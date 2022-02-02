Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант
Штамм «Омикрон» наступает: как заявила 26 января вице-премьера Татьяна Голикова, он зарегистрирован в 72 регионах России, на него и другие недоминирующие штаммы приходится более 52% случаев заражения. Из общего количества выявленных новых случаев госпитализировались в среднем 17% пациентов. При этом в 35 регионах уровень госпитализации выше, чем по стране в целом. Наиболее высокий — более 30% — отмечается в Тверской, Ярославской, Калининградской, Астраханской областях, Адыгее, Калмыкии, Карачаево-Черкесии. Более 40% — в Курской, Пензенской областях и Марий Эл, более 50% — в Северной Осетии, более 60% — в Туве. В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5%.
Власти регионов всё чаще заявляют об отмене плановой медпомощи и ужесточают ограничения: работники переходят на удалённый режим работы, школьники — на дистанционный формат обучения. По данным Минпросвещения РФ, в 39 регионах страны ряд школ сохраняют карантинные меры.
Все подробности о коронавирусной ситуации и ограничительных мерах — в трансляции ИА REGNUM.
Новосибирский оперштаб готовит решение о введении всеобщего карантина в школах. Учеников отправят на «удалёнку» уже с 31 января. Очно смогут учиться только одиннадцатиклассники. Об этом сегодня, 27 января, сообщил губернатор региона Андрей Травников.
Читайте также: В новосибирских школах готовятся ввести всеобщую «удалёнку»
Ряд школ 39 регионов России сохраняют карантинные меры, введённые из-за распространения коронавируса. Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная в телеграм-канале «Большая перемена РФ», принадлежащем пресс-службе Минпросвещения РФ.
Читайте также: В Минпросвещения назвали число школ на карантине из-за COVID-19
В Чувашии с учётом резкого роста количества вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и числа заболевших временно приостанавливается личный приём граждан. Об этом сообщает управление по работе с обращениями граждан администрации главы республики.
Читайте также: В органах власти Чувашии приостановлены приёмы граждан
В Ярославской области приостановлено оказание плановой медицинской помощи во взрослых и детских стационарах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент здравоохранения региона.
Читайте также: В Ярославской области приостановлена плановая медпомощь в больницах
В Республике Крым ещё 89 пациентов с коронавирусом попали в больницы, сообщили в региональном оперативном штабе 27 января. Накануне, 26 января, сообщалось о 85 госпитализированных пациентах.
Читайте также: В Крыму за сутки госпитализировали 89 ковид-пациентов
Решение о введении всеобщего школьного карантина в Новосибирской области «принципиально принято». Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.
Читайте также: Решение о всеобщем школьном карантине принято — новосибирский губернатор
Власти Тувы отменяют часть принятых в начале недели антиковидных запретов, касающихся субъектов малого и среднего бизнеса.
Читайте также: Власти Тувы признали преждевременность закрытия парикмахерских и саун
В Новосибирской области началась пятая — «омикронная» — волна пандемии. Об этом сегодня, 26 января, заявил губернатор региона Андрей Травников.
Читайте также: Власти подтвердили начало пятой волны коронавируса в Новосибирской области
С 29 января жители Ростовской области останутся без плановой медицинской помощи. Это связано с ужесточением коронавирусных ограничений, обновлённый перечень которых утвердил донской губернатор Василий Голубев, передаё тИА REGNUM.
Читайте также: Жителей Ростовской области оставят без плановой медицинской помощи
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 27 января 2022 года вакцинированы 1 251 212, в том числе — 368 детей (12−17 лет). Прирост за последние сутки составил +7044.
Об этом: На Алтае за сутки от COVID-19 вакцинированы более 300 детей
На сегодняшний день в Хакасии официально зарегистрировано 19 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон».
Читайте также: В Хакасии «Омикрон» выявлен у троих детей
В Ульяновской области начинают распределять первую партию вакцины от COVID-19 для иммунизации подростков.
Читайте подробнее: Ульяновская область получила первую партию вакцины от ковида для детей
Новосибирская область готова к пятой волне коронавируса. Об этом сегодня, 27 января, сообщил губернатор региона Андрей Травников.
Об этом: Власти рассказали о готовности Новосибирской области к пятой волне COVID-19
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 27 января 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года зараженных коронавирусом стало на рекордные 162 больше (всего 7039).
Впервые с нового года за сутки протестированы 12 827 жителей региона, выявлены 547 носителей (+40), а тестов сделано на 1570 больше.
Подробности в материале: В Алтайском крае значительно увеличили число тестирований на коронавирус
В Иркутскую область поступило 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Известно, что препарат распределяется по пунктам вакцинации в Иркутске, Шелехове, Усолье-Сибирском, Саянске. В ближайшие дни вакцина поступит в Братск и Железногорск.
Об этом: Приангарье получило большую партию вакцины «Спутник Лайт»
Северную Осетию назвали субъектом РФ с самой высокой долей госпитализированных по отношению ко всем выявленным случаям заражения. Этот показатель в регионе, по последним данным, составил 50%. Больше только в Туве — 60%. Об этом сообщила 26 января в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова.
Читайте подробнее: В Северной Осетии госпитализируют половину всех заболевших COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав и регламент организации деятельности оперативной рабочей группы по вопросам, связанным с распространением нового штамма коронавируса. Об этом 27 января сообщает официальный сайт правительства России.
Об этом: Мишустин утвердил состав опергруппы по противодействию «Омикрону»
В образовательных учреждениях Татарии масштабного перехода на «дистан» не планируется. В республике более 466 тыс. школьников и 31 801 учитель проходят ежедневный утренний фильтр. На сегодняшний день количество обучающихся, не прошедших контроль, составляет 1027 детей (c 1 сентября — 35 017). На разобщении из-за роста заболеваемости находятся классы в 47 школах. Полностью закрытых на карантин образовательных учреждений в Татарии нет.
Читайте подробнее: В школах Татарии не планируют полного перехода на дистанционное обучение
В Оренбургской области, по состоянию на 26 января, антиковидными прививками охвачены 881,7 тысячи человек. Из них завершили курс вакцинации 834,6 тысячи человек. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
По данным ведомств, а в социальной сфере, силовых структурах, среди призывников, пациентов интернатов коллективный иммунитет составляет более 90%, а среди государственных и муниципальных служащих, сотрудников учреждений образования — более 80%.
В Роспотребнадзоре заострили внимание на том, что в регионе остается низким уровень вакцинации в «группах риска», среди студентов, офисных служащих и других контингентов. Их призывают сделать прививку.
Читайте также: В Оренбуржье назвали «группы риска» с низким уровнем вакцинации от COVID-19
В Новосибирской области при ухудшении эпидобстановки на удалённый режим работы переведут сотрудников предприятий и организаций — в первую очередь тех, кто старше 60 лет и не привит. Об этом сообщили в правительстве региона.
Подробности в материале: Новосибирские компании могут перевести сотрудников на дистанционку
В Челябинской области ещё 12 граждан справились с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
Об этом: В Челябинской области COVID-19 победили ещё 12 человек
В Ленинградской области суточная заболеваемость COVID-19 за неделю выросла с 9 до 14%.
Об этом: В Ленобласти суточная заболеваемость ковидом за неделю выросла до 14%
Жители Республики Крым старше 60 лет снова смогут без ограничений пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте с 28 января. Соответствующие изменения в указ о введении в регионе режима повышенной готовности внёс глава Крыма Сергей Аксёнов. Документ опубликован 27 января на сайте правительства РК.
Читайте также: В Крыму официально вернули пенсионерам право льготного проезда
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 27 января, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 2407 пациентов, в том числе 110 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Об этом: За сутки в Новосибирской области из-за COVID-19 госпитализировали 19 детей
Пройти вакцинацию «Спутником М» подростки смогут в 59 поликлиниках Санкт-Петербурга. Об этом 26 января сообщили в телеграм-канале комитета по здравоохранению.
Читайте также: Прививать подростков «Спутником М» в Петербурге будут в 59 поликлиниках
Пандемия коронавируса больше всего негативно сказалась на нескольких отраслях экономики, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции 27 января донской губернатор Василий Голубев.
Подробности в материале: Ростовский губернатор назвал наиболее пострадавшие из-за пандемии отрасли
В научном центре «Вектор» знают о полученных в Китае данных по коронавирусу NeoCov. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.
