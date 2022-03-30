15:37 21.03.2022

В марте в медучреждениях Архангельской области сократили 1500 инфекционных коек, сообщает региональный минздрав.

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Читайте также: В Архангельской области сократили 1,5 тысячи ковидных коек

15:46 21.03.2022

Глава архангельского минздрава Александр Герштанский призвал жителей региона вакцинироваться до того, как в области появится новый штамм коронавируса.

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Об этом: В Архангельской области готовятся к приходу нового штамма коронавируса

15:47 21.03.2022 Измерение температуры. Дарья Драй © ИА REGNUM

16:09 21.03.2022 В Пензе врачи клинической больницы №4 больше двух неделей боролись за жизнь 101-летнего пациента с коронавирусом. После проведенного курса лечения мужчину выписали на амбулаторное долечивание, сообщает 21 марта минздрав Пензенской области. Читайте также: В Пензенской области от коронавируса вылечили 101-летнего пациента

16:19 21.03.2022 В Вологодской области за неделю заболеваемость ковидом снизилась на 35,5%, за сутки госпитализировали 19 носителей инфекции. Подробности в материале: В Вологодской области резко снизилась заболеваемость ковидом

16:21 21.03.2022 В Новосибирской области отменили обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан от коронавируса. Это следует из постановления, подписанного главным санитарным врачом области Александром Щербатовым. Читайте также: Для новосибирцев отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

16:26 21.03.2022 В Чувашии отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан, которую ввели в октябре 2021 года. Читайте также: Обязательную вакцинацию от ковида отменили в Чувашии

16:35 21.03.2022 В Ивановской области впервые за длительное время в больницы не был госпитализирован ни один пациент с коронавирусом за сутки, данные за сутки опубликовал 21 марта сайт стопкоронавирус.рф. Накануне, 20 марта, сообщалось о десяти пациентах, попавших в больницы. Подробности в материале: В Ивановской области за сутки не госпитализировали ни одного ковид-пациента

16:36 21.03.2022 В Вологодской области сохраняются высокие риски распространения коронавирусной инфекции. «Охват вакцинацией остается недостаточным — всего 57,7%, таким образом сохраняются высокие риски распространения инфекции. На пике пятой волны мы четко увидели эффективность вакцинации как профилактической меры», — отметил глава регионального департамента здравоохранения. Читайте подробнее: Глава вологодского депздрава отметил недостаточный уровень ковид-вакцинации

16:43 21.03.2022 В Архангельской области за последние сутки выявили 257 носителей коронавируса, госпитализировано 17 ковид-пациентов, сообщает оперштаб. Читайте также: В Архангельской области за сутки госпитализировали 17 ковид-пациентов

16:44 21.03.2022 В Саратовской области по состоянию на 21 марта всего провели 3 722 426 исследований на коронавирусную инфекцию, обследовано 3 455 839 человек. Тестирование населения на COVID-19 проводят на базе 25 лабораторий. Читайте также: В Саратовской области на коронавирус обследовали более 3,7 млн человек

17:03 21.03.2022 В Курганской области с 22 марта 2022 года соблюдение масочного режима будет носить рекомендательный характер. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Подробности в материале: В Курганской области отменён обязательный масочный режим

17:19 21.03.2022 В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 155 инфицированных коронавирусом, что на четыре человека меньше, чем за день до этого. Читайте также: В Карелии за сутки выявили 155 инфицированных коронавирусом

17:25 21.03.2022 Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что за последние 24 часа в Черногории было зарегистрировано еще 56 новых положительных случаев коронавируса, при этом летальных исходов не зарегистрировано. Число активных случаев в стране составляет 711. В клиническом центре Черногории находится шесть пациентов в тяжелом состоянии. Подробности в материале: В Черногории снизилось число зараженных коронавирусом

17:28 21.03.2022 Введение вакцины. Дарья Драй © ИА REGNUM

17:31 21.03.2022 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 21 марта, на лечении находятся 8683 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19 в регионе. Об этом: В Кузбассе с выздоровлением после ковида выписали более 144 тыс. пациентов

17:56 21.03.2022 В Республике Карелия отменяют действие некоторых антиковидных ограничений. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе администрации региона. Подробности в материале: В Карелии смягчают часть антиковидных ограничений

18:28 21.03.2022 Вакцинация. Дарья Драй © ИА REGNUM

18:34 21.03.2022 В Петербурге наблюдается хорошая динамика снижения госпитализаций пациентов с ковидом. За две недели этот показатель сократился на 47%, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Читайте также: Госпитализация с COVID-19 в Петербурге за две недели снизилась на 47%

