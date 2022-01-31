Чита, , 10:17 — REGNUM В Чите заболевшие COVID-19 выявлены во всех образовательных учреждениях и детских садах, с каждым днем их становится больше. Подробности 31 января со ссылкой на слова руководителя администрации города Читы Александра Сапожникова сообщает пресс-служба правительства региона.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Срез по школам показывает, что в каждой школе есть закрытые классы, например в №36 — 13 классов, в №49 — 11 классов, в №27 — 10. Школы, где большое количество заболевших детей и педагогов, находятся на особом контроле. Все сведения постоянно передаем в Роспотребнадзор, чтобы принять решение о полном закрытии школы», — отметил градоначальник.

По его словам, заболевших преподавателей и воспитателей насчитывается уже 82 человека.

«Закрыта многофункциональная гимназия №12. Количество неработающих классов — 132, на прошлой неделе эта цифра составляла 23. Очень большой рост заболеваемости идет в школах. Что касается детских садов, то полностью ни один в Чите не закрыт, не работают 34 группы. Сейчас ожидаем, когда в поликлиниках города начнется вакцинация детей и подростков с 12 лет, график уже составлен», — отметил Сапожников.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 31 января из общего количества пациентов моногоспиталей 69 находятся в тяжёлом состоянии (+4 за сутки).

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