«Специалисты научного центра «Вектор» знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov. В настоящий момент речь не идёт о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции», — говорится в сообщении.
Читайте также: В Центре «Вектор» прокомментировали данные по новому штамму NeoCov
За истекшие сутки на территории России госпитализировали 12 807 пациентов с COVID-19, также было выявлено 88 816 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 января сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Читайте подробнее: В России за сутки госпитализировали 12807 пациентов с COVID-19
В Воронежской области 181 пациент с коронавирусом госпитализирован, данные за сутки опубликовал 27 января сайт Стопкоронавирус.РФ. Накануне, 26 января, сообщалось о 159 госпитализированных.
Подробности в материале: В Воронежской области госпитализирован 181 ковид-пациент
В 74 регионах России выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом 27 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом.
Читайте также: Штамм «Омикрон» выявлен в 74 регионах России
В Ростовской области медицинские учреждения и врачи готовы к росту числа заражений коронавирусом, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции 27 января донской губернатор Василий Голубев.
В Новосибирской области в аптеках ведётся мониторинг наличия, ежедневного расходования и потребности в лекарственных препаратах для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сегодня, 27 января, сообщил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Максим Останин.
Читайте также: В Новосибирской области сформировали запас лекарств для лечения COVID-19
В Удмуртии по состоянию на 27 января после перенесенного заражения коронавирусом выписались 424 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 74 919 жителей республики.
За все время пандемии в республике подтвердили 85 195 случаев заражения коронавирусом, из них 750 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 201 несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и 88 жителей республики старше 65 лет.
Подробности в материале: В Удмуртии выздоровели после COVID-19 почти 75 тыс. человек
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 27 января прививку от коронавируса сделали 683 517 человек.
Второй компонент препарата получили 535 319 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Читайте подробнее: Более 683 тыс. жителей Удмуртии сделали прививку от коронавируса
За последние сутки в российские больницы госпитализировали 12 807 человек, сообщили 27 января в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: В России за сутки госпитализировали 12807 заболевших COVID-19
В Ульяновской области увеличилось количество заболевших, а также тех, кто переносит ковид в тяжёлой форме.
Читайте также: В Ульяновской области амбулаторно лечатся 3 тыс. пациентов с коронавирусом
В Краснодарском крае госпитализированы 396 пациентов с коронавирусом, данные за сутки опубликовал 27 января сайт стопкоронавирус.РФ. По сравнению с предыдущими сутками уровень госпитализаций снизился — утром 26 января сообщалось о 432 жителях, попавших в стационары.
Читайте также: В Краснодарском крае госпитализировано 396 пациентов с COVID-19
В Саратовской области за сутки в стационары госпитализировали 127 зараженных коронавирусом пациентов, выписали по выздоровлении 112 человек. Всего за время пандемии по состоянию на 27 января вылечились 129 325 человек. Подтверждено 140 584 случая заражения коронавирусом, из них 654 — за прошедшие сутки. На стационарном лечении находится 1101 пациент, на амбулаторном — 5023. Умерли за прошедшие 24 часа пять носителей коронавируса. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5313 человек.
Читайте также: В Саратовской области за сутки госпитализировали 127 пациентов с ковидом
В Ставропольском крае из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в ближайшие часы будет решен вопрос о введении дистанционного обучения в школах и продлении срока школьных каникул. Об этом утром 27 января в своем видеообращении к жителям края сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Об этом: Глава Ставрополья: похоже, что дистанционного обучения не избежать
За последние сутки в Москве госпитализировали 1459 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в столичном оперштабе.
Читайте подробнее: В Москве за сутки госпитализировали 1459 заболевших COVID-19
В Татарии за минувшие сутки выявили 378 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 342 носителя инфекции. Всего по состоянию на 27 января зарегистрировали 46 618 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 38 615 пациентов, скончались 1576 человек. За сутки больничный закрыли 92 пациента, количество летальных исходов возросло на шесть случаев.
Об этом: В Татарии за сутки госпитализировали 342 пациента с COVID-19
Экономика Ростовской области смогла выдержала удар пандемии COVID-19, сообщил в ходе ежегодной пресс-конференции 27 января донской губернатор Василий Голубев.
Об этом: Экономика Ростовской области выдержала удар пандемии — губернатор
В Новгородской области за прошедшие сутки с COVID-19 госпитализировали 51 человека, что на 33 человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 27 января сообщили в главном оперштабе.
Читайте подробнее: За сутки в Новгородской области с COVID-19 госпитализировали 51 человека
За прошедшие сутки в Псковской области с госпитализировали с ковидом 45 человек, что на пять человек больше, чем сутками ранее. Об этом 27 января сообщили в главном оперштабе.
Читайте также: В Псковской области с COVID-19 госпитализировали за сутки 45 человек
Более 30 специалистов центра «Фтизиатрия» переведены на работу в амбулатории для работы с коронавирусными пациентами. Переброска врачей осуществлена в рамках мобилизации медработников республики.
Об этом: В Якутии более 100 медработников мобилизовали для приёма больных COVID-19
В Пензенской области за последние сутки выявили 238 случаев заражения коронавирусом, выписали 64 пациента, от последствий заражения коронавирусом умерли три пациента. В инфекционные госпитали доставили 90 носителей вируса.
Всего по состоянию на 27 января количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 106 871 случая, выздоровели 96 011 ковид-пациентов, скончались 4853 человека.
Читайте также: В Пензенской области за сутки госпитализировали 90 ковид-пациентов
В Свердловской области отковида излечились еще 865 человек. В общей сложности в регионе ковид победили 189 165 граждан, сообщает оперштаб.
За 26 января в регионе обнаружили 1896 случаев заражения коронавирусом. Всего в области выявили уже 216 068 заражений.
За прошедшие сутки в COVID-центры госпитализировали 296 граждан. В реанимации находятся 170 человек. В том числе 122 подключены к аппаратам ИВЛ, что на два меньше показателя за 25 января.
От коронавирусной инфекции в регионе скончались еще 11 человек. Общее количество летальных исходов составило 9945.
Подробности в материале: В Свердловской области излечились ещё 865 ковид-пациентов
С 1 по 7 февраля в Удмуртии пройдет розыгрыш призов среди граждан, которые в эти дни прошли вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса.
Участниками акции могут стать жители республики, которые сделали прививки в двух пунктах вакцинации — в Республиканском центре здоровья и медицинской профилактики и в консультативно-диагностическом центре министерства здравоохранения Удмуртии.
Читайте также: За прививку от COVID-19 в Удмуртии можно получить смартфон
Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 27 января статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 7182 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 473 случая больше аналогичного показателя 26 января. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 6709 человек, а днем ранее — у 5769 жителей Подмосковья.
Читайте также: В Подмосковье продолжает расти заболеваемость COVID-19
По итогам 2021 года количество субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в Чувашской Республике увеличилось на 0,78% — до 43 632 против 41 867 в 2020 году. При этом у предпринимателей ощутимо сократилась рентабельность бизнеса, зарплаты и число сотрудников.
«Такие данные получены по результатам социологического исследования, которое провели специалисты Республиканского бизнес-инкубатора. Предметом их исследования стали проблемы предпринимательства, а также нагрузка на бизнес в форме административных барьеров», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Чувашия Александр Рыбаков.
Исследование проводилось в 26 муниципалитетах, включая города Чебоксары и Новочебоксарск. В выборку попали 292 респондента, большая часть (65%) из которых в бизнесе от 4 до 10 лет. В разрезе отраслей 29,3% участников опроса представляли те, кто занят в оптовой и розничной торговле, 19,3% — в сельском хозяйстве, почти 9% — в транспорте и связи.
Как показал опрос в Чувашии, за 2021 год количество субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в Чувашии увеличилось на 0,78%: сейчас, по данным единого реестра, в республике их насчитывается 43 632 против 41 867 в 2020 году. Абсолютное большинство (96%) из них — микропредприятия и ИП, 3,7% — бизнес до 100 человек и еще 0,3% — средний.
Отвечая на вопрос, как за последний год изменился предпринимательский климат в регионе, треть (31%) респондентов отметили, что столкнулись с сокращением рентабельности своего бизнеса, 15% — сократили заработную плату, 19% — сократили численность работников, а 15% — наоборот, увеличили штат своих сотрудников.
