессивные химические вещества (щелочь, кислоты, хлор, спирт и т. д.), поэтому применять их нужно осторожно.

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