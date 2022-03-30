Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция
В ЛДПР отказались комментировать состояние Владимира Жириновского.
«Никаких комментариев пока не будет», — глава пресс-службы партии
В ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении состояния Жириновского. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось, сообщили 20 марта в пресс-службе партии.
В пресс-службе ЛДПР добавили, что Жириновский продолжает лечение и реабилитацию.
Ранее 20 марта телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники сообщил об ухудшении состояния Владимира Жириновского. Отмечалось, что врачам пришлось вновь ввести политика в искусственную кому.
Бессменный лидер ЛДПР госпитализирован в начале февраля 2022 года из-за вызванных COVID-19 осложнений. Политик был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких и введён в медикаментозный сон. В марте сообщалось об улучшении состояния Жириновского.
Читайте также: В ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении состояния Жириновского
В Красноярском крае за сутки подтверждено 15 новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии, таким образом, в регионе скончались 10 398 носителей коронавируса.
Читайте также: Жертвами COVID-19 стали ещё 15 жителей Красноярского края
В Челябинской области коронавирус победили ещё 745 граждан. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте подробнее: В Челябинской области выздоровели уже более 291 тыс. ковид-пациентов
В Республике Крым 49 пациентов с заражением коронавирусом попали в больницы за минувшие сутки, данные опубликованы 20 марта региональным оперативным штабом. Накануне, 19 марта, сообщалось о госпитализации 56 пациентов с COVID-19.
Об этом: В Крыму за сутки госпитализировали 49 ковид-пациентов
В Пермском крае от COVID-19 излечились ещё 1112 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте также: В Прикамье COVID-19 победили ещё 1112 человек
Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1087 и достигло 951 081. Об этом БЕЛТА сообщили 20 марта в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
«Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 951 081 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.
Об этом: В Белоруссии за сутки выявили более 1 тыс. носителей SARS-CoV-2
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 20 марта, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 1498 пациентов, в том числе 41 ребёнок. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Подробности в материале: В новосибирских стационарах из-за COVID-19 остаётся 41 ребёнок
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 20 марта, за сутки зарегистрировано 2156 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Подробности в материале: Более 2 тысяч новосибирцев заболели ОРВИ за сутки
В Кемеровской области, по данным на сегодня, 20 марта, на лечении находятся 8823 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.
Об этом: Заметно уменьшилось число кузбассовцев с COVID-19, получающих медпомощь
Более 250 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в Российской Федерации за сутки. Об этом 20 марта сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Читайте также: В России за сутки провели более 250 тыс. тестов на SARS-CoV-2
В период с 19 по 20 марта нынешнего года на территории Румынии выявили 3168 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что втрое превышает показатели предыдущего дня. Об этом 20 марта сообщает «Румынское телевидение».
Подробности в материале: В Румынии за сутки выявили более 3,1 тыс. носителей SARS-CoV-2
В Свердловской области от COVID-19 излечились ещё 4517 человек. Об этом 20 марта сообщает среднеуральский оперштаб.
Читайте подробнее: COVID-19 победили уже более 295 тыс. свердловчан
В Оренбургской области от COVID-19 вылечился ещё 1581 пациент. Об этом сообщает оперштаб.
Об этом: В Оренбуржье выздоровели уже более 185 тыс. ковид-пациентов
Администрация парка развлечений Disneyland в китайском Шанхае объявила о временной приостановке работы парка с 21 марта из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в городе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте парка в мессенджере WeChat.
Читайте подробнее: В Шанхае из-за COVID-19 закрывают Disneyland
Активных случаев заражения в стране насчитывается 2126 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно, но неуклонно возрастать.
Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 214 носителей коронавируса
По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 277 088 случаев заражения коронавирусом, 268 984 человека излечились, скончались 3487 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находится 31 пациент.
Об этом: В Албании за сутки выявили 48 носителей коронавируса
В настоящее время еще рано говорить о завершении пандемии COVID-19, так как во многих странах начинается новая волна коронавируса. Об этом 21 марта заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Читайте также: Гинцбург: говорить о завершении пандемии COVID-19 еще рано
Мэр Торонто Джон Тори уточнил, что праздничное шествие в честь Дня святого Патрика стало первым крупным мероприятием в городе со дня официального начала пандемии.
Об этом: В Торонто прошёл первый с начала пандемии парад в честь Дня святого Патрика
В Новосибирской области было отложено решение об отмене обязательного масочного режима. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».
Читайте подробнее: В Новосибирской области отложили отмену масочного режима
За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 65 случаев заражения коронавирусом, выздоровели семь человек. Об этом сообщили 21 марта в правительстве республики.
Читайте также: В Хакасии выявили 65 новых носителей коронавируса
В Хакасии скончались ещё пять пациентов с коронавирусом, сообщили 21 марта в правительстве республики.
Подробности в материале: Жертвами COVID-19 стали ещё пять жителей Хакасии
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 21 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8330 человек, причём вновь 11 из них погибли за последние сутки.
Читайте подробнее: В Иркутской области жертвами COVID-19 стали ещё 11 человек
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 21 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 163 219 (+365 за минувшие сутки). Вместе с тем 145 921 пациент (+748 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.
Читайте также: В Забайкалье сократилось число тяжелобольных с COVID-19
В Ульяновской области продолжает снижаться количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом.
Подробности в материале: В Ульяновской области сделано почти 1,95 млн тестов на коронавирус
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкалье постепенно улучшается. Как сообщает сегодня, 21 марта, пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова руководителя Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светланы Лапы, за неделю заражение снизилось на 39%.
Читайте подробнее: В Забайкалье отмечено значительное снижение заболеваемости COVID-19
В Ульяновской области за неделю снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19.
Подробности в материале: В Ульяновской области снижается уровень коллективного иммунитета к ковиду
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкалье все более улучшается. Как сообщает сегодня, 21 марта, пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова руководителя Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светланы Лапы, по возрастным группам заболеваемость взрослого населения оказалась ниже практически на 40% по сравнению с прошлой неделей, заболеваемость детского населения — ниже на 38,3%.
Подробности в материале: В Забайкалье отмечено существенное снижение заболеваемости COVID-19 у детей
В Бурятии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровел 991 пациентов. Всего за время пандемии коронавирус в республике победили 110 804 человека.
Об этом: В Бурятии число выздоровевших после COVID-19 превысило 110 тысяч
В Ульяновской области продолжается поставка лекарств для лечения амбулаторных ковидных больных. В регион поступила новая партия на общую сумму 12 млн рублей
Читайте подробнее: В Ульяновской области амбулаторно лечатся более 6,3 тыс. ковид-пациентов
В Чувашии снижается уровень коллективного иммунитета и остаётся ниже среднероссийского уровня.
Об этом: В Чувашии снижается уровень коллективного иммунитета к ковиду
Режим ограничительных мер был введён в Японии с конца января текущего года в связи с новой волной заболеваемости, вызванной штаммом коронавируса «Омикрон», и действовал до 21 марта.