Среди факторов, максимально негативно влияющих на положение дел, предприниматели назвали «нехватку собственных средств для внедрения технологий», на втором месте — высокие процентные ставки по кредитам, на третьем — высокие налоги. Занимавшая в 2020 году первое место «проблема с продажами» сместилась на четвертое место, а замкнули топовую «пятерку» проблем» — высокие социальные налоги и отчисления в фонды соцстраха, ОМС, ПФР и пр.
В контексте взаимодействия с государством чувашский микробизнес и ИП испытывали наибольшие сложности с налоговыми службами (3,5%), при оформлении и получении господдержки (2,5%), а также с Госпож‑ и Роспотребнадзором (1,4 и 1,7% соответственно), причем для среднего бизнеса Чувашии проблемы взаимоотношений с двумя этими ведомствами вышли на первое место (4,5 и 4% соответственно).
Чуть более трети респондентов (34%) считают, что их затраты на преодоление административных барьеров не изменились, 33,2% фиксируют их снижение, а 32% убеждены, что эту статью расходов нужно сокращать и дальше (в 2020 году такой позиции придерживались 40% чувашских предпринимателей).
Характеризуя меры поддержки, которые предоставляли Федерация и регион в течение 2021 года, в топ-3 представители бизнес-сообщества Чувашии включили финансовую (48,2%), имущественную (21,1%) и консультативную помощь (19%).
В качестве главного пожелания по развитию бизнес-сектора в регионе — кроме смягчения ограничений из-за коронавируса — предприниматели предлагают минимизировать количество проверок и сократить сроки ответов на обращения в госорганы.
В Оренбургской области за сутки госпитализированы 95 человек, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Это на 48 случаев меньше, чем днем ранее, сообщает 27 января оперштаб по борьбе с COVID-19.
В стационарах находятся 126 тяжелых пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 19 человек. Из ковидных госпиталей за сутки выписали 201 пациента в связи с выздоровлением. В целом с начала пандемии от болезни излечились 100 893 оренбуржца.
Читайте также: В Оренбуржье снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19
В Ставропольском крае к 27 января 83 несовершеннолетних госпитализированы с COVID-19. Из них один находится в тяжелом состоянии. Общее число выявляемых ежедневно случаев заражения коронавирусом в крае превысило тысячу человек. Из них около 400 человек — дети, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Читайте также: На Ставрополье 83 ребенка с COVID-19 попали в больницу
За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 34 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 27 января Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября 2021 года. В тот день число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68.
Читайте также: Еще 34 человека стали жертвами COVID-19 в Подмосковье
За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 1216 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 27 января статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 620 279 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 718 674.
Подробности в материале: За сутки 1216 человек выздоровели в Подмосковье после COVID-19
В Чувашии практически сравнялось суточное количество госпитализированных пациентов с коронавирусом и вылечившихся от ковида.
Читайте также: За сутки в ковидные стационары Чувашии госпитализировали 135 человек
В Пермском крае за сутки в COVID-центры поступило 210 новых пациентов. Суточный показатель госпитализаций немного вырос. Вместе с тем он остается меньше суточного показателя выздоровлений. Информация об этом опубликована 27 января на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от коронавирусной инфекции, в тяжелом состоянии находятся 163 пациента. Из них 71 подключен находится на ИВЛ.
Подробности в материале: В Пермском крае госпитализированы ещё 210 пациентов с COVID-19
В медицинские учреждения Московской области доставлены 757 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 27 января в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Днем ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 604 человека.
Читайте также: В Подмосковье с COVID-19 госпитализированы 757 человек
Оперативная группа, созданная для взаимодействия федеральных органов власти и регионов на фоне распространения нового штамма коронавируса, начинает свою работу. Её состав утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства 27 января.
Всего в новой структуре — 42 человека. Куратором опергруппы назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — замглавы аппарата правительства Ольга Кривонос. Заместителем руководителя группы стал директор департамента здравоохранения правительства Игорь Каграманян, а его заместитель Елена Скачкова назначена ответственным секретарём.
В состав группы также вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова, председатель Фонда социального страхования Алексей Поликашин, руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.
В числе заместителей федеральных министров, вошедших в рабочую группу, — замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, замглавы Минцифры Олег Качанов, замглавы Минфина Павел Кадочников, замминистра просвещения Александр Бугаев.
Кроме того, в опергруппу включены представители Координационного и Ситуационного центров правительства. Также Татьяной Голиковой утверждён персональный состав представителей регионов, которые будут участвовать в деятельности оперативной рабочей группы.
В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 1122 человека (+93 за сутки), выписаны с выздоровлением 297 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 января.
Об этом: В Ростовской области выздоровели ещё 297 ковид-пациентов
Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Пушкино. Об этом 27 января сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.
В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 809. Следом за Пушкино идет Ленинский, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 653 человек. На третьем месте расположился Красногорск, где COVID-19 диагностировали у 517 человек.
Подробности в материале: Пушкино лидирует по числу новых случаев COVID-19 в Подмосковье
На основе данных федеральных министерств и ведомств, а также с учётом мер, вводимых руководством субъектов, рабочая группа правительства будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации с коронавирусом в масштабах страны. Это позволит оперативно принимать необходимые решения для дальнейшей борьбы с распространением COVID-19, поддержки системы здравоохранения и помощи гражданам. Регламент деятельности оперативной рабочей группы по поручению Михаила Мишустина утвердила вице-премьер Татьяна Голикова.
Так, оценка развития эпидемиологической ситуации, анализ охвата населения тестированием на наличие COVID-19 будет проводиться на основе сведений Роспотребнадзора.
Минздрав уполномочен предоставлять данные о состоянии коечного фонда, эффективности его использования, готовности медицинской инфраструктуры к развёртыванию дополнительных мощностей, а также об обеспеченности больниц кислородом, достаточности медицинских кадров, нагрузке на поликлиники.
В зоне ответственности Росздравнадзора — сбор и предоставление информации по лекарственному обеспечению больных коронавирусом.
На основе данных Федерального фонда обязательного медицинского страхования будет проводиться оценка качества амбулаторной и стационарной медицинской помощи.
А на основе сведений Минпромторга — анализ объёма производства тест-систем.
Минцифры будет отвечать за аналитику, связанную с использованием больными дистанционных сервисов, в том числе кол-центров и портала госуслуг.
Федеральный фонд социального страхования — предоставлять данные о количестве выданных в связи с коронавирусом или контактами с заболевшими больничных листов.
Минтруд будет осуществлять мониторинг работы горячих линий центров социальной защиты по оказанию помощи на дому и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в домах-интернатах.
В зоне ответственности Минпросвещения — сбор и предоставление информации о числе образовательных организаций, переведённых на дистанционный режим работы.
Росмолодёжь и Общероссийский народный фронт будут предоставлять сведения о работе волонтёров, привлекаемых для помощи больным коронавирусом.
В Пермском крае, по данным минздрава, идёт рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей. С 24 января число новых случаев заражения коронавирусом среди несовершеннолетних пермяков выросло на 42% (с 211 до 503). Об этом сообщает 27 января портал permkrai.ru.
Читайте также: В Прикамье растёт заболеваемость COVID-19 среди детей
В Ульяновской области увеличилось суточное количество госпитализированных пациентов с коронавирусом.
Читайте также: В Ульяновской области госпитализированы ещё 92 пациента с коронавирусом
В Ростовской области за сутки заметно вырос уровень тестирования на коронавирус. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 27 января.
Об этом: В Ростовской области вырос уровень тестирования на коронавирус
В Сыктывкаре бесплатно сдать экспресс-тест теперь можно не только в поликлинике.
Читайте подробнее: В столице Коми открыли первый пункт экспресс-тестирования на ковид
В Брянской области 27 января госпитализировано 50 пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Выписаны 225 человек.
Читайте подробнее: В брянские больницы за сутки поступили 50 ковид-пациентов
В Ульяновской области возросло суточное число переболевших ковидом пациентов.
Читайте также: За сутки в Ульяновской области победили коронавирус 282 человека
В Ленинградской области дети стали чаще заражаться коронавирусной инфекцией. 17 несовершеннолетних госпитализированы в стационар.
