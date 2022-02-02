Штамм «Омикрон» наступает: как заявила 26 января вице-премьера Татьяна Голикова, он зарегистрирован в 72 регионах России, на него и другие недоминирующие штаммы приходится более 52% случаев заражения. Из общего количества выявленных новых случаев госпитализировались в среднем 17% пациентов. При этом в 35 регионах уровень госпитализации выше, чем по стране в целом. Наиболее высокий — более 30% — отмечается в Тверской, Ярославской, Калининградской, Астраханской областях, Адыгее, Калмыкии, Карачаево-Черкесии. Более 40% — в Курской, Пензенской областях и Марий Эл, более 50% — в Северной Осетии, более 60% — в Туве. В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5%. Власти регионов всё чаще заявляют об отмене плановой медпомощи и ужесточают ограничения: работники переходят на удалённый режим работы, школьники — на дистанционный формат обучения. По данным Минпросвещения РФ, в 39 регионах страны ряд школ сохраняют карантинные меры. Все подробности о коронавирусной ситуации и ограничительных мерах — в трансляции ИА REGNUM.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

10:14 27.01.2022 Новосибирский оперштаб готовит решение о введении всеобщего карантина в школах. Учеников отправят на «удалёнку» уже с 31 января. Очно смогут учиться только одиннадцатиклассники. Об этом сегодня, 27 января, сообщил губернатор региона Андрей Травников. Читайте также: В новосибирских школах готовятся ввести всеобщую «удалёнку»

10:15 27.01.2022 Ряд школ 39 регионов России сохраняют карантинные меры, введённые из-за распространения коронавируса. Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная в телеграм-канале «Большая перемена РФ», принадлежащем пресс-службе Минпросвещения РФ. Читайте также: В Минпросвещения назвали число школ на карантине из-за COVID-19

10:15 27.01.2022 В Чувашии с учётом резкого роста количества вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и числа заболевших временно приостанавливается личный приём граждан. Об этом сообщает управление по работе с обращениями граждан администрации главы республики. Читайте также: В органах власти Чувашии приостановлены приёмы граждан

10:16 27.01.2022 В Ярославской области приостановлено оказание плановой медицинской помощи во взрослых и детских стационарах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент здравоохранения региона. Читайте также: В Ярославской области приостановлена плановая медпомощь в больницах

10:16 27.01.2022 В Республике Крым ещё 89 пациентов с коронавирусом попали в больницы, сообщили в региональном оперативном штабе 27 января. Накануне, 26 января, сообщалось о 85 госпитализированных пациентах. Читайте также: В Крыму за сутки госпитализировали 89 ковид-пациентов

10:17 27.01.2022 Решение о введении всеобщего школьного карантина в Новосибирской области «принципиально принято». Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников. Читайте также: Решение о всеобщем школьном карантине принято — новосибирский губернатор

10:19 27.01.2022 Власти Тувы отменяют часть принятых в начале недели антиковидных запретов, касающихся субъектов малого и среднего бизнеса. Читайте также: Власти Тувы признали преждевременность закрытия парикмахерских и саун

10:19 27.01.2022 В Новосибирской области началась пятая — «омикронная» — волна пандемии. Об этом сегодня, 26 января, заявил губернатор региона Андрей Травников. Читайте также: Власти подтвердили начало пятой волны коронавируса в Новосибирской области

10:21 27.01.2022 С 29 января жители Ростовской области останутся без плановой медицинской помощи. Это связано с ужесточением коронавирусных ограничений, обновлённый перечень которых утвердил донской губернатор Василий Голубев, передаё тИА REGNUM. Читайте также: Жителей Ростовской области оставят без плановой медицинской помощи

10:22 27.01.2022 Палата для больных COVID-19 в Москве. © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

10:27 27.01.2022 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 27 января 2022 года вакцинированы 1 251 212, в том числе — 368 детей (12−17 лет). Прирост за последние сутки составил +7044. Об этом: На Алтае за сутки от COVID-19 вакцинированы более 300 детей

10:28 27.01.2022 На сегодняшний день в Хакасии официально зарегистрировано 19 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Читайте также: В Хакасии «Омикрон» выявлен у троих детей

10:29 27.01.2022 В Ульяновской области начинают распределять первую партию вакцины от COVID-19 для иммунизации подростков. Читайте подробнее: Ульяновская область получила первую партию вакцины от ковида для детей

10:30 27.01.2022 Новосибирская область готова к пятой волне коронавируса. Об этом сегодня, 27 января, сообщил губернатор региона Андрей Травников. Об этом: Власти рассказали о готовности Новосибирской области к пятой волне COVID-19

10:33 27.01.2022 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 27 января 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года зараженных коронавирусом стало на рекордные 162 больше (всего 7039). Впервые с нового года за сутки протестированы 12 827 жителей региона, выявлены 547 носителей (+40), а тестов сделано на 1570 больше. Подробности в материале: В Алтайском крае значительно увеличили число тестирований на коронавирус

10:42 27.01.2022 В Иркутскую область поступило 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Известно, что препарат распределяется по пунктам вакцинации в Иркутске, Шелехове, Усолье-Сибирском, Саянске. В ближайшие дни вакцина поступит в Братск и Железногорск. Об этом: Приангарье получило большую партию вакцины «Спутник Лайт»