Подробности в материале: В Японии закончился срок действия карантинных мер против коронавируса
В Азербайджане медики в течение 20 марта выявили 78 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 3956 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Об этом: В Азербайджане выявили за сутки почти 80 случаев заражения коронавирусом
В Гонконге с 1 апреля снимут запрет на авиасообщение с девятью странами, который был введен в начале 2022 года из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 21 марта на пресс-конференции сообщила глава местной администрации Кэрри Лам.
Читайте также: Гонконг снимет запрет на авиасообщение с девятью странами
В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 21 марта 2022 года вакцинированы 1 382 493 человека (+321 за сутки), следует из данных оперштаба региона.
Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 привит всего 321 человек
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 21 марта 2022 года за сутки выявлены 472 новых носителя (на 15 человек меньше, чем сутками ранее).
Читайте подробнее: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 10 пациентов
В Болгарии с 21 марта отменили ковид-сертификаты, необходимые для посещения публичных мероприятий и мест массового скопления людей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Подробности в материале: В Болгарии отменили COVID-сертификаты
В Казахстане за сутки выявили 28 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.
Читайте подробнее: В Казахстане за сутки выявили почти 30 заражений коронавирусом
В Южной Корее за минувшие сутки выявили 209 169 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
Об этом: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 9,5 млн
В Республике Алтай за минувшие сутки от COVID-19 излечился 121 пациент. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за весь период пандемии коронавирус победили 28 292 человека.
Читайте подробнее: На Алтае от COVID-19 излечился ещё 121 человек
В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 577 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.
Об этом: В Челябинской области выздоровели ещё 577 ковид-пациентов
В торговых центрах Екатеринбурга прекратили работу мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Последние из них закрылись в ТЦ «Мега» и «Гринвич». Об этом сообщает оперштаб.
Читайте подробнее: В торговых центрах Екатеринбурга закрылись пункты вакцинации от COVID-19
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 21 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Читайте также: В ВС Южной Кореи выявили свыше 1500 случаев заражения коронавирусом
В ходе 427 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 63 случая заражения коронавирусом. Об этом 21 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили более 60 случаев заражения коронавирусом
В Грузии в течение последних суток в ходе 5885 исследований на SARS-CoV-2 выявили 368 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 21 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили почти 370 носителей коронавируса
В Удмуртии по состоянию на 21 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 680 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 146 320 жителей республики.
За все время пандемии в республике подтвердили 161 262 случая заражения коронавирусом, из них 295 — за минувшие сутки.
Читайте подробнее: После COVID-19 в Удмуртии выписались 680 человек за сутки
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 21 марта прививку от коронавируса сделали 694 610 человек.
Второй компонент препарата получили 549 830 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Читайте подробнее: Повторную прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 130 тыс. человек
В Бурятии по решению регионального оперштаба закрывают ковидный госпиталь на базе Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко. Стационар был открыт 1 апреля 2020 года, в самом начале первой волны пандемии коронавируса.
Читайте подробнее: В Бурятии закроют ковидный госпиталь, который работал с весны 2020 года
В Пермском крае, по состоянию на утро 21 марта, первичную вакцинацию прошли свыше 1 млн 172 тыс. жителей. Из них почти 2 тыс. — это подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Ревакцинацию проходят 258,5 тыс. пермяков. За последнюю неделю (14−20 марта) повторно антиковидную прививку сделали 4,2 тыс. человек. Завершили курс иммунизации, в том числе однокомпонентной вакциной, за неделю 2,6 тыс. жителей региона.
Читайте также: Число привитых от COVID-19 детей в Прикамье приблизилось к 2 тысячам
В Брянской области вакцинацию от COVID-19 прошли 670 816 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 марта в оперативном штаб региона. За последние сутки в ковид-госпитали направлен 21 новый пациент, выписаны после лечения 938 человек.
Читайте подробнее: Вакцинацию от COVID-19 прошли более 670 тысяч жителей Брянской области
В Туве за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели восемь пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 в республике победили 39 577 человек.
Читайте подробнее: В Туве за сутки выздоровели восемь ковид-пациентов
В России за прошедшие сутки госпитализировали более 2,1 тыс. человек с COVID-19, сообщили 21 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Читайте подробнее: В России за сутки госпитализировали 2,1 тыс. пациентов с COVID-19
В Республике Крым 64 человека с заражением коронавирусом попали в больницы, данные за сутки 21 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 20 марта, сообщалось о 49 госпитализированных ковид-пациентах.
Подробности в материале: В Крыму за сутки госпитализированы 64 ковид-пациента
С 14 по 20 марта 2022 года в Эстонии были выявлены 11 235 новых случаев заражения коронавирусом — на 27,4% меньше, чем неделей ранее, когда заболели 15 477 человек. Об этом сообщил Департамент здоровья Эстонии со ссылкой на собственные данные.
Читайте также: Число новых заражений коронавирусом в Эстонии снижается второй месяц
В Армении за последние сутки медики провели 1753 исследования на коронавирус, из которых 21 показало положительный результат. Об этом 21 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Читайте также: В Армении выявили более 20 случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге от COVID-19 как основной причины летального исхода скончались 25 человек. Это на два пациента больше, чем сутками ранее. Об этом 21 марта сообщили в федеральном оперштабе.
Об этом: В Петербурге 25 человек скончались от COVID-19 за сутки
В Воронежской области 61 человек попал в больницу с диагнозом COVID-19 за последние сутки. Данные на утро 21 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Сутками ранее, 20 марта, сообщалось о 78 госпитализированных ковид-пациентах.
Подробности в материале: В Воронеже за сутки госпитализировали 61 пациента с COVID-19
За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделал 21 человек. Об этом 21 марта сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.
Читайте подробнее: Ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 32,3 млн жителей Южной Кореи
В Саратовской области за сутки с COVID-19 госпитализировали 49 пациентов, выписали по выздоровлении 1515 человек. Всего по состоянию на 21 марта выздоровели 221 115 пациентов, подтверждено 235 512 случаев заражения коронавирусом, из них 765 — за сутки. За минувший день умерли семь носителей коронавируса. Всего в регионе от COVID-19 скончались 5795 человек.
Об этом: За сутки в Саратовской области выздоровели 1,5 тыс. ковид-пациентов
Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве идёт на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 21 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
За минувшие сутки на территории столицы был подтвержден 771 случай заражения коронавирусом. Эта цифра на 157 случаев меньше аналогичного показателя 20 марта. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 928 человек, а днём ранее — у 927 жителей Москвы.
Подробности в материале: В Москве снижается заболеваемость COVID-19
В Пензенской области выявили 551 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 2746 пациентов. С COVID-19 за минувшие сутки госпитализировали 10 носителей инфекции. По состоянию на 21 марта общее количество заражений коронавирусом в регионе достигло 175 477 случаев. Выздоровели 149 666 пациентов, скончались 5512 человек, в том числе 11 — за сутки.