Читайте подробнее: В Ленобласти 17 детей госпитализировали в ковидный стационар
За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 702 носителя коронавируса, госпитализировано 209 человек. Об этом сообщили 27 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки госпитализировали 209 пациентов с SARS-CoV-2
За последние сутки в Вологодской области выявили 384 носителей коронавируса, общее число случаев заражения инфекцией достигло 104 508, сообщает оперштаб.
Читайте также: В Вологодской области за сутки скончались девять ковид-пациентов
В Адыгею поступила первая партия вакцины против коронавируса для детей и подростков. Всего республике выделили 480 доз препарата «Спутник М». Они будут распределены по медорганизациям города Майкопа до конца текущей недели, сообщили 26 января в минздраве субъекта РФ.
Об этом: В Адыгею поступила первая партия вакцины против COVID-19 для детей
В Красноярском крае за последние сутки скончались 28 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 27 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Читайте подробнее: Ещё 28 ковид-пациентов скончались в Красноярском крае
В Татарии приступили к иммунизации подростков против новой коронавирусной инфекции. Как заявил 27 января заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков, на вчерашний день 37 детишек прошли вакцинацию «Спутником М».
Читайте также: В Татарии начали вакцинировать детей от COVID-19
Власти не могут остановить массовое распространение штамма коронавируса «Омикрон» в России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«К сожалению, ни президент, никто вмешаться в процесс распространения вируса «Омикрон» не может», — сказал Песков.
Читайте также: Песков признал невозможность остановить «Омикрон» в России
В Калужской области за минувшие сутки госпитализировали 58 ковид-пациентов, сообщает федеральный штаб 27 января. Положительный результат тестов на коронавирус за последние сутки подтверждён у 269 человек. Днём ранее, 26 января, в регионе было зарегистрировано 255 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 69 264 человек.
Об этом: В Калужской области за сутки госпитализировали 58 ковид-пациентов
В Ленинградской области 28 января на базе детских поликлиник откроется 22 прививочных пункта для вакцинации подростков от коронавируса.
Читайте подробнее: В Ленобласти откроются 22 прививочных пункта для вакцинации детей от ковида
В Ленинградской области на амбулаторном лечении находятся 1,3 тыс. детей, которые заразились коронавирусом.
Читайте подробнее: В Ленобласти амбулаторно от ковида лечатся 1,3 тыс. детей
В Белгородской области 27 января выписаны после выздоровления 316 пациентов с COVID-19. Зарегистрировано шесть летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Белгородской области за сутки выписаны после лечения 316 ковид-пациентов
В Санкт-Петербурге за минувшие сутки госпитализировали 664 заболевших COVID-19 горожан, что на 122 меньше, чем за день до этого.
Об этом: В Петербурге за сутки госпитализировали 664 заболевших ковидом
В Ставропольском крае будут созданы условия для проверки наличия коронавируса у жителей региона. Это можно будет сделать экспресс-методом в крупных торговых центрах, сообщил министр здравоохранения Владимир Колесников.
Читайте также: В торговых центрах Ставрополья организуют тестирование на коронавирус
За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 133 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 225 175 человек.
За сутки госпитализированы в ковидные стационары 383 жителя области.
С начала пандемии в регионе выявлен 246 961 случай заражения коронавирусом, из них 1445 — за минувшие сутки.
Читайте также: В нижегородские ковид-центры госпитализированы 383 человека за сутки
В Нижегородской области по состоянию на 27 января с начала пандемии провели 4 880 449 тестов для выявления заражения коронавирусом.
Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 405,7 исследований на 100 тыс. жителей.
За минувшие сутки нижегородцы сдали 15 850 тесто на SARS-CoV-2. Накануне было проведено 7195 исследований на коронавирус.
Читайте подробнее: Более 4,88 млн тестов на коронавирус провели в Нижегородской области
В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 150 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 38 120 жителей республики.
Всего в регионе подтвердили 42 749 случаев заражения коронавирусом, из них 202 — за минувшие сутки.
Подробности в материале: В Мордовии за сутки после COVID-19 выписались 150 человек
В Марий Эл по состоянию на 27 января выздоровели с начала пандемии 28 340 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны шесть жителей республики.
Всего в республике за время эпидемии подтвердили 31 471 случай заражения коронавирусом, из них 255 — за последние сутки.
Об этом: В Марий Эл число поборовших COVID-19 достигло 28,34 тыс. человек
В ходе проверок на соблюдение антиковидных требований в Санкт-Петербурге опечатали еще пять заведений в сфере общественного питания. Об этом 27 января сообщили в городском комитете по контролю за имуществом (ККИ).
Подробности в материале: В Петербурге из-за нарушений антиковидных норм опечатали еще пять заведений
По данным на 27 января, в Марий Эл за сутки в ковид-центры республики госпитализированы 65 человек с подтвержденным заражением SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.
По данным минздрава республики, в инфекционных стационарах лечение получает 621 пациент, из них у 384 граждан подтверждено заражение коронавирусом.
В том числе у 529 пациентов диагностирована пневмония.
Подробности в материале: В Марий Эл за сутки с COVID-19 госпитализированы 65 человек
Первая в Ростовской области инфекционная больница, построенная с нуля, приняла десять пациентов. Об этом заявил в ходе ежегодной пресс-конференции 27 января донской губернатор Василий Голубев.
Читайте подробнее: Ростовский губернатор не видел врачей, работающих в больницах без пациентов
Ещё более тысячи жителей Ростовской области завершили участие в прививочной кампании от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 января.
Читайте подробнее: Ещё более тысячи жителей Ростовской области привились от COVID-19
За последние сутки в Коми выявили 623 случая COVID-19, госпитализированы 95 человек, сообщает оперштаб.
Читайте также: В Коми за сутки госпитализировали 95 ковид-пациентов
В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 94 ковидных пациента, 130 госпитализировано с COVID-19. Об этом 27 января сообщает региональный оперативный штаб.
Читайте также: В Тюменской области за сутки с COVID-19 госпитализировали 130 человек
На дистанционное обучение по эпидситуации переведены 1 092 школьника в Белгородской области — это менее 1% от всех учащихся, сообщили ИА REGNUM 27 января в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В белгородских школах на дистант перевели менее 1% учащихся
На портал государственных услуг начнёт поступать информация о медицинских противопоказаниях граждан, сообщил 27 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Он рассказал, что правительство расширяет возможности портала государственных услуг.
Читайте подробнее: На сайт госуслуг поступят данные о противопоказаниях к вакцинации
В Татарии в стационаре детской республиканской клинической больницы находятся около 80 детей с коронавирусом. Как заявил педиатр, детский пульмонолог медучреждения Ильнур Закиров, «столько COVID-положительных детей у нас еще не было».
Об этом: В Татарии резко возросла заболеваемость COVID-19 среди детей
В Свердловской области срок разрешения предприятиям общепита работать по ночам продлили до 3 февраля. Такие поправки были внесены в указ губернатора региона о режиме повышенной готовности, вызванном пандемией коронавируса.
Подробности в материале: В Свердловской области продлили срок работы общепита по ночам
За прошедшие сутки в Омской области выявлен 651 носитель коронавируса, в том числе 622 человека лечатся амбулаторно. Об этом сообщили 27 января в региональном министерстве здравоохранения.
Читайте также: В Омской области 622 новых ковид-пациента лечатся амбулаторно
Первые 14 случаев штамма «Омикрон» выявлены 27 января в Белгородской области, заявил на брифинге министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
Об этом: В Белгородской области выявили первые случаи «Омикрона»
В Ленинградской области за минувшие сутки госпитализирован 171 пациент с коронавирусной инфекцией, что на 20 больше, чем сутками ранее.
Об этом: В Ленобласти за сутки госпитализирован 171 пациент с ковидом
Первая партия вакцины «Спутник М» поступила в Карачаево-Черкесию. Этот препарат показан для применения против коронавируса для детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Региону выделили 480 доз вакцины, сообщили 27 января в пресс-службе главы и правительства республики.
Подробности в материале: В Карачаево-Черкесию поступила первая партия вакцины от COVID-19 для детей
В Астраханском базовом медицинском колледже началась вакцинация от коронавируса студентов в возрасте от 15 до 17 лет. В связи с возросшей нагрузкой на систему регионального здравоохранения студенты АБМК помогают медицинскому персоналу лечебных учреждений города и области. Первыми решили сделать прививки 124 студента колледжа.
