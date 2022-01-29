Ростов-на-Дону, , 12:58 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 1885 носителей коронавируса (+ 301 за сутки) и выписали с выздоровлением 394 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число новых случаев заражения зарегистрировано в Ростове-на-Дону (519), Аксайском районе (103) и Таганроге (63). Почти 12% заразившихся — люди старше 66 лет, более 18% — дети.

За весь период на Дону подтверждено 211 835 заражений коронавирусом. Выздоровели 184 432 пациента. Жертвами COVID-19 стали 10 005 жителей Ростовской области.

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