Читайте также: В Пензенской области после COVID-19 выписались за сутки 2,7 тыс. человек
В Югре за сутки на 21 марта госпитализировали 31 больного с COVID-19, 512 человек выписано по выздоровлении. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
За минувшие сутки в Югре выявлено 308 новых случаев заражения коронавирусом, на 43 человека больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 21 марта является Сургут — 42.
Читайте также: В Югре за сутки с коронавирусом госпитализировали 31 больного
В Чувашии продолжает снижаться количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и число новых госпитализаций. При этом установлено рекордное суточное число вылечившихся от ковида за последний месяц.
Читайте подробнее: За сутки в Чувашии вылечились от ковида более 300 человек
В Краснодарском крае за сутки в коронавирусные стационары госпитализировали 136 человек, информацию опубликовал 21 марта сайт стопкоронавирус.рф. Накануне, 20 марта, сообщалось о 166 госпитализированных пациентах.
Читайте подробнее: На Кубани за сутки госпитализировали 136 человек с коронавирусом
За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 29 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 21 марта официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 31.
Подробности в материале: Жертвами COVID-19 в Москве стали ещё 29 человек
В Татарии выявили 349 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 59 заболевших. По данным на 21 марта, в республике зарегистрировано всего 134 408 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 119 981 пациент, скончались 1819 человек. За сутки больничный закрыли 413 пациентов, умерли пятеро инфицированных.
Читайте также: В Татарии за сутки выздоровели более 400 ковид-пациентов
За прошедшие сутки стационары Новгородской области пополнил только один пациент, заразившийся коронавирусом. Об этом 21 марта сообщили в федеральном оперштабе. Это на семь человек меньше, чем сутками ранее.
Читайте подробнее: На Новгородчине за сутки госпитализировали только одного человека с ковидом
За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 1098 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 21 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 534 143 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 730 020.
Читайте также: За сутки 1098 человек выздоровели в Москве после COVID-19
За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждён 451 случай заражения коронавирусом, госпитализировали 45 ковид-пациентов (20 марта — 42). Об этом сообщили 21 марта в федеральном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки госпитализировали 45 ковид-пациентов
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 21 марта, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 1513 пациентов, в том числе 44 ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Подробности в материале: В новосибирских стационарах из-за COVID-19 остаются 1,5 тыс. пациентов
В Ульяновской области значительно сократилось суточное число госпитализированных в ковидные стационары и количество вновь заболевших COVID-19.
Подробности в материале: В Ульяновской области сокращается число больных в ковидных стационарах
В Томской области число жертв коронавируса за весь период пандемии достигло 779. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, за минувшие сутки скончались ещё три пациента.
Об этом: В Томской области за сутки скончались три пациента с COVID-19
В медицинские учреждения Москвы доставлены 146 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 21 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 116 человек.
Читайте также: В Москве с COVID-19 госпитализированы 146 человек
За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 14 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 21 марта в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Читайте подробнее: В Красноярском крае скончались ещё 14 пациентов с коронавирусом
В Ульяновской области продолжает расти число летальных исходов от ковида, при этом зарегистрировано рекордное за последний месяц количество вылечившихся.
Об этом: За сутки в Ульяновской области вылечились от ковида 1577 человек
Ситуация со смертностью пациентов с коронавирусом в Алтайском крае остаётся напряжённой. По состоянию на 21 марта 2022 года регион вместе в Волгоградской и Брянской областями занял восьмое место в ТОП-10 регионов РФ по максимальному количеству смертей от коронавируса (+10).
Об этом: Алтай вошел в ТОП-10 регионов РФ с самой высокой смертностью от COVID-19
Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 21 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 367 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 308 случаев меньше аналогичного показателя 20 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 675 человек, а днём ранее — у 709 жителей Подмосковья.
За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 18 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 17 марта официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября 2021 года. В тот день число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68.
Подробности в материале: Ещё 18 человек стали жертвами COVID-19 в Подмосковье
В Молдавии в течение последних суток в ходе 4904 исследований выявили 240 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.
Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили 240 носителей коронавируса
За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 338 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 200 751. Об этом сообщили 21 марта в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Об этом: В Омской области выявили 338 новых носителей коронавируса
В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 722 человека, выписан с выздоровлением 971 пациент. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 21 марта.
Об этом: В Ростовской области после COVID-19 выздоровели ещё около тысячи человек
За минувшие сутки в медицинские учреждения Санкт-Петербурга госпитализировали 95 человек с COVID-19. Об этом 21 марта сообщили в региональном оперштабе. Этот показатель — на 20 пациентов меньше, чем сутками ранее.
Подробности в материале: Госпитализация с COVID-19 сократилась в Петербурге до 95 человек
За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2333 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 368 217 человек на утро 21 марта.
За сутки госпитализированы в ковидные стационары 84 жителя области, накануне в больницы попали 129 человек.
С начала пандемии в регионе выявлен 399 531 случай заражения коронавирусом, из них 893 — за минувшие сутки.
Подробности в материале: Более 2,3 тыс. нижегородцев выписались после COVID-19 за сутки
В Нижегородской области по состоянию на 21 марта с начала пандемии провели 5 605 700 тестов для выявления заражения коронавирусом.
Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 166,6 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.
За минувшие сутки нижегородцы сдали 3841 тест на SARS-CoV-2.
Подробности в материале: В Нижегородской области провели более 5,6 млн тестов на коронавирус
В Тюменской области за сутки зафиксировано 955 вылечившихся ковидных пациентов, 31 госпитализирован с COVID-19. Об этом 21 марта сообщает региональный оперативный штаб.
За сутки на 21 марта коронавирус выявили у 432 тюменцев. Это на 21 человека меньше, чем днём ранее.
Подробности в материале: В Тюменской области с COVID-19 госпитализировали ещё 31 человека
В Белгородской области за прошедшие сутки выписаны после выздоровления 178 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 марта в региональном оперативном штабе. На вакцинацию от COVID-19 записались 354 человека. Зарегистрировано пять летальных исходов.
Читайте подробнее: В Белгородской области за сутки выписаны 178 ковид-пациентов
За прошедшие сутки в Омской области скончались девять человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 21 марта в федеральном оперативном штабе.
Читайте подробнее: Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё девять омичей
В Ленинградской области от коронавирусной инфекции амбулаторно лечатся чуть более пяти тысяч инфицированных, в больницах же находятся 488 заболевших COVID-19. Об этом 21 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.
Подробности в материале: В Ленобласти от коронавируса дома лечатся чуть более 5 тыс. инфицированных
В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 21 марта за сутки госпитализировано 12 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 174 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Об этом: На Ямале за сутки госпитализировали 12 человек с COVID-19
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями почти на 60% чаще страдают от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил 21 марта на видеоконференции общественных приемных «Единой России» и Минздрава.