Подробности в материале: В Астрахани от COVID-19 начали прививать студентов-медиков
У 67-летнего губернатора Красноярского края Александра Усса выявили коронавирус. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 27 января в пресс-службе краевого правительства.
Подробности в материале: Губернатор Красноярского края заразился коронавирусом
За последние сутки в Томской области подтверждено 265 случаев COVID-19, госпитализировано 87 человек. Об этом сообщили 27 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Читайте также: В Томской области за сутки госпитализировали 87 человек с COVID-19
МГУ с 7 по 22 февраля вводит удаленку для студентов, сообщил ряд телеграм-каналов.
МГУ не переходит на дистанционное обучение, формат определят на каждом факультете отдельно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
В Югре за сутки на 27 января госпитализированы 123 больных COVID-19, 100 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Подробности в материале: В стационары Югры с COVID-19 за сутки попали 123 человека
ТОП-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса на 27 января 2022 года(формируется по абсолютным значениям смертей).
Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии.
☑️Москва +72/38 660
☑️Санкт-Петербург +64/29 656
☑️Московская область +34/13 183
☑️Красноярская область +28/9 386
☑️Алтайский край +25/7 250
☑️Нижегородская область +20/10 441
☑️Иркутская область +18/7 368
☑️Самарская область +15/6 653
☑️Башкирия +14/4 695, Омская область +14/3 478, Брянская область +14/3 198
☑️Волгоградская область +13/5 953, Осетия +13/1 084
Цитата канала «16 негритят».
Москвичи с симптомами ОРВИ с 28 января смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В Алтайском крае обсуждают известие о закупке региональным минздравом трёх больших партий «Арбидола» на общую сумму около 30 млн рублей. Новость об этом со ссылкой на данные портала госзакупок разместило сегодня, 27 января, ИА «Банкфакс».
"По всей видимости, в крае его бесплатно выдают зараженным, проходящим лечение на дому. Любопытно, что во всех трех случаях закупка осуществлялась у единственного поставщика», — информирует сетевое издание. Отмечается также, что чиновники пока не ответили на просьбу уточнить, по какой причине основной упор при выдаче медикаментов делается именно на «Арбидол», сколько его выдали гражданам и планируются ли еще такие закупки. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии читателей.
«Терапевт не просто обязан, в некоторых поликлиниках всем пациентам выдают одинаковые утвержденные распечатки, содержащие рекомендации по лечению. Естественно, «Арбидол», естественно, «Гриппферон», также АЦЦ, «Амброксол» и витамины Д и С. Единственный смысл посещения терапевта — это бесплатный мазок на ковид», — информирует Л.
Читайте подробнее: На Алтае COVID-19 лечат «Арбидолом». Сеть: не потому ли мрём как мухи?
МГУ им. М. В. Ломоносова временно вводит дистанционное обучение для студентов вуза. Об этом сообщается в соответствующемприказе от 27 января.
Подробности в материале: МГУ с 7 февраля вводит удалёнку для студентов
В Коми из-за неблагоприятной эпидситуации до 6 февраля включительно приостановлена плановая госпитализация, сообщает минздрав республики.
С 27 января несовершеннолетним жителям Пензенской области запрещено участие в очных занятиях в секциях, кружках и студиях, выезд в составе спортивных команд на соревнования, а также посещать учреждения культуры и спорта (в том числе фитнес-клубы, бассейны, ледовые катки), досуговые и другие мероприятия.
Читайте подробнее: В Пензенской области ужесточили ковидные ограничения
С начала прививочной кампании по состоянию на 27 января в Татарии от COVID-19 привиты 2 млн 378 тыс. 027 человек, из них иммунизацию за минувший день прошли 6467 жителей. Второй компонент вакцины получили 1 млн 884 тыс. 142 человека. Ревакцинированы 179 тыс. 654 жителя.
В Дагестане рекомендовано ограничить проведение коллективных богослужений в мечетях. Из-за угрозы распространения коронавируса они не будут проводиться до 1 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Читайте также: В Дагестане отменили коллективные богослужения в мечетях
В Санкт-Петербурге в связи с ростом заболеваемости COVID-19 дополнительно развернуто 386 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией.
Подробности в материале: В Петербурге дополнительно развернули 386 коек для пациентов с ковидом
В Волгоградской области 27 января госпитализировано 239 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Завершили лечение 195 человек, зарегистрировано 13 летальных исходов.
Читайте также: В Волгоградской области госпитализированы 239 новых ковид-пациентов
В Курской области за последние сутки были госпитализированы 72 пациента с коронавирусом. Зарегистрировано 264 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на 28 больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Четыре новых летальных случая подтверждено за сутки.
Об этом: В Курской области за сутки госпитализированы 72 ковид-пациента
В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 54 пациента с коронавирусом. Подтверждено 384 новых случая заражения коронавирусом — на 48 больше, чем сутками ранее. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Читайте также: В Липецкой области за сутки госпитализированы 54 ковид-пациента
В Астраханской области за последние сутки был госпитализирован 131 пациент с коронавирусом. Подтверждено 518 новых случаев заражения — на 110 больше, чем за предыдущие сутки. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Об этом: В Астраханской области за сутки госпитализирован 131 ковид-пациент
В Рязанской области 27 января госпитализировано 60 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 10 человек, скончались от осложнений семь пациентов.
Подробности в материале: В Рязанской области за сутки в больницы направлены 60 пациентов с COVID-19
Во Владимирской области за последние сутки был госпитализирован 81 пациент с коронавирусом. Подтверждено 417 новых случаев заражения коронавирусом — на 21 больше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено шесть новых летальных случаев.
Об этом: Во Владимирской области за сутки госпитализирован 81 ковид-пациент
В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 79 пациентов с коронавирусом. Подтверждено 299 новых случаев заражения коронавирусом — на 33 больше, чем было выявлено сутками ранее. Подтверждено девять новых летальных случаев.
Об этом: В Тамбовской области за сутки госпитализированы 79 ковид-пациентов
Напомним, что уже с 28 января при симптомах ОРВИ москвичи смогут без посещения поликлиники удаленно получить первичную аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный. Для этого необходимо отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru, после чего с вами свяжется врач.
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обратился в Федерацию гандбола РФ с просьбой перенести матч чемпионата России в связи со сложной эпидемической ситуацией, однако получил отказ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе команды 27 января.
Читайте подробнее: Федерация гандбола РФ отказалась переносить матч из-за коронавируса
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заразился коронавирусом. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.
Об этом: Вологодский губернатор заразился коронавирусом
За последние сутки в Архангельской области коронавирус был выявлен у 1237 человек, 158 были госпитализированы.
Об этом: В Архангельской области за сутки госпитализировали 158 человек с ковидом
В ближайшие полтора-два месяца доля несовершеннолетних нижегородцев, оказавшихся в больнице из-за коронавируса, может увеличиться до 25%.
Об этом: Нижегородский минздрав ожидает резкий рост госпитализации детей с COVID-19
Все школы Оренбурга, в том числе интернаты, с 28 января приостанавливают очное обучение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Читайте также: Все школы Оренбурга переходят на «дистант»
В Москве не торопятся официально переводить все школы на «дистант». Оно и понятно, едва ли сейчас есть хоть одна школа, в которой бы ни один класс не был на карантине. А учитывая скорость распространения «Омикрона», какое-то время один карантин будет сменяться другим.
Дети и подростки оказались в числе наиболее уязвимых групп населения при распространении нового штамма коронавируса «Омикрон», заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Об этом: ВОЗ отмечает рост заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков
В Вологодской области с 31 января приостановят работу организации дополнительного образования, включая спортивные секции.
Об этом: На Вологодчине приостановят работу спортивных секций
С 28 января часть поликлиник в Кировской области будет принимать только пациентов с симптомами ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции), гриппа и COVID-19.
Так, пациентов без респираторных жалоб в Кирове будут принимать восемь взрослых поликлиник и одна детская. Три взрослых учреждения будут разделять потоки пациентов.
Для граждан с симптомами респираторной инфекции будут работать 15 взрослых поликлиник, три ФАПа (фельдшерско-акушерских пункта) и две детских поликлиники.
Читайте также: В Кировской области часть поликлиник не будет оказывать плановую помощь
Визит инспекции ВОЗ в рамках одобрения «Спутника V» в Россию запланирован на февраль.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что заразился коронавирусом, находится дома и работает удаленно.