10:44 27.01.2022 Северную Осетию назвали субъектом РФ с самой высокой долей госпитализированных по отношению ко всем выявленным случаям заражения. Этот показатель в регионе, по последним данным, составил 50%. Больше только в Туве — 60%. Об этом сообщила 26 января в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова. Читайте подробнее: В Северной Осетии госпитализируют половину всех заболевших COVID-19

10:53 27.01.2022 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав и регламент организации деятельности оперативной рабочей группы по вопросам, связанным с распространением нового штамма коронавируса. Об этом 27 января сообщает официальный сайт правительства России. Об этом: Мишустин утвердил состав опергруппы по противодействию «Омикрону»

11:01 27.01.2022 В образовательных учреждениях Татарии масштабного перехода на «дистан» не планируется. В республике более 466 тыс. школьников и 31 801 учитель проходят ежедневный утренний фильтр. На сегодняшний день количество обучающихся, не прошедших контроль, составляет 1027 детей (c 1 сентября — 35 017). На разобщении из-за роста заболеваемости находятся классы в 47 школах. Полностью закрытых на карантин образовательных учреждений в Татарии нет. Читайте подробнее: В школах Татарии не планируют полного перехода на дистанционное обучение

11:02 27.01.2022 В Оренбургской области, по состоянию на 26 января, антиковидными прививками охвачены 881,7 тысячи человек. Из них завершили курс вакцинации 834,6 тысячи человек. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. По данным ведомств, а в социальной сфере, силовых структурах, среди призывников, пациентов интернатов коллективный иммунитет составляет более 90%, а среди государственных и муниципальных служащих, сотрудников учреждений образования — более 80%. В Роспотребнадзоре заострили внимание на том, что в регионе остается низким уровень вакцинации в «группах риска», среди студентов, офисных служащих и других контингентов. Их призывают сделать прививку. Читайте также: В Оренбуржье назвали «группы риска» с низким уровнем вакцинации от COVID-19

11:02 27.01.2022 В Новосибирской области при ухудшении эпидобстановки на удалённый режим работы переведут сотрудников предприятий и организаций — в первую очередь тех, кто старше 60 лет и не привит. Об этом сообщили в правительстве региона. Подробности в материале: Новосибирские компании могут перевести сотрудников на дистанционку

11:09 27.01.2022 В Челябинской области ещё 12 граждан справились с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Челябинской области COVID-19 победили ещё 12 человек

11:12 27.01.2022 В Ленинградской области суточная заболеваемость COVID-19 за неделю выросла с 9 до 14%. Об этом: В Ленобласти суточная заболеваемость ковидом за неделю выросла до 14%

11:13 27.01.2022 Жители Республики Крым старше 60 лет снова смогут без ограничений пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте с 28 января. Соответствующие изменения в указ о введении в регионе режима повышенной готовности внёс глава Крыма Сергей Аксёнов. Документ опубликован 27 января на сайте правительства РК. Читайте также: В Крыму официально вернули пенсионерам право льготного проезда

11:15 27.01.2022 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 27 января, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 2407 пациентов, в том числе 110 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Об этом: За сутки в Новосибирской области из-за COVID-19 госпитализировали 19 детей

11:23 27.01.2022 Пройти вакцинацию «Спутником М» подростки смогут в 59 поликлиниках Санкт-Петербурга. Об этом 26 января сообщили в телеграм-канале комитета по здравоохранению. Читайте также: Прививать подростков «Спутником М» в Петербурге будут в 59 поликлиниках

11:26 27.01.2022 Пандемия коронавируса больше всего негативно сказалась на нескольких отраслях экономики, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции 27 января донской губернатор Василий Голубев. Подробности в материале: Ростовский губернатор назвал наиболее пострадавшие из-за пандемии отрасли

11:27 27.01.2022 В научном центре «Вектор» знают о полученных в Китае данных по коронавирусу NeoCov. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе организации. «Специалисты научного центра «Вектор» знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov. В настоящий момент речь не идёт о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции», — говорится в сообщении. Читайте также: В Центре «Вектор» прокомментировали данные по новому штамму NeoCov

11:33 27.01.2022 За истекшие сутки на территории России госпитализировали 12 807 пациентов с COVID-19, также было выявлено 88 816 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 января сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В России за сутки госпитализировали 12807 пациентов с COVID-19

11:33 27.01.2022 В Воронежской области 181 пациент с коронавирусом госпитализирован, данные за сутки опубликовал 27 января сайт Стопкоронавирус.РФ. Накануне, 26 января, сообщалось о 159 госпитализированных. Подробности в материале: В Воронежской области госпитализирован 181 ковид-пациент

11:36 27.01.2022 В 74 регионах России выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом 27 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом. Читайте также: Штамм «Омикрон» выявлен в 74 регионах России

11:36 27.01.2022 В Ростовской области медицинские учреждения и врачи готовы к росту числа заражений коронавирусом, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции 27 января донской губернатор Василий Голубев. Об этом: Ростовский губернатор: «Инфекция нас накрыла»

11:40 27.01.2022 В Новосибирской области в аптеках ведётся мониторинг наличия, ежедневного расходования и потребности в лекарственных препаратах для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сегодня, 27 января, сообщил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Максим Останин. Читайте также: В Новосибирской области сформировали запас лекарств для лечения COVID-19

11:42 27.01.2022 В Удмуртии по состоянию на 27 января после перенесенного заражения коронавирусом выписались 424 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 74 919 жителей республики. За все время пандемии в республике подтвердили 85 195 случаев заражения коронавирусом, из них 750 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 201 несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и 88 жителей республики старше 65 лет. Подробности в материале: В Удмуртии выздоровели после COVID-19 почти 75 тыс. человек