18:50 21.03.2022 В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 54 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 60 648 жителей республики. Читайте также: После COVID-19 в Мордовии выздоровели 54 человека за сутки

19:37 21.03.2022 В Монголии уменьшается количество новых случаев заражения коронавирусом. За 20 марта в Монголии выявили 35 новых случаев COVID, что является самым низким показателем за год. Читайте подробнее: В Монголии снижаются темпы распространения COVID

20:10 21.03.2022 За минувшие сутки в Румынии зафиксирован 2 241 новых случай SARS-CoV-2, что на 20% меньше показателей предыдущего дня. Об этом 21 марта сообщает «Румынское телевидение». Читайте также: В Румынии за 24 часа выявлено более 2,2 тыс. случаев SARS-CoV-2

20:15 21.03.2022 В период с 20 по 21 марта нынешнего года в Болгарии зарегистрировано 472 новых случая SARS-CoV-2. Об этом 21 марта сообщает БТВ. Подробности в материале: В Болгарии за сутки зафиксировано более 400 случаев SARS-CoV-2

20:20 21.03.2022 В палате для больных COVID-19. minzdravkk.ru

21:09 21.03.2022 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 303 418 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9184, 292 344 пациента выздоровели. Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 64 носителя коронавируса

21:35 21.03.2022 Украинское общество очень скоро начнёт меняться. Об этом 21 марта заявил ИА REGNUM публицист Владимир Омельчак. Читайте также: Эксперт: Украинское общество скоро начнёт сильно меняться

22:41 21.03.2022 Врачи. Дарья Антонова © ИА REGNUM

23:18 21.03.2022 По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 273 110 случаев заражения коронавирусом, 269 019 человек излечились, скончались 3488 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находится 32 пациента. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 22 носителя коронавируса

23:53 21.03.2022 Американский регулятор проведет 6 апреля собрание независимых консультантов, чтобы обсудить использование вторых бустерных доз вакцины от COVID-19, сообщает Reuters. Читайте подробнее: Регулятор США изучает необходимость повторной ревакцинации от COVID-19

01:13 22.03.2022 Папа римский Франциск в Вербное воскресенье (10 апреля) будет служить мессу на площади Святого Петра, сообщили в Ватикане 21 марта. Богослужение Крестного пути в Страстную пятницу (15 апреля) пройдет в Колизее. В 2020 и 2021 годах службы не проводились в этих (традиционных для них) местах из-за антикоронавирусных ограничений. Об этом: Папа римский возвращается на площадь Святого Петра

03:58 22.03.2022 Во Владивостоке 21 марта, на здании клинической больницы №1 на улице Садовой, 22, торжественно открыли мемориальную доску в память Христины Пак, врача-статистика, погибшей в борьбе с COVID-19. Об этом: Во Владивостоке установили мемориальную доску в память о погибшем враче

04:11 22.03.2022 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 353 980 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее число зараженных коронавирусом приблизилось к 10 млн

04:37 22.03.2022 В Малайзии для ревакцинации против коронавируса SARS-CoV-2 одобрили использование препарата Convidecia китайской компании Cansino. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения Малайзии 22 марта сообщает портал Malaysiakini. Читайте также: Малайзия одобрила для ревакцинации от COVID-19 препарат компании Cansino

05:16 22.03.2022 В Приморье начали сокращение коечного фонда в ковидных госпиталях — на утро 22 марта закрыли 340 мест. Читайте также: В Приморье начали закрывать ковидные госпитали

06:38 22.03.2022 В регионах Уральского ФО уменьшается нагрузка на ковидные стационары. Об этом сообщили журналистам в полпредстве. Читайте подробнее: В Уральском ФО количество ковид-пациентов снизилось вдвое

07:20 22.03.2022 За прошедшие сутки в Хакасии выявили 48 носителей коронавируса, с начала 2022 года — 32 446. Об этом сообщили 22 марта в республиканском правительстве. Читайте подробнее: В Хакасии коронавирус выявили ещё у 48 человек

07:24 22.03.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 22 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8341 человека, причём вновь 11 из них погибли за последние сутки. Читайте также: В Приангарье COVID-19 победили ещё более двух тысяч человек

07:45 22.03.2022 В городе Орске Оренбургской области принято решение о закрытии ковидного госпиталя. Об том сообщает пресс-служба мэрии. Планируется, что COVID-центр при горбольнице №1 свернут 1 апреля. Госпиталь рассчитан на 100 мест. Вместо него в муниципалитете откроют отделение на 40 мест при филиале областной инфекционной больницы. По данным оперштаба, в Орске ежедневно фиксируются лишь единичные случаи заражения коронавирусом. Читайте также: На востоке Оренбуржья сворачивают ковидный госпиталь