Телеведущие Евгений Попов и Ольга Скабеева заболели COVID-19, пишут ТГ-каналы. Да-да, и они тоже.
А вы болели коронавирусом?
В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 27 января за сутки госпитализировано 88 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 405 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Читайте подробнее: На Ямале за сутки госпитализировано 88 заражённых коронавирусом
В Курганской области за сутки на 27 января с коронавирусной инфекцией госпитализировано 40 человек, выписались по выздоровлении 26. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Читайте подробнее: В Курганской области за сутки в госпитали с коронавирусом попали 40 человек
В Архангельской области выявлены случаи фиктивной ковид-вакцинации. Только в январе в одном из медучреждений было выдано 47 «липовых» сертификатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В Архангельской области выявили 47 фактов фиктивной ковид-вакцинации
Как заявили монгольские учёные, пик заболеваемости «Омикроном» в Монголии ожидается с конца января по середину февраля, когда монголы будут отмечать национальный праздник Цаган сар.
Читайте также: В Монголии из-за «Омикрона» продлили школьные каникулы
За последние сутки в Коми коронавирус был выявлен у 623 человек, 19 из них ранее прошли ковид-вакцинацию.
Подробности в материале: За сутки в Коми ковидом заболели 19 вакцинированных
Вологодская область стала очередным регионом, где приостанавливают оказание плановой медпомощи и профосмотры.
В Вологодской области доля детей среди заболевших ковидом с середины января выросла с 7 до 26% — в медучреждениях находится 51 ребенок, сообщает региональное правительство.
Об этом: В Вологодской области доля детей среди ковид-пациентов выросла до 26%
Иммунолог Николай Крючков в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что у переболевших «Омикроном» слабый иммунитет к «Дельте», поэтому она ещё может вызвать патогенную вспышку заболеваемости: «Она [«Дельта»] вытеснится практически полностью, но останется у животных в каком-то виде, останется у людей в небольшом количестве и «дозреет». А потом, когда на «Омикрон» уже будет значительный иммунитет, она может дать о себе знать и вызовет вспышку более патогенную».
По его мнению, пандемия может продолжаться ещё два-три года.
Минпросвещения продолжает рапортовать о том, что санитарные ограничения в школах из-за COVID-19 и гриппа незначительны.
На Вологодчине сворачивают плановую медпомощь. Онкобольным беспокоиться не стоит.
Читайте подробнее: На Вологодчине приостановят оказание плановой медпомощи
В Тюмени с 28 до 3 февраля закрываются оба корпуса школы №70 из-за вспышки ОРВИ. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Читайте подробнее: В Тюмени более трёх тысяч учащихся переведены на дистанционное обучение
Протодиакон Андрей Кураев, запрещённый в служении, заболел COVID-19. Об этом 27 января сообщил на своей странице в Facebook иеромонах Димитрий (Першин).
Губернатор Красноярского края Александр Усс после перенесённого COVID-19 уже получил отрицательный тест на коронавирус. Об этом он сообщил 27 января в своём инстаграме.
Подробности в материале: Красноярский губернатор рассказал, где «зацепил ковид»
Приморье в ожидании подъема заражений коронавирусом, для оказания медицинской помощи жителям привлекут студентов разных курсов профильных учебных заведений края.
Читайте подробнее: В Приморье мобилизуют студентов-медиков для помощи в борьбе с COVID-19
За сутки 27 января в ковидные стационары Якутии госпитализирован 141 человек (днём ранее — 137). Выздоровели за последние 24 часа 410 якутян.
Подробности в материале: Количество госпитализаций якутян с COVID-19 растёт
В Якутске огромный спорткомплекс «Триумф» не может вместить всех желающих попасть к врачам красной зоны. 27 января вход в здание был временно ограничен из-за переполненности помещений.
Читайте подробнее: В столице Якутии выстраиваются очереди пациентов с симптомами COVID-19
Новосибирский минздрав с 1 февраля планирует перепрофилировать под коронавирусный госпиталь Детскую городскую клиническую больницу №6 в городе Новосибирске. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
Читайте также: В Новосибирске детскую больницу готовят под ковид-госпиталь
В Новосибирской области в ближайшее время начнётся иммунизация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
Об этом: От коронавируса привились почти 1,5 млн новосибирцев
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал жителей региона строго соблюдать режим ограничений в связи со вспышкой СOVID-19 и максимально ограничить пребывание в людных местах.
Читайте также: Томских работодателей просят переводить сотрудников на «удалёнку»
В столице ЕАО продолжают частично приостанавливать обучение в школах. На карантин закрыты уже 19 классов, в них не ведётся даже дистанционное обучение.
Об этом: В Биробиджане увеличилось количество классов, закрытых на карантин
В Кемеровской области за сутки количество школ и классов, отправленных на «удалёнку», выросло почти вдвое. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.
Об этом: Число отправленных на «удалёнку» кузбасских школ выросло почти вдвое
Поступившая в Магаданскую область 24 января вакцина «Спутник М» для подростков уже закончилась в медучреждениях.
Об этом: На Колыме уже закончилась вакцина от коронавируса для подростков
В Ульяновской области увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и число лиц, которые находятся под наблюдением.
Подробности в материале: В Ульяновской области сделали 1,7 млн тестов на коронавирус
В Ульяновской области официально подтверждено почти два десятка новых случаев заражения штаммом «Омикрон».
Читайте также: В Ульяновской области оценили состояние заразившихся «Омикроном»
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 28 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 100 839 (+495 за минувшие сутки).
В Чувашии на помощь врачам пришли старшекурсники медицинского колледжа и его филиала.
Читайте также: Врачам в Чувашии помогают студенты-медики
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 28 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7554 человек, причём 17 из них погибли за последние сутки.
Читайте подробнее: В Приангарье госпитализированы ещё 186 пациентов с COVID-19
Ульяновская область получит федеральные средства на обеспечение лекарствами пациентов с коронавирусом.
Читайте также: Ульяновская область получит 31 млн рублей на лекарства для ковидных больных
В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 28 января, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 625 105 человек (+2807 за сутки). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Подробности в материале: В Забайкалье за сутки от COVID-19 привиты менее трёх тысяч человек
Свердловские школьники могут начать обучение в новом формате из-за роста заболеваемости COVID-19. Министерство образования и молодёжной политики региона рекомендовало обеспечить «ступенчатый» формат образования в школах. Об этом журналистам сообщили в областном департаменте информполитики.
Подробности в материале: Школы Свердловской области перейдут на новый формат обучения
В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 294 пациента. Таким образом, всего к настоящему времени коронавирус победили 75 515 жителей республики.
Читайте подробнее: В Бурятии за сутки выздоровели 294 ковид-пациента
28 января в Якутске стартует детская прививочная кампания от коронавируса. Несовершеннолетних ждут на вакцинацию во Дворце детства.
Читайте подробнее: В Якутске начали вакцинировать детей от COVID-19
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу поликлиника № 14 в Барнауле была вынуждена ограничить оказание медуслуг. Как сообщил на своей странице в Instagram главврач поликлиники Дмитрий Денисов, весь корпус на Павловском тракте, 281а сейчас принимает только пациентов с симптомами коронавируса и ОРВИ.
Об этом: Одна из поликлиник Барнаула ограничила оказание медуслуг
В Бурятии приняты новые антиковидные меры в связи с продолжающимся ростом заболеваемости. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, по решению оперштаба на дистанционное обучение переходят все школы.
Читайте подробнее: Все школы в Бурятии переведены на «дистант»
В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая от COVID-19. Таким образом, всего за весь период пандемии жертвами коронавируса в регионе стал 601 человек.
Читайте подробнее: Число жертв COVID-19 на Алтае достигло 600
За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у 325 человек, выздоровел 61 пациент. Об этом сообщили 28 января в региональном правительстве.
Подробности в материале: В Хакасии за сутки выздоровели десятки ковид-пациентов
В Кемеровской области, по данным на сегодня, 28 января, в стационарах и на домашнем карантине находятся 20 967 человек. Днём ранее — 19 832 человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Об этом: Более 6,5 тыс. кузбассовцев с коронавирусом получают медицинскую помощь
Занятость коечного фонда в ковидных стационарах Тувы достигла 74%. По данным на 28 января, здесь госпитализировано 962 пациента, в том числе 154 ребёнка и 140 беременных женщин.