«Риск осложнения, и в том числе касаемо неблагоприятных летальных событий, повышается практически на 60%», — пояснил Мурашко.
Читайте также: Мурашко рассказал о рисках осложнений у «сердечников» из-за COVID-19
В Мурманской области отменили ряд антиковидных ограничений. Масочный режим остается обязательным, сообщает оперативный штаб.
Читайте также: Мурманскому общепиту разрешили работать круглосуточно
За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 949 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 21 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровел 923 461 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 955 977.
Читайте подробнее: За сутки 949 человек выздоровели в Подмосковье после COVID-19
В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 27 ковид-пациентов, сообщает федеральный штаб 21 марта. Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 150 человек. Днём ранее, 20 марта, в регионе было зарегистрировано 172 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 99 894 человек.
Читайте также: В Калужской области за сутки госпитализированы 27 ковид-пациентов
В медицинские учреждения Московской области доставлены 56 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 21 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 85 человек.
Подробности в материале: В Подмосковье с COVID-19 госпитализирована 56 человек
В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 56 случаев заражения коронавирусом, выписан с выздоровлением 51 ковид-пациент. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском оперштабе 21 марта.
Подробности в материале: Около 48 тыс. жителей Калмыкии победили COVID-19
В Рязанской области за предыдущие сутки в ковид-госпитали поступили 11 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 марта в федеральном оперативном штабе. Выписан после лечения 61 человек.
Подробности в материале: В Рязанской области за сутки в ковид-госпитали поступили 11 пациентов
В Оренбургской области за сутки в ковидные центры поступили 14 пациентов. Это на 12 меньше, чем днем ранее, сообщает 21 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.
В стационарах лечение получают 550 оренбуржцев. Состояние 143 человек оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 25 пациентов, еще 360 — получают кислородную поддержку.
Подробности в материале: В Оренбуржье число госпитализаций ковид-пациентов сократилось до 14
В Курганской области за сутки на 21 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 22 человека, выписались по выздоровлении 278. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за сутки выявлено 262 заражённых коронавирусом курганца, на три человека меньше, чем днём ранее.
Читайте подробнее: В Курганской области с коронавирусом госпитализировали 22 человека
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 4699 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.
Об этом: В Индонезии за сутки выявили менее 5000 носителей коронавируса
В Пермском крае за сутки, 20 марта, госпитализирован 41 пациент с коронавирусной инфекцией. Это на девять больше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
С клиниках региона находятся 962 пациента, из них 111 — с тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключен 41 человек.
Подробности в материале: В COVID-центры Прикамья за сутки поступил 41 пациент
В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом. Выявлено 465 новых случаев заражения коронавирусом — на семь меньше, чем сутками ранее. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.
Подробности в материале: В Липецкой области за сутки госпитализированы 15 ковид-пациентов
Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом. Выявлено 288 новых случаев заражения коронавирусом — на 17 меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено три новых летальных случая.
Читайте также: Во Владимирской области за сутки госпитализированы 13 ковид-пациентов
В Волгоградской области за последние сутки выписаны после выздоровления 736 человек, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Скончались от осложнений 10 человек.
Читайте подробнее: Из волгоградских ковид-госпиталей выписали ещё 736 пациентов
В Татарии, по данным на 21 марта, от коронавируса вакцинированы первым компонентом 2 млн 487 тыс. 919 человек, за сутки привили 2573 жителя. Второй компонент вакцины получил 1 млн 926 тыс. 021 человек.
Читайте подробнее: В Татарии почти 272 тыс. человек прошли повторную вакцинацию от COVID-19
В Свердловской области за сутки 20 марта в медучреждения доставили 70 пациентов с коронавирусной инфекцией, что на 29 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб.
Подробности в материале: В COVID-центры Свердловской области поступили еще 70 пациентов
В Марий Эл по состоянию на 21 марта выздоровели с начала пандемии 41 545 жителей республики, за последние сутки выписаны 422 человека.
Подробности в материале: В Марий Эл после COVID-19 выписались еще 422 человека
В инфекционных стационарах Марий Эл, по данным на 21 марта, лечение получают 118 пациентов, из них у 53 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Читайте подробнее: В ковид-центры Марий Эл за сутки попали шесть человек
Несмотря на снижение темпов заболеваемости коронавирусом, в России необходимо поддерживать противоэпидемические меры. Об этом 21 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.
Подробности в материале: Мишустин напомнил об обязательствах перед борющимися с ковидом работниками
В Курской области за последние сутки госпитализированы 44 пациента с коронавирусом. Зарегистрировано 193 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на 17 больше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено два новых летальных случая.
Читайте подробнее: В Курской области за сутки госпитализированы 44 ковид-пациента
Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 21 марта сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.
В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 34. Следом за Одинцово идут Мытищи, где подтверждено заражение новой инфекцией 23 человек. На третьем месте расположилась Коломна, где COVID-19 диагностировали у 20 человек.
Читайте также: Одинцово лидирует по числу новых случаев COVID-19 в Подмосковье
Каждый третий житель Южной Кореи считает, что он, вероятно, заразится коронавирусом на фоне быстрого распространения штамма «Омикрон». Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные исследовательской группы Высшей школы общественного здравоохранения Сеульского национального университета.
Читайте подробнее: Более 30% жителей Южной Кореи считают, что заболеют COVID-19 — опрос
В Астраханской области за последние сутки госпитализированы шесть пациентов с коронавирусом. Выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено четыре новых летальных случая.
Подробности в материале: В Астраханской области за сутки госпитализированы шесть ковид-пациентов
В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы два пациента с коронавирусом. Выявлено 266 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем сутками ранее. Подтверждено два новых летальных случая.
Об этом: В Тамбовской области за сутки госпитализированы два ковид-пациента
В марте в медучреждениях Архангельской области сократили 1500 инфекционных коек, сообщает региональный минздрав.
Читайте также: В Архангельской области сократили 1,5 тысячи ковидных коек
Глава архангельского минздрава Александр Герштанский призвал жителей региона вакцинироваться до того, как в области появится новый штамм коронавируса.
Об этом: В Архангельской области готовятся к приходу нового штамма коронавируса
В Пензе врачи клинической больницы №4 больше двух неделей боролись за жизнь 101-летнего пациента с коронавирусом. После проведенного курса лечения мужчину выписали на амбулаторное долечивание, сообщает 21 марта минздрав Пензенской области.
Читайте также: В Пензенской области от коронавируса вылечили 101-летнего пациента
В Вологодской области за неделю заболеваемость ковидом снизилась на 35,5%, за сутки госпитализировали 19 носителей инфекции.
Подробности в материале: В Вологодской области резко снизилась заболеваемость ковидом
В Новосибирской области отменили обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан от коронавируса. Это следует из постановления, подписанного главным санитарным врачом области Александром Щербатовым.