11:43 27.01.2022 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 27 января прививку от коронавируса сделали 683 517 человек. Второй компонент препарата получили 535 319 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте подробнее: Более 683 тыс. жителей Удмуртии сделали прививку от коронавируса

11:46 27.01.2022 За последние сутки в российские больницы госпитализировали 12 807 человек, сообщили 27 января в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции. Подробности в материале: В России за сутки госпитализировали 12807 заболевших COVID-19

11:47 27.01.2022 В Ульяновской области увеличилось количество заболевших, а также тех, кто переносит ковид в тяжёлой форме. Читайте также: В Ульяновской области амбулаторно лечатся 3 тыс. пациентов с коронавирусом

11:48 27.01.2022 В Краснодарском крае госпитализированы 396 пациентов с коронавирусом, данные за сутки опубликовал 27 января сайт стопкоронавирус.РФ. По сравнению с предыдущими сутками уровень госпитализаций снизился — утром 26 января сообщалось о 432 жителях, попавших в стационары. Читайте также: В Краснодарском крае госпитализировано 396 пациентов с COVID-19

11:52 27.01.2022 В Саратовской области за сутки в стационары госпитализировали 127 зараженных коронавирусом пациентов, выписали по выздоровлении 112 человек. Всего за время пандемии по состоянию на 27 января вылечились 129 325 человек. Подтверждено 140 584 случая заражения коронавирусом, из них 654 — за прошедшие сутки. На стационарном лечении находится 1101 пациент, на амбулаторном — 5023. Умерли за прошедшие 24 часа пять носителей коронавируса. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5313 человек. Читайте также: В Саратовской области за сутки госпитализировали 127 пациентов с ковидом

11:54 27.01.2022 В Ставропольском крае из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в ближайшие часы будет решен вопрос о введении дистанционного обучения в школах и продлении срока школьных каникул. Об этом утром 27 января в своем видеообращении к жителям края сообщил губернатор Владимир Владимиров. Об этом: Глава Ставрополья: похоже, что дистанционного обучения не избежать

12:00 27.01.2022 За последние сутки в Москве госпитализировали 1459 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в столичном оперштабе. Читайте подробнее: В Москве за сутки госпитализировали 1459 заболевших COVID-19

12:01 27.01.2022 В Татарии за минувшие сутки выявили 378 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 342 носителя инфекции. Всего по состоянию на 27 января зарегистрировали 46 618 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 38 615 пациентов, скончались 1576 человек. За сутки больничный закрыли 92 пациента, количество летальных исходов возросло на шесть случаев. Об этом: В Татарии за сутки госпитализировали 342 пациента с COVID-19

12:04 27.01.2022 Экономика Ростовской области смогла выдержала удар пандемии COVID-19, сообщил в ходе ежегодной пресс-конференции 27 января донской губернатор Василий Голубев. Об этом: Экономика Ростовской области выдержала удар пандемии — губернатор

12:06 27.01.2022 В Новгородской области за прошедшие сутки с COVID-19 госпитализировали 51 человека, что на 33 человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 27 января сообщили в главном оперштабе. Читайте подробнее: За сутки в Новгородской области с COVID-19 госпитализировали 51 человека

12:07 27.01.2022 За прошедшие сутки в Псковской области с госпитализировали с ковидом 45 человек, что на пять человек больше, чем сутками ранее. Об этом 27 января сообщили в главном оперштабе. Читайте также: В Псковской области с COVID-19 госпитализировали за сутки 45 человек

12:08 27.01.2022 Более 30 специалистов центра «Фтизиатрия» переведены на работу в амбулатории для работы с коронавирусными пациентами. Переброска врачей осуществлена в рамках мобилизации медработников республики. Об этом: В Якутии более 100 медработников мобилизовали для приёма больных COVID-19

12:09 27.01.2022 В Пензенской области за последние сутки выявили 238 случаев заражения коронавирусом, выписали 64 пациента, от последствий заражения коронавирусом умерли три пациента. В инфекционные госпитали доставили 90 носителей вируса. Всего по состоянию на 27 января количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 106 871 случая, выздоровели 96 011 ковид-пациентов, скончались 4853 человека. Читайте также: В Пензенской области за сутки госпитализировали 90 ковид-пациентов

12:10 27.01.2022 В Свердловской области отковида излечились еще 865 человек. В общей сложности в регионе ковид победили 189 165 граждан, сообщает оперштаб. За 26 января в регионе обнаружили 1896 случаев заражения коронавирусом. Всего в области выявили уже 216 068 заражений. За прошедшие сутки в COVID-центры госпитализировали 296 граждан. В реанимации находятся 170 человек. В том числе 122 подключены к аппаратам ИВЛ, что на два меньше показателя за 25 января. От коронавирусной инфекции в регионе скончались еще 11 человек. Общее количество летальных исходов составило 9945. Подробности в материале: В Свердловской области излечились ещё 865 ковид-пациентов

12:10 27.01.2022 С 1 по 7 февраля в Удмуртии пройдет розыгрыш призов среди граждан, которые в эти дни прошли вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса. Участниками акции могут стать жители республики, которые сделали прививки в двух пунктах вакцинации — в Республиканском центре здоровья и медицинской профилактики и в консультативно-диагностическом центре министерства здравоохранения Удмуртии. Читайте также: За прививку от COVID-19 в Удмуртии можно получить смартфон