07:51 22.03.2022 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 20 907 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения. Об этом: В Новой Зеландии за сутки выявили почти 21 тыс. зараженных коронавирусом

08:00 22.03.2022 В Абхазии в течение суток 21 марта в ходе 213 исследований выявили 69 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Абхазии выявили ещё почти 70 носителей коронавируса

08:09 22.03.2022 Человек в маске. Дарья Драй © ИА REGNUM

08:12 22.03.2022 В Бурятии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровел 1041 пациентов. Всего с начала пандемии в республике излечились 111 845 человек. Читайте подробнее: В Бурятии коронавирус победили ещё более 1 тыс. человек

08:17 22.03.2022 Ещё пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Хакасии, сообщили 22 марта в республиканском правительстве. Подробности в материале: В Хакасии скончались ещё пять человек с COVID-19

08:17 22.03.2022 В Ульяновской области в очередной раз снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом: В Ульяновской области стали реже заболевать ковидом

08:29 22.03.2022 В Ульяновской области подсчитали число добровольцев, которые помогали жителям региона в условиях пандемии коронавируса. Читайте подробнее: Жителям Ульяновской области в пандемию помогали 13 тыс. добровольцев

08:33 22.03.2022 В Азербайджане медики в течение 21 марта выявили 29 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 2506 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Читайте подробнее: В Азербайджане выявили за сутки почти 30 случаев заражения коронавирусом

08:39 22.03.2022 Эпидемиологическая ситуация в Республике Алтай продолжает улучшаться. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшую неделю число новых случаев инфицирования снизилось на 19,1%. Читайте также: На Алтае не стали отменять масочный режим

08:51 22.03.2022 В Удмуртии по состоянию на 22 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 530 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 146 850 жителей республики. За все время пандемии в республике подтвердили 161 532 случая заражения коронавирусом, из них 273 — за минувшие сутки. Читайте подробнее: Почти 147 тыс. жителей Удмуртии побороли коронавирус за время пандемии

08:52 22.03.2022 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 21 марта прививку от коронавируса сделали 694 795 человек. Второй компонент препарата получили 550 030 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Об этом: В Удмуртии более 550 тыс. человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19

09:14 22.03.2022 В Казахстане за сутки выявили 36 случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Казахстане за сутки выявили более 30 заражений коронавирусом

09:22 22.03.2022 В Марий Эл по состоянию на 20 марта прививки от коронавируса сделали 402 937 человек, план вакцинации от COVID-19 в республике выполнен на 95,5%. Из указанного числа полный курс вакцинации прошел 390 991 житель региона. Читайте подробнее: В Марий Эл план вакцинации от коронавируса выполнен более чем на 95%

09:26 22.03.2022 Иркутская компания «Фармасинтез» подала заявку в Минздрав РФ на регистрацию препарата от коронавируса — «Ковипир». Это капсулы в дозировке 200 мг и 400 мг. Читайте подробнее: Иркутская компания намерена зарегистрировать новый препарат от коронавируса

09:39 22.03.2022 Обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах сохраняется в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Данный вопрос был рассмотрен на заседании областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Об этом: В Самарской области сообщили об улучшении эпидемиологической обстановки

09:48 22.03.2022 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 22 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Подробности в материале: В ВС Южной Кореи выявили свыше 2,1 тыс. случаев заражения коронавирусом

09:55 22.03.2022 Новый клинико-диагностический инфекционный центр в башкирском городе Туймазы принял первых пациентов. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети. «Мы сделали максимум, чтобы создать в госпитале комфортные условия для пациентов и врачей. В нем есть все необходимое лечебное и диагностическое оборудование — КТ, УЗИ, рентген-аппараты. К каждому койко-месту подведён кислород. Боксы светлые и просторные», — сообщил глава региона. Об этом: В Башкирии новый инфекционный госпиталь принял первых пациентов

09:58 22.03.2022 Взятие мазка. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

09:59 22.03.2022 За минувшие сутки в Республике Алтай после COVID-19 выздоровели 170 пациентов. Всего коронавирус к настоящему времени победили 28 462 человека. Об этом: На Алтае из-за COVID-19 скончался ещё один человек