Читайте также: Для новосибирцев отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
В Чувашии отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан, которую ввели в октябре 2021 года.
Читайте также: Обязательную вакцинацию от ковида отменили в Чувашии
В Ивановской области впервые за длительное время в больницы не был госпитализирован ни один пациент с коронавирусом за сутки, данные за сутки опубликовал 21 марта сайт стопкоронавирус.рф. Накануне, 20 марта, сообщалось о десяти пациентах, попавших в больницы.
Подробности в материале: В Ивановской области за сутки не госпитализировали ни одного ковид-пациента
В Вологодской области сохраняются высокие риски распространения коронавирусной инфекции.
«Охват вакцинацией остается недостаточным — всего 57,7%, таким образом сохраняются высокие риски распространения инфекции. На пике пятой волны мы четко увидели эффективность вакцинации как профилактической меры», — отметил глава регионального департамента здравоохранения.
Читайте подробнее: Глава вологодского депздрава отметил недостаточный уровень ковид-вакцинации
В Архангельской области за последние сутки выявили 257 носителей коронавируса, госпитализировано 17 ковид-пациентов, сообщает оперштаб.
Читайте также: В Архангельской области за сутки госпитализировали 17 ковид-пациентов
В Саратовской области по состоянию на 21 марта всего провели 3 722 426 исследований на коронавирусную инфекцию, обследовано 3 455 839 человек. Тестирование населения на COVID-19 проводят на базе 25 лабораторий.
Читайте также: В Саратовской области на коронавирус обследовали более 3,7 млн человек
В Курганской области с 22 марта 2022 года соблюдение масочного режима будет носить рекомендательный характер. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Подробности в материале: В Курганской области отменён обязательный масочный режим
В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 155 инфицированных коронавирусом, что на четыре человека меньше, чем за день до этого.
Читайте также: В Карелии за сутки выявили 155 инфицированных коронавирусом
Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что за последние 24 часа в Черногории было зарегистрировано еще 56 новых положительных случаев коронавируса, при этом летальных исходов не зарегистрировано.
Число активных случаев в стране составляет 711.
В клиническом центре Черногории находится шесть пациентов в тяжелом состоянии.
Подробности в материале: В Черногории снизилось число зараженных коронавирусом
В Кемеровской области, по данным на сегодня, 21 марта, на лечении находятся 8683 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19 в регионе.
Об этом: В Кузбассе с выздоровлением после ковида выписали более 144 тыс. пациентов
В Республике Карелия отменяют действие некоторых антиковидных ограничений. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе администрации региона.
Подробности в материале: В Карелии смягчают часть антиковидных ограничений
В Петербурге наблюдается хорошая динамика снижения госпитализаций пациентов с ковидом. За две недели этот показатель сократился на 47%, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Читайте также: Госпитализация с COVID-19 в Петербурге за две недели снизилась на 47%
В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 54 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 60 648 жителей республики.
Читайте также: После COVID-19 в Мордовии выздоровели 54 человека за сутки
В Монголии уменьшается количество новых случаев заражения коронавирусом. За 20 марта в Монголии выявили 35 новых случаев COVID, что является самым низким показателем за год.
Читайте подробнее: В Монголии снижаются темпы распространения COVID
За минувшие сутки в Румынии зафиксирован 2 241 новых случай SARS-CoV-2, что на 20% меньше показателей предыдущего дня. Об этом 21 марта сообщает «Румынское телевидение».
Читайте также: В Румынии за 24 часа выявлено более 2,2 тыс. случаев SARS-CoV-2
В период с 20 по 21 марта нынешнего года в Болгарии зарегистрировано 472 новых случая SARS-CoV-2. Об этом 21 марта сообщает БТВ.
Подробности в материале: В Болгарии за сутки зафиксировано более 400 случаев SARS-CoV-2
В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 303 418 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9184, 292 344 пациента выздоровели.
Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 64 носителя коронавируса
Украинское общество очень скоро начнёт меняться. Об этом 21 марта заявил ИА REGNUM публицист Владимир Омельчак.
Читайте также: Эксперт: Украинское общество скоро начнёт сильно меняться
По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 273 110 случаев заражения коронавирусом, 269 019 человек излечились, скончались 3488 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находится 32 пациента.
Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 22 носителя коронавируса
Американский регулятор проведет 6 апреля собрание независимых консультантов, чтобы обсудить использование вторых бустерных доз вакцины от COVID-19, сообщает Reuters.
Читайте подробнее: Регулятор США изучает необходимость повторной ревакцинации от COVID-19
Папа римский Франциск в Вербное воскресенье (10 апреля) будет служить мессу на площади Святого Петра, сообщили в Ватикане 21 марта.
Богослужение Крестного пути в Страстную пятницу (15 апреля) пройдет в Колизее.
В 2020 и 2021 годах службы не проводились в этих (традиционных для них) местах из-за антикоронавирусных ограничений.
Во Владивостоке 21 марта, на здании клинической больницы №1 на улице Садовой, 22, торжественно открыли мемориальную доску в память Христины Пак, врача-статистика, погибшей в борьбе с COVID-19.
Об этом: Во Владивостоке установили мемориальную доску в память о погибшем враче
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 353 980 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Об этом: В Южной Корее число зараженных коронавирусом приблизилось к 10 млн
В Малайзии для ревакцинации против коронавируса SARS-CoV-2 одобрили использование препарата Convidecia китайской компании Cansino. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения Малайзии 22 марта сообщает портал Malaysiakini.
Читайте также: Малайзия одобрила для ревакцинации от COVID-19 препарат компании Cansino
В Приморье начали сокращение коечного фонда в ковидных госпиталях — на утро 22 марта закрыли 340 мест.
Читайте также: В Приморье начали закрывать ковидные госпитали
В регионах Уральского ФО уменьшается нагрузка на ковидные стационары. Об этом сообщили журналистам в полпредстве.
Читайте подробнее: В Уральском ФО количество ковид-пациентов снизилось вдвое
За прошедшие сутки в Хакасии выявили 48 носителей коронавируса, с начала 2022 года — 32 446. Об этом сообщили 22 марта в республиканском правительстве.
Читайте подробнее: В Хакасии коронавирус выявили ещё у 48 человек
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 22 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8341 человека, причём вновь 11 из них погибли за последние сутки.
Читайте также: В Приангарье COVID-19 победили ещё более двух тысяч человек
В городе Орске Оренбургской области принято решение о закрытии ковидного госпиталя. Об том сообщает пресс-служба мэрии.
Планируется, что COVID-центр при горбольнице №1 свернут 1 апреля. Госпиталь рассчитан на 100 мест. Вместо него в муниципалитете откроют отделение на 40 мест при филиале областной инфекционной больницы. По данным оперштаба, в Орске ежедневно фиксируются лишь единичные случаи заражения коронавирусом.
Читайте также: На востоке Оренбуржья сворачивают ковидный госпиталь
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 20 907 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.