Об этом: В ковидные стационары Тувы за сутки госпитализировали 15 беременных женщин
Введение локдауна сейчас, в условиях появления новых штаммов коронавируса, не имеет смысла. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ.
«Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов. Поэтому, несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно», — сказал Медведев.
Читайте также: Медведев заявил о бессмысленности нового локдауна
Создание лекарства от коронавирусной инфекции стало бы очень серьёзным прорывом, достойным самых высоких наград, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с российскими СМИ.
«Если удастся создать, например, лекарство против коронавируса или чего-то подобного, ну это точно Нобелевская премия, на мой взгляд», — подчеркнул Медведев.
Читайте подробнее: Медведев: за лекарство от COVID стоило бы дать Нобелевскую премию
В Удмуртии по состоянию на 28 января после перенесенного заражения коронавирусом выписались 478 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 75 397 жителей республики.
За все время пандемии в республике подтвердили 86 021 случай заражения коронавирусом, из них 826 — за минувшие сутки.
Читайте подробнее: В ковид-центры Удмуртии за сутки госпитализированы 126 человек
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 28 января прививку от коронавируса сделал 684 731 человек. Второй компонент препарата получили 535 895 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Подробности в материале: В Удмуртии прививку от коронавируса сделали почти 685 тыс. человек
Пандемия коронавирусной инфекции — это вызов, вставший перед всеми государствами, в одиночку её не преодолеть. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью отечественным СМИ.
По его словам, важно развивать международное сотрудничество, а не закрываться друг от друга.
Подробности в материале: Ни одна страна не победит COVID-19 в одиночку — Медведев
В Бурятии на уходящей неделе отмечено снижение темпов вакцинации от COVID-19. Об этом заявила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
Подробности в материале: Темпы вакцинации в Бурятии начали падать
Работа мобильных пунктов вакцинации против коронавируса приостанавливается в Орле с 28 января. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства по итогам заседания регионального оперативного штаба.
Читайте также: В Орле приостанавливают работу мобильных пунктов вакцинации
В Курганской области по решению руководителей образовательных организаций на карантин закрыты семь школ, а также отдельные классы в 54 школах региона по причине заболеваемости детей ОРВИ. Об этом 28 января сообщает региональный департамент образования и науки.
Об этом: В Курганской области на карантин по ОРВИ отправлено 1,5% учащихся
Вакцинация подростков от коронавируса стартовала в поликлиниках Красноярска, сообщили 28 января в региональном министерстве здравоохранения.
Читайте также: В Красноярске началась вакцинация подростков от коронавируса
В Адыгее временно прекращено оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках. С 28 января медорганизации будут принимать только пациентов с признаками коронавирусной инфекции и ОРВИ, сообщили в региональном минздраве. Причина такого решения властей — резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом: В Адыгее приостановлено оказание плановой медпомощи
Штамм коронавируса «Омикрон» выявлен в более чем половине исследованных проб в Орловской области, данные привели в пресс-службе облправительства по результатам заседания оперштаба 27 января.
Об этом: Штамм «Омикрон» обнаружен в половине проб в Орловской области
В Якутии напряжённая ситуация не только по COVID-19, но также по гриппу и ОРВИ. Эпидемиологический порог в республике превышен в 4,8 раза.
Подробности в материале: Эпидпорог по ОРВИ в Якутии превышен почти в пять раз
В Тюменской области в связи с эпидемической обстановкой по коронавирусу и ОРВИ все школы и учреждения среднего профессионального образования переводятся на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Об этом: Тюменские школьники и студенты на две недели переводятся на «дистант»
В столице Бурятии Улан-Удэ создадут временный амбулаторный центр на базе Регионального центра единоборств. Здесь пациенты с COVID-19 будут получат первичную медико-санитарную помощь.
Подробности в материале: В улан-удэнском центре единоборств откроют временный амбулаторный центр
Последствия заражения «Омикроном» ещё никто не может оценить, и в этой связи идея о «естественной иммунизации» данным штаммом коронавируса является негативной. Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
«Говорят, мол, давайте переболеем — и у нас будет коллективный иммунитет. А вот переболеем, а потом что? Что там будет за постковидный синдром? Мы же этого пока не можем сказать, мы с «Омикроном» всего два месяца», — сказал Малышев.
Читайте также: Инфекционист Малышев оценил идею «естественной иммунизации» «Омикроном»
Школьники Орла продолжат учёбу в дистанционном режиме до 5 февраля, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба 27 января. Школьники остальных учебных заведений региона, которые находились на дистанционном обучении с 22 по 29 января, возобновят учебу в очной форме с 31 января.
Об этом: Школьников Орла оставили на «удалёнке»
В Ставропольском крае не потребуется предъявлять QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 еще почти месяц — до 20 февраля. Ранее введенный мораторий на их применение продлен по решению главы региона.
Читайте также: На Ставрополье продлили мораторий на действие системы QR-кодов
Занятость коечного фонда в ковидных стационарах Бурятии, по данным на 28 января, составляет 86,7%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего для лечения пациентов с COVID-19 оборудовано 1654 койки.
Подробности в материале: В ковид-центрах Бурятии лечатся 1434 пациента
Проведение всех массовых мероприятий, за исключением спортивных, которые будут проводиться без участия зрителей, запретили в Орловской области на период с 29 января по 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба 27 января. Решение принято в связи с ростом ковид-заболеваемости.
Подробности в материале: В Орловской области запретили массовые мероприятия
В Севастополе госпитализированы 50 пациентов с коронавирусом, данные за минувшие сутки опубликовала 28 января пресс-служба правительства города. Накануне, 27 января. сообщалось о 54 госпитализированных.
Читайте подробнее: В Севастополе за сутки госпитализировали 50 пациентов с коронавирусом
В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 22 человека. Всего их насчитывается уже 143 262 пациента, сообщает оперштаб.
Читайте также: В Челябинской области выздоровели ещё 22 ковид-пациента
В Оренбургской области принято решение о проведении Дня родной школы в формате онлайн. Это связано с неблагополучной эпидситуацией. Об этом сообщает министерство образования региона.
В первую субботу февраля в Оренбуржье состоится восемнадцатый областной День родной школы. Мероприятия, посвященных празднику, пройдут в дистанционном формате, в том числе встречи с выпускниками. На интернет-площадках разместят праздничные открытки и видеоролики, поздравления для школ.
Читайте подробнее: Встречи выпусников в честь Дня родной школы в Оренбуржье пройдут онлайн
В центре Москвы могут закрыть за нарушения антиковидных мер пять ресторанов, сообщили 28 января в оперативном штабе столицы.
Читайте подробнее: Пять ресторанов в центре Москвы могут закрыть на 90 суток
Жители Новоуральска Свердловской области пожаловались на качество обратки детских садов от коронавируса. После посещения детсадов в Новоуральске у детей якобы поднимается температура, сообщают СМИ со ссылкой на родителей дошкольников.
Читайте также: Свердловчане пожаловались на качество обработки детсадов от коронавируса
На базе нового инфекционного госпиталя в Калуге откроют отделение для пациентов, у которых COVID-19 протекает тяжело на фоне острых и хронических кардиологических заболеваний, острых нарушений мозгового кровообращения.
Подробности в материале: В Калужском ковидном госпитале откроют отделение для «тяжёлых» пациентов
Вводить дополнительные ограничения из-за ситуации с COVID-19 в Белгородской области пока не планируют, сообщил 28 января губернатор Вячеслав Гладков.
Читайте подробнее: В Белгородской области повременят с новыми ковид-ограничениями
В Татарии для избежания роста количества заболевших на карантин закрыты семь школ (в Мензелинском районе — три школы, две — в Лаишевском, по одной школе — в Черемшанском и в Заинском муниципальных районах). На разобщении находятся классы в 214 школах.
По состоянию на 28 января количество учащихся, не прошедших ежедневный утренний фильтр — 751 человек, с 1 сентября — 37 671.
Подробности в материале: В Татарии на карантин закрыли семь школ
В Новосибирской области по решению оперативного штаба по противодействию коронавирусу с 31 января до 13 февраля вводится всеобщий дифференцированный карантин для школ. Об этом сегодня, 28 января, сообщил заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов.