12:14 27.01.2022 Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 27 января статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM. За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 7182 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 473 случая больше аналогичного показателя 26 января. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 6709 человек, а днем ранее — у 5769 жителей Подмосковья. Читайте также: В Подмосковье продолжает расти заболеваемость COVID-19

12:15 27.01.2022 По итогам 2021 года количество субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в Чувашской Республике увеличилось на 0,78% — до 43 632 против 41 867 в 2020 году. При этом у предпринимателей ощутимо сократилась рентабельность бизнеса, зарплаты и число сотрудников. «Такие данные получены по результатам социологического исследования, которое провели специалисты Республиканского бизнес-инкубатора. Предметом их исследования стали проблемы предпринимательства, а также нагрузка на бизнес в форме административных барьеров», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Чувашия Александр Рыбаков. Исследование проводилось в 26 муниципалитетах, включая города Чебоксары и Новочебоксарск. В выборку попали 292 респондента, большая часть (65%) из которых в бизнесе от 4 до 10 лет. В разрезе отраслей 29,3% участников опроса представляли те, кто занят в оптовой и розничной торговле, 19,3% — в сельском хозяйстве, почти 9% — в транспорте и связи.

12:16 27.01.2022 Как показал опрос в Чувашии, за 2021 год количество субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в Чувашии увеличилось на 0,78%: сейчас, по данным единого реестра, в республике их насчитывается 43 632 против 41 867 в 2020 году. Абсолютное большинство (96%) из них — микропредприятия и ИП, 3,7% — бизнес до 100 человек и еще 0,3% — средний. Отвечая на вопрос, как за последний год изменился предпринимательский климат в регионе, треть (31%) респондентов отметили, что столкнулись с сокращением рентабельности своего бизнеса, 15% — сократили заработную плату, 19% — сократили численность работников, а 15% — наоборот, увеличили штат своих сотрудников. Среди факторов, максимально негативно влияющих на положение дел, предприниматели назвали «нехватку собственных средств для внедрения технологий», на втором месте — высокие процентные ставки по кредитам, на третьем — высокие налоги. Занимавшая в 2020 году первое место «проблема с продажами» сместилась на четвертое место, а замкнули топовую «пятерку» проблем» — высокие социальные налоги и отчисления в фонды соцстраха, ОМС, ПФР и пр. В контексте взаимодействия с государством чувашский микробизнес и ИП испытывали наибольшие сложности с налоговыми службами (3,5%), при оформлении и получении господдержки (2,5%), а также с Госпож‑ и Роспотребнадзором (1,4 и 1,7% соответственно), причем для среднего бизнеса Чувашии проблемы взаимоотношений с двумя этими ведомствами вышли на первое место (4,5 и 4% соответственно). Чуть более трети респондентов (34%) считают, что их затраты на преодоление административных барьеров не изменились, 33,2% фиксируют их снижение, а 32% убеждены, что эту статью расходов нужно сокращать и дальше (в 2020 году такой позиции придерживались 40% чувашских предпринимателей). Характеризуя меры поддержки, которые предоставляли Федерация и регион в течение 2021 года, в топ-3 представители бизнес-сообщества Чувашии включили финансовую (48,2%), имущественную (21,1%) и консультативную помощь (19%). В качестве главного пожелания по развитию бизнес-сектора в регионе — кроме смягчения ограничений из-за коронавируса — предприниматели предлагают минимизировать количество проверок и сократить сроки ответов на обращения в госорганы.

12:17 27.01.2022 Проверка QR-кода у посетителей фуд-корта. Дарья Драй © ИА REGNUM

12:18 27.01.2022 В Оренбургской области за сутки госпитализированы 95 человек, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Это на 48 случаев меньше, чем днем ранее, сообщает 27 января оперштаб по борьбе с COVID-19. В стационарах находятся 126 тяжелых пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 19 человек. Из ковидных госпиталей за сутки выписали 201 пациента в связи с выздоровлением. В целом с начала пандемии от болезни излечились 100 893 оренбуржца. Читайте также: В Оренбуржье снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

12:18 27.01.2022 В Ставропольском крае к 27 января 83 несовершеннолетних госпитализированы с COVID-19. Из них один находится в тяжелом состоянии. Общее число выявляемых ежедневно случаев заражения коронавирусом в крае превысило тысячу человек. Из них около 400 человек — дети, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Читайте также: На Ставрополье 83 ребенка с COVID-19 попали в больницу

12:19 27.01.2022 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 34 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 27 января Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября 2021 года. В тот день число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68. Читайте также: Еще 34 человека стали жертвами COVID-19 в Подмосковье

12:25 27.01.2022 За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 1216 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 27 января статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 620 279 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 718 674. Подробности в материале: За сутки 1216 человек выздоровели в Подмосковье после COVID-19

12:27 27.01.2022 В Чувашии практически сравнялось суточное количество госпитализированных пациентов с коронавирусом и вылечившихся от ковида. Читайте также: За сутки в ковидные стационары Чувашии госпитализировали 135 человек

12:28 27.01.2022 В Пермском крае за сутки в COVID-центры поступило 210 новых пациентов. Суточный показатель госпитализаций немного вырос. Вместе с тем он остается меньше суточного показателя выздоровлений. Информация об этом опубликована 27 января на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19. На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от коронавирусной инфекции, в тяжелом состоянии находятся 163 пациента. Из них 71 подключен находится на ИВЛ. Подробности в материале: В Пермском крае госпитализированы ещё 210 пациентов с COVID-19