Об этом: В Новой Зеландии за сутки выявили почти 21 тыс. зараженных коронавирусом
В Абхазии в течение суток 21 марта в ходе 213 исследований выявили 69 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: В Абхазии выявили ещё почти 70 носителей коронавируса
В Бурятии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровел 1041 пациентов. Всего с начала пандемии в республике излечились 111 845 человек.
Читайте подробнее: В Бурятии коронавирус победили ещё более 1 тыс. человек
Ещё пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Хакасии, сообщили 22 марта в республиканском правительстве.
Подробности в материале: В Хакасии скончались ещё пять человек с COVID-19
В Ульяновской области в очередной раз снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом.
Об этом: В Ульяновской области стали реже заболевать ковидом
В Ульяновской области подсчитали число добровольцев, которые помогали жителям региона в условиях пандемии коронавируса.
Читайте подробнее: Жителям Ульяновской области в пандемию помогали 13 тыс. добровольцев
В Азербайджане медики в течение 21 марта выявили 29 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 2506 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Читайте подробнее: В Азербайджане выявили за сутки почти 30 случаев заражения коронавирусом
Эпидемиологическая ситуация в Республике Алтай продолжает улучшаться. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшую неделю число новых случаев инфицирования снизилось на 19,1%.
Читайте также: На Алтае не стали отменять масочный режим
В Удмуртии по состоянию на 22 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 530 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 146 850 жителей республики.
За все время пандемии в республике подтвердили 161 532 случая заражения коронавирусом, из них 273 — за минувшие сутки.
Читайте подробнее: Почти 147 тыс. жителей Удмуртии побороли коронавирус за время пандемии
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 21 марта прививку от коронавируса сделали 694 795 человек.
Второй компонент препарата получили 550 030 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Об этом: В Удмуртии более 550 тыс. человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19
В Казахстане за сутки выявили 36 случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.
Подробности в материале: В Казахстане за сутки выявили более 30 заражений коронавирусом
В Марий Эл по состоянию на 20 марта прививки от коронавируса сделали 402 937 человек, план вакцинации от COVID-19 в республике выполнен на 95,5%.
Из указанного числа полный курс вакцинации прошел 390 991 житель региона.
Читайте подробнее: В Марий Эл план вакцинации от коронавируса выполнен более чем на 95%
Иркутская компания «Фармасинтез» подала заявку в Минздрав РФ на регистрацию препарата от коронавируса — «Ковипир». Это капсулы в дозировке 200 мг и 400 мг.
Читайте подробнее: Иркутская компания намерена зарегистрировать новый препарат от коронавируса
Обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах сохраняется в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Данный вопрос был рассмотрен на заседании областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.
Об этом: В Самарской области сообщили об улучшении эпидемиологической обстановки
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 22 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Подробности в материале: В ВС Южной Кореи выявили свыше 2,1 тыс. случаев заражения коронавирусом
Новый клинико-диагностический инфекционный центр в башкирском городе Туймазы принял первых пациентов. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
«Мы сделали максимум, чтобы создать в госпитале комфортные условия для пациентов и врачей. В нем есть все необходимое лечебное и диагностическое оборудование — КТ, УЗИ, рентген-аппараты. К каждому койко-месту подведён кислород. Боксы светлые и просторные», — сообщил глава региона.
Об этом: В Башкирии новый инфекционный госпиталь принял первых пациентов
За минувшие сутки в Республике Алтай после COVID-19 выздоровели 170 пациентов. Всего коронавирус к настоящему времени победили 28 462 человека.
За последние сутки в трех штатах Австралии, а именно в Новом Южном Уэльсе, Виктории и Квинсленде, участились как случаи заражения коронавирусом, так и число госпитализированных. Это объясняется растущим уровнем распространения коронавируса среди младших возрастных групп, о чем 22 марта сообщил телеканал Nine News.
Читайте подробнее: В крупных штатах Австралии ухудшается ситуация с коронавирусом
В Челябинской области от COVID-19 исцелились ещё 1103 человека. Об этом 22 марта информирует оперштаб.
Читайте подробнее: В Челябинской области выздоровели ещё 1103 ковид-пациента
В ходе 168 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 71 случай заражения коронавирусом. Об этом 22 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили более 70 случаев заражения коронавирусом
В Липецкой области 22 марта прекращён приём пациентов в инфекционные госпитали Данковской, Тербунской и Усманской районных больниц. Отделения готовят к профильной работе. Всего в инфекционных госпиталях региона остаётся 1200 мест, из которых заняты 756.
В мире по состоянию
Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал правительство приложить все усилия, чтобы свести к минимуму смертность от COVID-19 и стабилизировать систему оказания медицинской помощи. Об этом глава государства сообщил 22 марта в ходе заседания правительства.
Об этом: Глава Южной Кореи призвал свести к минимуму смертность от COVID-19
В Грузии в течение последних суток в ходе 21 614 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1053 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 22 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 1000 носителей коронавируса
Власти Оренбургской области анонсировали изменение в антиковидный указ. В регионе разблокируют транспортные карты пенсионеров. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул 56».
Социальные транспортные карты оренбуржцев в возрасте от 65 лет возобновят свое действие. Губернатор Денис Паслер поручил оперативно провести межведомственную работу и вернуть, как можно скорее, старшему поколению возможность льготного проезда и социальную мобильность. Ожидается, что документ будет завизирован в течение дня 22 марта.
Подробности в материале: В Оренбуржье анонсировали разблокировку транспортных карт пенсионеров
В Брянской области за истекшие сутки выписаны после выздоровления 954 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в региональном оперативном штабе. Госпитализирован 31 человек.
Об этом: Лечение от COVID-19 завершили ещё 954 жителя Брянской области
В Южной Корее начнут использовать пероральный препарат Lagevrio с текущей недели. Об этом сообщило Yonhap News со ссылкой на заявление министра внутренних дел Чон Хэ Чхоль.
Читайте подробнее: В Южной Корее начнут применять молнупиравир для лечения COVID-19
В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 22 марта 2022 года вакцинированы 1 382 595 человек (+102 за сутки), следует из данных оперштаба региона.
Из общего числа привитых 56 699 жителей региона получили первую прививку (+1 за сутки).
Об этом: На Алтае за сутки впервые вакцинирован от COVID-19 всего один человек
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 22 марта 2022 года за сутки выявлен 451 новый носитель (на 21 человека меньше, чем сутками ранее). Число тестирований увеличилось с 3307 до 5689 (на 2382 больше, чем сутками ранее).
Читайте также: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 12 пациентов
По состоянию на 22 марта в Красноярском крае подтверждено 357 193 случая заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлено 356 носителей SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: В Красноярском крае выздоровели ещё 759 ковид-пациентов
В Республике Крым в коронавирусные стационары госпитализированы ещё 60 человек. Данные за сутки опубликовал 22 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 21 марта, сообщалось о 64 госпитализированных пациентах с COVID-19.