Подробности в материале: Новосибирские власти уточнили, какие классы уйдут на «удалёнку» и каникулы
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 28 января 2022 года вакцинированы 1 258 099 человек (+ 6887 за сутки), в том числе — 708 детей в возрасте 12−17 лет (+ 340 за сутки).
Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 привили 340 детей
В Брянской области 28 января госпитализировано 54 новых пациента с подтверждённым COVID-19. Завершили лечение 262 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Брянской области госпитализировано 54 новых пациента с COVID-19
При условии соблюдения всех требуемых антиковидных мер детские сады Новосибирской области будут работать в полном объёме. Об этом сегодня, 28 января, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.
Подробности в материале: Новосибирский минобр разъяснил условия дифференцированного карантина
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 28 января 2022 года, отмечается очень высокая заболеваемость среди детей.
С начала нового учебного года выявлены уже 7168 зараженных коронавирусом (+129 за сутки).
Читайте также: В Алтайском крае удвоили число тестирований на коронавирус
Поликлиники превращаются в фабрики распространения вирусных инфекций, отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
Читайте подробнее: В Госдуме предложили решение проблем с очередями в поликлиниках
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 28 января, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 2477 пациентов, в том числе 134 ребёнка. Днём ранее — 2407 пациентов, в том числе 110 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Об этом: В Новосибирской области из-за коронавируса госпитализировали ещё 24 ребёнка
Ряд новых ограничительных мер с учетом роста заболеваемости COVID-19 вводится в Брянской области, сообщили 28 января ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: Власти Брянской области из-за COVID-19 вводят новые ограничительные меры
В Амурской области коронавирусом стали чаще болеть школьники и студенты. Уровень заболеваемости в этих группах вырос на 26% и 35% соответственно.
Читайте подробнее: В Приамурье растёт заболеваемость COVID-19 среди школьников и студентов
Предложение по отмене QR-кодов в Санкт-Петербурге отложили в правительстве города из-за ухудшения эпидобстановки. Об этом 27 января заявил председатель комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик, передаёт «Фонтанка».
Читайте подробнее: В Петербурге не готовы отменить QR-коды из-за ухудшения эпидобстановки
В Республике Крым госпитализировано 98 пациентов с коронавирусом, сообщили 28 января в региональном оперативном штабе. Накануне, 27 января, в больницы попали 89 человек.
Подробности в материале: В больницы Крыма попали ещё 98 пациентов с COVID-19
В Кемеровскую область поступила первая партия вакцины «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. Министерство здравоохранения региона разместило на своём сайте список пунктов вакцинации детей от коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Минздрав Кузбасса опубликовал адреса пунктов вакцинации детей от COVID-19
Недобросовестная конкуренция существует в отношении российской вакцины против коронавируса «Спутник V», заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
«По нашему «Спутнику», как мне представляется, такая недобросовестная политическая и коммерческая конкуренция точно присутствует», — подчеркнул Медведев.
Читайте также: Медведев заявил о недобросовестной конкуренции против «Спутника V»
На Камчатке из-за роста числа случаев заболевания COVID-19 в инфекционных госпиталях увеличили коечный фонд.
Подробности в материале: На Камчатке увеличили коечный фонд в ковидных госпиталях
За последние сутки с коронавирусной инфекцией госпитализированы в столичные стационары 14 046 человек. Об этом сообщили 28 января на сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Подробности в материале: В России за сутки госпитализировали 14 тыс. заболевших COVID-19
В Саратовской области за сутки в стационары госпитализировали 156 зараженных коронавирусом пациентов, выписали по выздоровлении 121 человека. Всего за время пандемии по состоянию на 28 января вылечились 129 446 человек. Подтверждено 141 382 случая заражения коронавирусом, из них 798 — за прошедшие сутки. Умерли ещё 14 носителей коронавируса, всего от COVID-19 в регионе скончались 5327 человек.
Подробности в материале: В Саратовской области за сутки госпитализировали 156 пациентов с ковидом
За последние сутки в Москве госпитализировали 1383 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом 28 января сообщили в оперативном штабе столицы.
Подробности в материале: В Москве за сутки госпитализировали 1383 заболевших COVID-19
В Ростовской области число участников прививочной кампании превысило 2 млн человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 января.
Читайте также: В Ростовской области COVID-прививку получили 2 млн человек
Появление в публичном пространстве зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева с заявлением о бессмысленности нового локдауна соцсети восприняли с известной долей юмора. Люди заметили также, что бывший руководитель российского правительства в последнее время зачастил с заявлениями. С чего бы? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии из соцсетей и мессенджеров.
«Отрадно, что в инфополе забросилось понятие «бессмысленно». Ждем дальнейшего включения логики», — отметила в телеграм-чатеИА REGNUM Ирина Муха.
«Дал команду…» — соглашается Жора.
Читайте подробнее: Медведев: сейчас смысла в локдауне нет. Сеть: «У нас был нокдаун»
В Воронежской области в коронавирусные стационары госпитализированы 172 человека. Данные за сутки опубликованы 28 января на сайте стопкоронавирус.рф. Это меньше, чем накануне, 27 января, когда в больницу попал 181 пациент.
Читайте также: В Воронежской области госпитализированы 172 пациента с коронавирусом
В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 1584 человека (+462 за сутки). Выздоровел после COVID-19 ещё 331 пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 января.
Читайте подробнее: В Ростовской области после COVID-19 выздоровели 184 тыс. человек
В Пензенской области за минувшие сутки зарегистрировали 245 случаев заражения коронавирусом, выписали 68 пациентов. В инфекционные госпитали доставили 106 носителей вируса.
Всего по состоянию на 28 января количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 107 116 случаев. Выздоровели 96 079 ковид-пациентов, скончались 4858 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли пять пациентов.
Подробности в материале: В Пензенской области за сутки госпитализировали 106 ковид-пациентов
В Ставропольском крае за прошедшие cутки были госпитализированы 277 человек с диагнозом COVID-19. Всего за этот день было выявлено 1113 случаев заболевания. Такие данные привел 28 января федеральный оперативный штаб.
Читайте подробнее: На Ставрополье госпитализированы за сутки 277 пациентов с COVID-19
В Краснодарском крае в больницы попали 403 пациента с коронавирусом, данные за сутки 28 января опубликовал сайт стопкоронавирус.рф. Накануне, 27 января, сообщалось о госпитализации 396 человек.
Подробности в материале: На Кубани госпитализированы 403 ковид-пациента
В Татарии за минувшие сутки госпитализировали 396 носителей коронавирусной инфекции, всего выявили 412 новых случаев заражения. По состоянию на 28 января зарегистрировали 47 030 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 38 809 пациентов, скончались 1576 человек. За сутки больничный закрыли 194 пациента, новых летальных исходов не зарегистрировано.
Об этом: В Татарии за сутки госпитализировали 396 пациентов с COVID-19
В Калмыкии на утро 28 января подтверждено 520 (+159 за сутки) случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.
Читайте подробнее: В Калмыкии госпитализирован 291 ковид-пациент
В Санкт-Петербурге ресторатора и бизнесмена Александра Коновалова, который выступал против QR-кодов в общепите, подозревают в посредничестве в передаче взятки.
Подробности в материале: Выступавшего против QR-кодов в Петербурге подозревают во взяточничестве
Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 28 января статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 8611 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 1429 случаев больше аналогичного показателя 27 января. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 7182 человек, а днем ранее — у 6709 жителей Подмосковья.
Подробности в материале: В Подмосковье продолжает расти заболеваемость COVID-19
За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 38 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 28 января официальном порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября 2021 года. В тот день число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68.
Об этом: Еще 38 человек стали жертвами COVID-19 в Подмосковье
За прошедшие сутки в Новгородской области с COVID-19 госпитализировали 65 человек, что на 14 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 28 января сообщили в главном оперштабе.
Читайте также: В Новгородской области за сутки госпитализировали с COVID-19 65 человек
В Красноярском крае за прошедшие сутки выявлено 907 носителей коронавируса, госпитализирован 371 человек. Об этом сообщили 28 января в федеральном оперштабе.
Подробности в материале: За сутки в Красноярском крае госпитализирован 371 ковид-пациент
В Ростовской области с 28 января развёрнута прививочная кампания от COVID-19 среди детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.
Читайте подробнее: В Ростовской области началась вакцинация детей от COVID-19