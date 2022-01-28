Тамбов, , 19:36 — REGNUM В Тамбове в школах, лицеях и гимназиях с 29 января по 7 февраля приостановлены занятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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Эта мера принята в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, ростом количества болеющих учащихся и педагогов. Руководители образовательных учреждений самостоятельно определяют необходимость дистанционного обучения отдельных классов.

Директорам также поручили организовать дежурные классы, в особенности в начальной школе, для учащихся, чьи родители не могут оставить детей без присмотра.