Читайте подробнее: В Крыму за сутки в ковид-стационары попали 60 человек
В Армении за последние сутки медики провели 2258 исследований на коронавирус, из которых 26 показали положительный результат. Об этом 22 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Подробности в материале: В Армении выявили более 20 случаев заражения коронавирусом
В Красноярском крае за прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали 38 человек (21 марта — 14). Об этом сообщили 22 марта в федеральном оперативном штабе.
Читайте подробнее: За сутки в Красноярском крае скончались 38 пациентов с COVID-19
В Саратовской области за сутки с COVID-19 госпитализировали 145 пациентов, выписали 1540 человек. Всего по состоянию на 22 марта выздоровели 222 655 пациентов, подтверждено 236 082 случая заражения коронавирусом, в том числе 570 — за сутки. От COVID-19 с начала пандемии в регионе скончались 5,8 тыс. человек, из них пятеро — за сутки.
Читайте также: В Саратовской области с COVID-19 госпитализировали за сутки 145 человек
В Краснодарском крае госпитализированы 265 пациентов с заражением коронавирусом за сутки, данные опубликованы 22 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Для сравнения: накануне, 21 марта, сообщалось о 136 попавших в больницы ковид-пациентах.
Читайте подробнее: На Кубани за сутки госпитализировали 265 пациентов с COVID-19
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 22 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 163 548 (+329 за минувшие сутки). Вместе с тем 147 051 пациент (+1130 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.
Подробности в материале: В Забайкалье значительно сократилась смертность от COVID-19
В Пензенской области выявили 544 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 2857 пациентов. С COVID-19 за минувшие сутки госпитализировали 75 носителей инфекции. По состоянию на 22 марта общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 176 021 случая. Выздоровели 152 523 пациента, скончались 5519 человек, в том числе семеро — за сутки.
Читайте также: В Пензенской области за сутки госпитализировали 75 пациентов с COVID-19
В Грузии с 28 марта будут отменены почти все карантинные меры. Об этом сообщил на брифинге начальник оперштаба координационного совета Георгий Гибрадзе.
Читайте также: В Грузии анонсировали отмену почти всех карантинных ограничений
В Татарии выявили за сутки 306 новых случаев заражения коронавирусом, в инфекционные больницы доставили 181 человека. По данным на 22 марта, в республике всего зарегистрировано 134 714 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 121 274 пациента, скончались 1824 человека. За сутки больничный закрыли 1293 пациента, умерли пятеро инфицированных.
Подробности в материале: За сутки в Татарии после COVID-19 выписали 1,2 тыс. пациентов
В Западно-Тихоокеанском регионе может появиться новый штамм коронавируса. Об этом 22 марта сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Читайте также: Попова допустила появление из Азии нового штамма COVID-19
За прошедшие сутки в Омской области выявили 298 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 201 049. Об этом сообщили 22 марта в федеральном оперштабе.
Читайте также: В Омской области за сутки выявили менее 300 носителей коронавируса
В Томской области за минувшие сутки выявлено 523 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, 128 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.
Подробности в материале: В Томской области госпитализировали ещё 128 ковид-пациентов
За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 2249 человек. Об этом 22 марта сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.
Об этом: Ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 32,4 млн жителей Южной Кореи
В Белгородской области за истекшие сутки в ковид-госпитали поступили 87 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в федеральном оперативном штабе.
Подробности в материале: В белгородские ковид-госпитали за сутки поступили 87 новых пациентов
В ковидные отделения Пермского края за сутки, 21 марта, поступили 136 пациентов. Это на 95 больше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
В стационарах занято 910 коек. Состояние 108 пациентов медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 36 человек.
Читайте подробнее: В Прикамье за сутки госпитализировали 136 ковид-пациентов
В Воронежской области госпитализированы 188 человек с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 22 марта на сайте стопкоронавирус.рф. По сравнению с предыдущими сутками число госпитализированных выросло более чем в три раза.
Читайте также: В Воронежской области за сутки госпитализировали 188 ковид-пациентов
В Молдавии в течение последних суток в ходе 3546 исследований выявили 273 случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.
Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 270 носителей коронавируса
Жертвами коронавирусной инфекции в Омской области за прошедшие сутки стали 11 человек (21 марта — 9). Об этом сообщили 22 марта в федеральном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Омской области скончались ещё 11 ковид-пациентов
Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве идёт на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 22 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 723 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 48 случаев меньше аналогичного показателя 21 марта. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 771 человека, а днём ранее — у 928 жителей Москвы.
Подробности в материале: В Москве снижается заболеваемость COVID-19
За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 30 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 22 марта официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 29.
В Кемеровской области, по данным на сегодня, 22 марта, на лечении находятся 8438 пациентов с COVID-19. Об этом сообщил Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе.
Читайте подробнее: На лечении из-за COVID-19 остаются 8,4 тыс. кузбассовцев
За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 1709 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 22 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 535 852 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 730 743.
Подробности в материале: За сутки 1709 человек выздоровели в Москве после COVID-19
В медицинские учреждения Москвы доставлены 174 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 22 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 146 человек.
Читайте подробнее: В Москве с COVID-19 госпитализированы 174 человека
Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 22 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 199 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 168 случаев меньше аналогичного показателя 21 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 367 человек, а днём ранее — у 675 жителей Подмосковья.
В Туве за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 18 пациентов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего с начала пандемии коронавирус в республике победили 39 604 человека.
Читайте подробнее: В Туве после COVID-19 выздоровели ещё 18 пациентов
В Оренбургской области за сутки госпитализированы 82 пациента с коронавирусной инфекцией. Это на 68 больше, чем днем ранее, сообщает 22 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.
В настоящее время в стационарах находится 501 человек, из них 124 — в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 22 пациента. Еще 306 пациентов получают кислородную поддержку.
Подробности в материале: В COVID-центрах Оренбуржья находится 501 пациент
За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 640 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 22 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровел 924 101 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 956 176.
Читайте также: За сутки 640 человек выздоровели в Подмосковье после COVID-19
В медицинские учреждения Московской области доставлены 199 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 22 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 56 человек.
Читайте также: В Подмосковье с COVID-19 госпитализированы 199 человек
В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 53 ковид-пациента. Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 169 человек. Днём ранее, 21 марта, в регионе было зарегистрировано 150 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 100 063 человек.
Читайте подробнее: В Калужской области за сутки госпитализированы 53 ковид-пациента
В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 53 пациента с коронавирусом. Выявлено 459 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем сутками ранее. Подтверждено девять новых летальных случаев.
Читайте также: В Липецкой области за сутки госпитализированы 53 ковид-пациента
Согласно данным министерства здравоохранения Франции, за сутки в стране выявили 24 179 носителей коронавируса, сообщает Le Figaro.
