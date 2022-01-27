Новосибирск, , 11:40 — REGNUM В Новосибирской области ведётся мониторинг наличия, ежедневного расходования и потребности в лекарственных препаратах для лечения пациентов с коронавирусом в аптеках. Об этом сегодня, 27 января, сообщил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Максим Останин.

В аптеке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Он уточнил, что мониторинг наличия и запаса лекарств ведётся по 34 позициям, рекомендованным для лечения коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день 34 позиции, куда входят и жаропонижающие, и гормональные, и противовирусные препараты в еженедельном режиме отслеживаются на наличие не только в розничных сетях, но и на площадках оптовых организаций, — подчеркнул Останин. — По противовирусным препаратам сформирован трёхмесячный запас с учётом возрастания потребности по анализу прошедших волн распространения коронавируса, а по некоторым позициям запас достигает периода до 7 месяцев».

Он отметил, что аптечные сети готовы делиться лекарствами друг с другом.