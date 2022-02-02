Владивосток, , 03:43 — REGNUM Медучреждения Приморья готовы к развертыванию резервного коечного фонда — за минувшие сутки выявлено рекордное число новых зараженных коронавирусом — 603 человека, днём ранее — 501 случай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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В связи с ростом заражений существенно выросла нагрузка на детские и взрослые поликлиники.

«За последние сутки обеспечено дополнительно 26 мест, всего в 24 больницах функционируют 2648 коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями», — пояснили в региональном минздраве.

На 2 февраля в Приморье зарегистрировано 113 400 носителей коронавируса, выздоровели 97 440 пациентов (544 за сутки), не справились с 1715 человек (+5 за сутки).

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Как сообщало ИА REGNUM, работодателям в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса следует по возможности перевести на удалённый режим работы как можно больше сотрудников, сообщает 1 февраля Минтруд России.