Об этом: Во Франции за сутки выявили 24 тысячи носителей коронавируса
В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 303 644 человека. В том числе 4216 за прошедшие сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Читайте также: В Свердловской области вылечились еще 4216 ковид-пациентов
В коронавирусных стационарах Ленинградской области девять человек с COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом 22 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.
Подробности в материале: В стационарах Ленобласти девять человек с ковидом подключены к ИВЛ
Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 93 пациента с коронавирусом. Выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом — на 148 меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено четыре новых летальных случая.
Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки госпитализированы 93 ковид-пациента
В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 42 случая заражения коронавирусом, после COVID-19 вылечились 56 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском оперштабе 22 марта.
Об этом: В стационарах Калмыкии лечатся 111 пациентов с COVID-19
Управление здравоохранения Кишинёва закроет все мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления социальной защиты и здравоохранения столицы Молдавии Борис Гылкэ.
Подробности в материале: В Кишинёве решили закрыть мобильные пункты вакцинации от COVID-19
В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 993 человека, выписаны с выздоровлением 1939 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 марта.
Читайте подробнее: После COVID-19 вылечились ещё около 2 тыс. жителей Ростовской области
За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2466 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 370 683 человек на утро 22 марта.
Об этом: В нижегородские ковид-центры госпитализированы 264 человека за сутки
В Тюменской области за сутки зафиксировано 742 вылечившихся ковидных пациентов, 97 госпитализировано с COVID-19. Об этом 22 марта сообщает региональный оперативный штаб.
За сутки на 22 марта коронавирус выявили у 307 тюменцев. Это на 125 человек меньше, чем днём ранее.
Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки госпитализированы 97 ковид-пациентов
В Нижегородской области по состоянию на 22 марта с начала пандемии провели 5 608 272 теста для выявления заражения коронавирусом.
Подробности в материале: Нижегородцы за сутки сдали 2,5 тыс тестов на коронавирус
Эпидемиологическая обстановка в Грузии постепенно улучшается. Об этом 24 марта сообщил на брифинге министр здравоохранения республики Зураб Азарашвили.
Подробности в материале: Грузия подходит к концу пандемии — минздрав
В Югре за сутки на 22 марта госпитализировали 64 больных с COVID-19, 926 человек выписано по выздоровлении. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
За минувшие сутки в Югре выявлено 183 новых случая заражения коронавирусом, на 125 человек меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 22 марта являются Ханты-Мансийск и Нефтеюганск — по 47.
Об этом: В Югре госпитализировано ещё 64 пациента с COVID-19
В Югре за сутки на 22 марта госпитализировали 64 больных с COVID-19, 926 человек выписано по выздоровлении. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
За минувшие сутки в Югре выявлено 183 новых случая заражения коронавирусом, на 125 человек меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 22 марта являются Ханты-Мансийск и Нефтеюганск — по 47.
Читайте подробнее: В Югре госпитализировано ещё 64 пациента с COVID-19
В Марий Эл по состоянию на 22 марта выздоровели с начала пандемии 41 946 жителей республики, за последние сутки выписан 401 человек.
Читайте также: В Марий Эл после COVID-19 выписались ещё более 400 человек
В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 22 марта лечение получают 124 пациента, из них у 51 человека подтверждено заражение коронавирусом.
В том числе у 122 пациентов диагностирована пневмония.
Читайте подробнее: В Марий Эл с симптомами COVID-19 в больницы попали 18 человек за сутки
В Чувашии возросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и число госпитализированных в ковидные больницы. Также зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19.
За минувшие сутки в Санкт-Петербурге доставили в стационары 112 человек с ковидным диагнозом, что на 17 пациентов больше, чем сутками ранее. Об этом 22 марта сообщили в региональном оперштабе.
Об этом: В Петербурге за сутки госпитализировали 112 человек с ковидом
В Ульяновской области снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, но при этом многократно возросло суточное число госпитализаций в ковидные стационары.
Подробности в материале: В Ульяновской области стали чаще госпитализировать в ковид-госпитали
В Ульяновской области победили коронавирус ещё более 1,4 тыс. человек, при этом увеличилось число жертв пандемии.
Читайте также: В Ульяновской области переболели ковидом ещё 1,4 тыс. жителей
Правительство Малайзии признает сертификаты о вакцинации против COVID-19, выданные правительством Вьетнама, сообщает Antara.
Читайте также: Малайзия признает выданные во Вьетнаме сертификаты о вакцинации
В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 83 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справился 60 731 житель республики.
Всего в регионе подтвердили 64 362 случая заражения коронавирусом, из них 130 — за минувшие сутки.
Об этом: В ковид-центры Мордовии госпитализировали 79 человек за сутки
В Курской области за последние сутки госпитализированы 114 пациентов с коронавирусом. Зарегистрировано 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено три новых летальных случая.
Читайте подробнее: В Курской области за сутки госпитализированы 114 ковид-пациентов
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 7464 носителя коронавируса, сообщает Kompas.
Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили семь тысяч носителей коронавируса
В Рязанской области за минувшие сутки выписаны после выздоровления 204 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в федеральном оперативном штабе. Госпитализированы в больницы 45 человек, зарегистрировано семь летальных исходов.
Читайте подробнее: Рязанские врачи за сутки выписали 204 ковид-пациента
В Волгоградской области за истекшие сутки госпитализировано 174 новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 933 человека, зарегистрировано девять летальных исходов.
Об этом: В Волгоградской области за сутки в ковид-госпитали направили 174 пациента
В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 33 пациента с коронавирусом. Выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено пять новых летальных случаев.
Читайте также: В Астраханской области за сутки госпитализированы 33 ковид-пациента
Вопрос отмены антиковидных мер в Молдавии будет обсуждаться перед тем, как подойдёт к концу срок действия режима чрезвычайного положения в сфере здравоохранения. Об этом 22 марта сообщила журналистам глава минздрава республики Алла Немеренко.
Об этом: В Молдавии ещё рано отменять все антиковидные ограничения — минздрав
За последние сутки в Коми скончались десять ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 3034 жителя республики, сообщает оперштаб.
В Архангельской области за последние сутки выявили 248 носителей коронавируса, госпитализировано 38 пациентов с COVID-19, сообщает оперштаб.
Подробности в материале: В Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 248 человек
В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 22 марта за сутки госпитализировано 25 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 161 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Выздоровел за сутки 1301 ямалец. Заразились коронавирусом 125 человека — на 17 меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых семь вахтовиков.
Подробности в материале: На Ямале за сутки в больницы с COVID-19 попали 25 человек
Во многих странах снова регистрируется рост заболеваемости COVID-19, и, скорее всего, в России в ближайшие месяцы произойдет то же самое. Об этом сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук в своем telegram-канале.
По ее мнению, говорить об окончании эпидемии пока рано, это подтверждают и оперативные данные по всему миру.
Подробности в материале: В Удмуртии ожидают новой волны COVID-19 через несколько месяцев