12:29 27.01.2022 В медицинские учреждения Московской области доставлены 757 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 27 января в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Днем ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 604 человека. Читайте также: В Подмосковье с COVID-19 госпитализированы 757 человек

12:33 27.01.2022 Оперативная группа, созданная для взаимодействия федеральных органов власти и регионов на фоне распространения нового штамма коронавируса, начинает свою работу. Её состав утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства 27 января. Всего в новой структуре — 42 человека. Куратором опергруппы назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — замглавы аппарата правительства Ольга Кривонос. Заместителем руководителя группы стал директор департамента здравоохранения правительства Игорь Каграманян, а его заместитель Елена Скачкова назначена ответственным секретарём. В состав группы также вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова, председатель Фонда социального страхования Алексей Поликашин, руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева. В числе заместителей федеральных министров, вошедших в рабочую группу, — замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, замглавы Минцифры Олег Качанов, замглавы Минфина Павел Кадочников, замминистра просвещения Александр Бугаев. Кроме того, в опергруппу включены представители Координационного и Ситуационного центров правительства. Также Татьяной Голиковой утверждён персональный состав представителей регионов, которые будут участвовать в деятельности оперативной рабочей группы.

12:33 27.01.2022 В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 1122 человека (+93 за сутки), выписаны с выздоровлением 297 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 января. Об этом: В Ростовской области выздоровели ещё 297 ковид-пациентов

12:34 27.01.2022 Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Пушкино. Об этом 27 января сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19. В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 809. Следом за Пушкино идет Ленинский, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 653 человек. На третьем месте расположился Красногорск, где COVID-19 диагностировали у 517 человек. Подробности в материале: Пушкино лидирует по числу новых случаев COVID-19 в Подмосковье

12:35 27.01.2022 На основе данных федеральных министерств и ведомств, а также с учётом мер, вводимых руководством субъектов, рабочая группа правительства будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации с коронавирусом в масштабах страны. Это позволит оперативно принимать необходимые решения для дальнейшей борьбы с распространением COVID-19, поддержки системы здравоохранения и помощи гражданам. Регламент деятельности оперативной рабочей группы по поручению Михаила Мишустина утвердила вице-премьер Татьяна Голикова. Так, оценка развития эпидемиологической ситуации, анализ охвата населения тестированием на наличие COVID-19 будет проводиться на основе сведений Роспотребнадзора. Минздрав уполномочен предоставлять данные о состоянии коечного фонда, эффективности его использования, готовности медицинской инфраструктуры к развёртыванию дополнительных мощностей, а также об обеспеченности больниц кислородом, достаточности медицинских кадров, нагрузке на поликлиники. В зоне ответственности Росздравнадзора — сбор и предоставление информации по лекарственному обеспечению больных коронавирусом. На основе данных Федерального фонда обязательного медицинского страхования будет проводиться оценка качества амбулаторной и стационарной медицинской помощи. А на основе сведений Минпромторга — анализ объёма производства тест-систем. Минцифры будет отвечать за аналитику, связанную с использованием больными дистанционных сервисов, в том числе кол-центров и портала госуслуг. Федеральный фонд социального страхования — предоставлять данные о количестве выданных в связи с коронавирусом или контактами с заболевшими больничных листов. Минтруд будет осуществлять мониторинг работы горячих линий центров социальной защиты по оказанию помощи на дому и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в домах-интернатах. В зоне ответственности Минпросвещения — сбор и предоставление информации о числе образовательных организаций, переведённых на дистанционный режим работы. Росмолодёжь и Общероссийский народный фронт будут предоставлять сведения о работе волонтёров, привлекаемых для помощи больным коронавирусом.

12:35 27.01.2022 QR-код. Дарья Драй © ИА REGNUM

12:37 27.01.2022 В Пермском крае, по данным минздрава, идёт рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей. С 24 января число новых случаев заражения коронавирусом среди несовершеннолетних пермяков выросло на 42% (с 211 до 503). Об этом сообщает 27 января портал permkrai.ru. Читайте также: В Прикамье растёт заболеваемость COVID-19 среди детей

12:37 27.01.2022 В Ульяновской области увеличилось суточное количество госпитализированных пациентов с коронавирусом. Читайте также: В Ульяновской области госпитализированы ещё 92 пациента с коронавирусом

12:40 27.01.2022 В Ростовской области за сутки заметно вырос уровень тестирования на коронавирус. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 27 января. Об этом: В Ростовской области вырос уровень тестирования на коронавирус

12:45 27.01.2022 В Сыктывкаре бесплатно сдать экспресс-тест теперь можно не только в поликлинике. Читайте подробнее: В столице Коми открыли первый пункт экспресс-тестирования на ковид

12:45 27.01.2022 В Брянской области 27 января госпитализировано 50 пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Выписаны 225 человек. Читайте подробнее: В брянские больницы за сутки поступили 50 ковид-пациентов

12:46 27.01.2022 В Ульяновской области возросло суточное число переболевших ковидом пациентов. Читайте также: За сутки в Ульяновской области победили коронавирус 282 человека

12:47 27.01.2022 В Ленинградской области дети стали чаще заражаться коронавирусной инфекцией. 17 несовершеннолетних госпитализированы в стационар. Читайте подробнее: В Ленобласти 17 детей госпитализировали в ковидный стационар

12:54 27.01.2022 За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 702 носителя коронавируса, госпитализировано 209 человек. Об этом сообщили 27 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки госпитализировали 209 пациентов с SARS-CoV-2

12:58 27.01.2022 За последние сутки в Вологодской области выявили 384 носителей коронавируса, общее число случаев заражения инфекцией достигло 104 508, сообщает оперштаб. Читайте также: В Вологодской области за сутки скончались девять ковид-пациентов

13:00 27.01.2022 В Адыгею поступила первая партия вакцины против коронавируса для детей и подростков. Всего республике выделили 480 доз препарата «Спутник М». Они будут распределены по медорганизациям города Майкопа до конца текущей недели, сообщили 26 января в минздраве субъекта РФ. Об этом: В Адыгею поступила первая партия вакцины против COVID-19 для детей

13:02 27.01.2022 В Красноярском крае за последние сутки скончались 28 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 27 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: Ещё 28 ковид-пациентов скончались в Красноярском крае

13:06 27.01.2022 В Татарии приступили к иммунизации подростков против новой коронавирусной инфекции. Как заявил 27 января заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков, на вчерашний день 37 детишек прошли вакцинацию «Спутником М». Читайте также: В Татарии начали вакцинировать детей от COVID-19

13:06 27.01.2022 Власти не могут остановить массовое распространение штамма коронавируса «Омикрон» в России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «К сожалению, ни президент, никто вмешаться в процесс распространения вируса «Омикрон» не может», — сказал Песков. Читайте также: Песков признал невозможность остановить «Омикрон» в России

13:07 27.01.2022 В Калужской области за минувшие сутки госпитализировали 58 ковид-пациентов, сообщает федеральный штаб 27 января. Положительный результат тестов на коронавирус за последние сутки подтверждён у 269 человек. Днём ранее, 26 января, в регионе было зарегистрировано 255 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 69 264 человек. Об этом: В Калужской области за сутки госпитализировали 58 ковид-пациентов

13:12 27.01.2022 В Ленинградской области 28 января на базе детских поликлиник откроется 22 прививочных пункта для вакцинации подростков от коронавируса. Читайте подробнее: В Ленобласти откроются 22 прививочных пункта для вакцинации детей от ковида

13:12 27.01.2022 В Ленинградской области на амбулаторном лечении находятся 1,3 тыс. детей, которые заразились коронавирусом. Читайте подробнее: В Ленобласти амбулаторно от ковида лечатся 1,3 тыс. детей

13:15 27.01.2022 В Белгородской области 27 января выписаны после выздоровления 316 пациентов с COVID-19. Зарегистрировано шесть летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Белгородской области за сутки выписаны после лечения 316 ковид-пациентов

13:25 27.01.2022 В Санкт-Петербурге за минувшие сутки госпитализировали 664 заболевших COVID-19 горожан, что на 122 меньше, чем за день до этого. Об этом: В Петербурге за сутки госпитализировали 664 заболевших ковидом

13:25 27.01.2022 В Ставропольском крае будут созданы условия для проверки наличия коронавируса у жителей региона. Это можно будет сделать экспресс-методом в крупных торговых центрах, сообщил министр здравоохранения Владимир Колесников. Читайте также: В торговых центрах Ставрополья организуют тестирование на коронавирус

13:25 27.01.2022 За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 133 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 225 175 человек. За сутки госпитализированы в ковидные стационары 383 жителя области. С начала пандемии в регионе выявлен 246 961 случай заражения коронавирусом, из них 1445 — за минувшие сутки. Читайте также: В нижегородские ковид-центры госпитализированы 383 человека за сутки

13:27 27.01.2022 В Нижегородской области по состоянию на 27 января с начала пандемии провели 4 880 449 тестов для выявления заражения коронавирусом. Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 405,7 исследований на 100 тыс. жителей. За минувшие сутки нижегородцы сдали 15 850 тесто на SARS-CoV-2. Накануне было проведено 7195 исследований на коронавирус. Читайте подробнее: Более 4,88 млн тестов на коронавирус провели в Нижегородской области

13:39 27.01.2022 В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 150 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 38 120 жителей республики. Всего в регионе подтвердили 42 749 случаев заражения коронавирусом, из них 202 — за минувшие сутки. Подробности в материале: В Мордовии за сутки после COVID-19 выписались 150 человек

13:47 27.01.2022 В Марий Эл по состоянию на 27 января выздоровели с начала пандемии 28 340 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны шесть жителей республики. Всего в республике за время эпидемии подтвердили 31 471 случай заражения коронавирусом, из них 255 — за последние сутки. Об этом: В Марий Эл число поборовших COVID-19 достигло 28,34 тыс. человек

13:54 27.01.2022 В ходе проверок на соблюдение антиковидных требований в Санкт-Петербурге опечатали еще пять заведений в сфере общественного питания. Об этом 27 января сообщили в городском комитете по контролю за имуществом (ККИ). Подробности в материале: В Петербурге из-за нарушений антиковидных норм опечатали еще пять заведений

13:57 27.01.2022 По данным на 27 января, в Марий Эл за сутки в ковид-центры республики госпитализированы 65 человек с подтвержденным заражением SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. По данным минздрава республики, в инфекционных стационарах лечение получает 621 пациент, из них у 384 граждан подтверждено заражение коронавирусом. В том числе у 529 пациентов диагностирована пневмония. Подробности в материале: В Марий Эл за сутки с COVID-19 госпитализированы 65 человек

13:57 27.01.2022 Первая в Ростовской области инфекционная больница, построенная с нуля, приняла десять пациентов. Об этом заявил в ходе ежегодной пресс-конференции 27 января донской губернатор Василий Голубев. Читайте подробнее: Ростовский губернатор не видел врачей, работающих в больницах без пациентов

13:57 27.01.2022 Ещё более тысячи жителей Ростовской области завершили участие в прививочной кампании от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 января. Читайте подробнее: Ещё более тысячи жителей Ростовской области привились от COVID-19

13:58 27.01.2022 За последние сутки в Коми выявили 623 случая COVID-19, госпитализированы 95 человек, сообщает оперштаб. Читайте также: В Коми за сутки госпитализировали 95 ковид-пациентов

13:58 27.01.2022 В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 94 ковидных пациента, 130 госпитализировано с COVID-19. Об этом 27 января сообщает региональный оперативный штаб. Читайте также: В Тюменской области за сутки с COVID-19 госпитализировали 130 человек

13:59 27.01.2022 На дистанционное обучение по эпидситуации переведены 1 092 школьника в Белгородской области — это менее 1% от всех учащихся, сообщили ИА REGNUM 27 января в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В белгородских школах на дистант перевели менее 1% учащихся

14:13 27.01.2022 На портал государственных услуг начнёт поступать информация о медицинских противопоказаниях граждан, сообщил 27 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Он рассказал, что правительство расширяет возможности портала государственных услуг. Читайте подробнее: На сайт госуслуг поступят данные о противопоказаниях к вакцинации

14:16 27.01.2022 В Татарии в стационаре детской республиканской клинической больницы находятся около 80 детей с коронавирусом. Как заявил педиатр, детский пульмонолог медучреждения Ильнур Закиров, «столько COVID-положительных детей у нас еще не было». Об этом: В Татарии резко возросла заболеваемость COVID-19 среди детей

14:18 27.01.2022 В Свердловской области срок разрешения предприятиям общепита работать по ночам продлили до 3 февраля. Такие поправки были внесены в указ губернатора региона о режиме повышенной готовности, вызванном пандемией коронавируса. Подробности в материале: В Свердловской области продлили срок работы общепита по ночам

14:21 27.01.2022 За прошедшие сутки в Омской области выявлен 651 носитель коронавируса, в том числе 622 человека лечатся амбулаторно. Об этом сообщили 27 января в региональном министерстве здравоохранения. Читайте также: В Омской области 622 новых ковид-пациента лечатся амбулаторно

14:24 27.01.2022 Реабилитация после COVID-19. Александр Погожев © ИА REGNUM

14:25 27.01.2022 Первые 14 случаев штамма «Омикрон» выявлены 27 января в Белгородской области, заявил на брифинге министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Об этом: В Белгородской области выявили первые случаи «Омикрона»

14:26 27.01.2022 В Ленинградской области за минувшие сутки госпитализирован 171 пациент с коронавирусной инфекцией, что на 20 больше, чем сутками ранее. Об этом: В Ленобласти за сутки госпитализирован 171 пациент с ковидом

14:29 27.01.2022 Первая партия вакцины «Спутник М» поступила в Карачаево-Черкесию. Этот препарат показан для применения против коронавируса для детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Региону выделили 480 доз вакцины, сообщили 27 января в пресс-службе главы и правительства республики. Подробности в материале: В Карачаево-Черкесию поступила первая партия вакцины от COVID-19 для детей

14:30 27.01.2022 В Астраханском базовом медицинском колледже началась вакцинация от коронавируса студентов в возрасте от 15 до 17 лет. В связи с возросшей нагрузкой на систему регионального здравоохранения студенты АБМК помогают медицинскому персоналу лечебных учреждений города и области. Первыми решили сделать прививки 124 студента колледжа. Подробности в материале: В Астрахани от COVID-19 начали прививать студентов-медиков

14:35 27.01.2022 У 67-летнего губернатора Красноярского края Александра Усса выявили коронавирус. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 27 января в пресс-службе краевого правительства. Подробности в материале: Губернатор Красноярского края заразился коронавирусом

14:44 27.01.2022 За последние сутки в Томской области подтверждено 265 случаев COVID-19, госпитализировано 87 человек. Об этом сообщили 27 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Читайте также: В Томской области за сутки госпитализировали 87 человек с COVID-19

14:45 27.01.2022 МГУ с 7 по 22 февраля вводит удаленку для студентов, сообщил ряд телеграм-каналов.

14:46 27.01.2022 МГУ не переходит на дистанционное обучение, формат определят на каждом факультете отдельно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

14:48 27.01.2022 Измерение температуры. Дарья Драй © ИА REGNUM

14:49 27.01.2022 В Югре за сутки на 27 января госпитализированы 123 больных COVID-19, 100 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Подробности в материале: В стационары Югры с COVID-19 за сутки попали 123 человека

14:51 27.01.2022 ТОП-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса на 27 января 2022 года(формируется по абсолютным значениям смертей). Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии. ☑️Москва +72/38 660 ☑️Санкт-Петербург +64/29 656 ☑️Московская область +34/13 183 ☑️Красноярская область +28/9 386 ☑️Алтайский край +25/7 250 ☑️Нижегородская область +20/10 441 ☑️Иркутская область +18/7 368 ☑️Самарская область +15/6 653 ☑️Башкирия +14/4 695, Омская область +14/3 478, Брянская область +14/3 198 ☑️Волгоградская область +13/5 953, Осетия +13/1 084 Цитата канала «16 негритят».

14:52 27.01.2022 Москвичи с симптомами ОРВИ с 28 января смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

14:54 27.01.2022 В Алтайском крае обсуждают известие о закупке региональным минздравом трёх больших партий «Арбидола» на общую сумму около 30 млн рублей. Новость об этом со ссылкой на данные портала госзакупок разместило сегодня, 27 января, ИА «Банкфакс». "По всей видимости, в крае его бесплатно выдают зараженным, проходящим лечение на дому. Любопытно, что во всех трех случаях закупка осуществлялась у единственного поставщика», — информирует сетевое издание. Отмечается также, что чиновники пока не ответили на просьбу уточнить, по какой причине основной упор при выдаче медикаментов делается именно на «Арбидол», сколько его выдали гражданам и планируются ли еще такие закупки. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии читателей. «Терапевт не просто обязан, в некоторых поликлиниках всем пациентам выдают одинаковые утвержденные распечатки, содержащие рекомендации по лечению. Естественно, «Арбидол», естественно, «Гриппферон», также АЦЦ, «Амброксол» и витамины Д и С. Единственный смысл посещения терапевта — это бесплатный мазок на ковид», — информирует Л. Читайте подробнее: На Алтае COVID-19 лечат «Арбидолом». Сеть: не потому ли мрём как мухи?

14:54 27.01.2022 МГУ им. М. В. Ломоносова временно вводит дистанционное обучение для студентов вуза. Об этом сообщается в соответствующемприказе от 27 января. Подробности в материале: МГУ с 7 февраля вводит удалёнку для студентов

15:11 27.01.2022 В Коми из-за неблагоприятной эпидситуации до 6 февраля включительно приостановлена плановая госпитализация, сообщает минздрав республики. Об этом: В Коми приостановили плановую госпитализацию

15:13 27.01.2022 С 27 января несовершеннолетним жителям Пензенской области запрещено участие в очных занятиях в секциях, кружках и студиях, выезд в составе спортивных команд на соревнования, а также посещать учреждения культуры и спорта (в том числе фитнес-клубы, бассейны, ледовые катки), досуговые и другие мероприятия. Читайте подробнее: В Пензенской области ужесточили ковидные ограничения

15:13 27.01.2022 С начала прививочной кампании по состоянию на 27 января в Татарии от COVID-19 привиты 2 млн 378 тыс. 027 человек, из них иммунизацию за минувший день прошли 6467 жителей. Второй компонент вакцины получили 1 млн 884 тыс. 142 человека. Ревакцинированы 179 тыс. 654 жителя. Об этом: В Татарии привили от COVID-19 ещё 6 тыс. человек

15:15 27.01.2022 В Дагестане рекомендовано ограничить проведение коллективных богослужений в мечетях. Из-за угрозы распространения коронавируса они не будут проводиться до 1 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Читайте также: В Дагестане отменили коллективные богослужения в мечетях

15:22 27.01.2022 В Санкт-Петербурге в связи с ростом заболеваемости COVID-19 дополнительно развернуто 386 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Подробности в материале: В Петербурге дополнительно развернули 386 коек для пациентов с ковидом

15:28 27.01.2022 В Волгоградской области 27 января госпитализировано 239 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Завершили лечение 195 человек, зарегистрировано 13 летальных исходов. Читайте также: В Волгоградской области госпитализированы 239 новых ковид-пациентов

15:33 27.01.2022 В Курской области за последние сутки были госпитализированы 72 пациента с коронавирусом. Зарегистрировано 264 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на 28 больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Четыре новых летальных случая подтверждено за сутки. Об этом: В Курской области за сутки госпитализированы 72 ковид-пациента

15:36 27.01.2022 В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 54 пациента с коронавирусом. Подтверждено 384 новых случая заражения коронавирусом — на 48 больше, чем сутками ранее. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Читайте также: В Липецкой области за сутки госпитализированы 54 ковид-пациента

15:40 27.01.2022 В Астраханской области за последние сутки был госпитализирован 131 пациент с коронавирусом. Подтверждено 518 новых случаев заражения — на 110 больше, чем за предыдущие сутки. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Об этом: В Астраханской области за сутки госпитализирован 131 ковид-пациент

15:54 27.01.2022 В Рязанской области 27 января госпитализировано 60 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 10 человек, скончались от осложнений семь пациентов. Подробности в материале: В Рязанской области за сутки в больницы направлены 60 пациентов с COVID-19

16:01 27.01.2022 Во Владимирской области за последние сутки был госпитализирован 81 пациент с коронавирусом. Подтверждено 417 новых случаев заражения коронавирусом — на 21 больше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено шесть новых летальных случаев. Об этом: Во Владимирской области за сутки госпитализирован 81 ковид-пациент

16:03 27.01.2022 В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 79 пациентов с коронавирусом. Подтверждено 299 новых случаев заражения коронавирусом — на 33 больше, чем было выявлено сутками ранее. Подтверждено девять новых летальных случаев. Об этом: В Тамбовской области за сутки госпитализированы 79 ковид-пациентов

16:06 27.01.2022 Напомним, что уже с 28 января при симптомах ОРВИ москвичи смогут без посещения поликлиники удаленно получить первичную аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный. Для этого необходимо отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru, после чего с вами свяжется врач.