10:03 22.03.2022 За последние сутки в трех штатах Австралии, а именно в Новом Южном Уэльсе, Виктории и Квинсленде, участились как случаи заражения коронавирусом, так и число госпитализированных. Это объясняется растущим уровнем распространения коронавируса среди младших возрастных групп, о чем 22 марта сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В крупных штатах Австралии ухудшается ситуация с коронавирусом

10:03 22.03.2022 В Челябинской области от COVID-19 исцелились ещё 1103 человека. Об этом 22 марта информирует оперштаб. Читайте подробнее: В Челябинской области выздоровели ещё 1103 ковид-пациента

10:04 22.03.2022 В ходе 168 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 71 случай заражения коронавирусом. Об этом 22 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР. Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили более 70 случаев заражения коронавирусом

10:06 22.03.2022 В Липецкой области 22 марта прекращён приём пациентов в инфекционные госпитали Данковской, Тербунской и Усманской районных больниц. Отделения готовят к профильной работе. Всего в инфекционных госпиталях региона остаётся 1200 мест, из которых заняты 756. Об этом: В Липецкой области закрыли три ковидных госпиталя

10:20 22.03.2022 В мире по состоянию на 22.03.2022 зарегистрировано 472 344 156 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки — 1 548 845 случаев (0,33%), сообщили в Роспотребнадзоре.

10:21 22.03.2022 Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал правительство приложить все усилия, чтобы свести к минимуму смертность от COVID-19 и стабилизировать систему оказания медицинской помощи. Об этом глава государства сообщил 22 марта в ходе заседания правительства. Об этом: Глава Южной Кореи призвал свести к минимуму смертность от COVID-19

10:32 22.03.2022 В Грузии в течение последних суток в ходе 21 614 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1053 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 22 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 1000 носителей коронавируса

10:40 22.03.2022 Власти Оренбургской области анонсировали изменение в антиковидный указ. В регионе разблокируют транспортные карты пенсионеров. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул 56». Социальные транспортные карты оренбуржцев в возрасте от 65 лет возобновят свое действие. Губернатор Денис Паслер поручил оперативно провести межведомственную работу и вернуть, как можно скорее, старшему поколению возможность льготного проезда и социальную мобильность. Ожидается, что документ будет завизирован в течение дня 22 марта. Подробности в материале: В Оренбуржье анонсировали разблокировку транспортных карт пенсионеров

10:43 22.03.2022 В Брянской области за истекшие сутки выписаны после выздоровления 954 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в региональном оперативном штабе. Госпитализирован 31 человек. Об этом: Лечение от COVID-19 завершили ещё 954 жителя Брянской области

10:57 22.03.2022 В Южной Корее начнут использовать пероральный препарат Lagevrio с текущей недели. Об этом сообщило Yonhap News со ссылкой на заявление министра внутренних дел Чон Хэ Чхоль. Читайте подробнее: В Южной Корее начнут применять молнупиравир для лечения COVID-19

11:01 22.03.2022 В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 22 марта 2022 года вакцинированы 1 382 595 человек (+102 за сутки), следует из данных оперштаба региона. Из общего числа привитых 56 699 жителей региона получили первую прививку (+1 за сутки). Об этом: На Алтае за сутки впервые вакцинирован от COVID-19 всего один человек

11:05 22.03.2022 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 22 марта 2022 года за сутки выявлен 451 новый носитель (на 21 человека меньше, чем сутками ранее). Число тестирований увеличилось с 3307 до 5689 (на 2382 больше, чем сутками ранее). Читайте также: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 12 пациентов

11:14 22.03.2022 По состоянию на 22 марта в Красноярском крае подтверждено 357 193 случая заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлено 356 носителей SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Красноярском крае выздоровели ещё 759 ковид-пациентов

11:16 22.03.2022 В Республике Крым в коронавирусные стационары госпитализированы ещё 60 человек. Данные за сутки опубликовал 22 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 21 марта, сообщалось о 64 госпитализированных пациентах с COVID-19. Читайте подробнее: В Крыму за сутки в ковид-стационары попали 60 человек

11:17 22.03.2022 В Армении за последние сутки медики провели 2258 исследований на коронавирус, из которых 26 показали положительный результат. Об этом 22 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Подробности в материале: В Армении выявили более 20 случаев заражения коронавирусом

11:20 22.03.2022 В Красноярском крае за прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали 38 человек (21 марта — 14). Об этом сообщили 22 марта в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: За сутки в Красноярском крае скончались 38 пациентов с COVID-19

11:23 22.03.2022 В Саратовской области за сутки с COVID-19 госпитализировали 145 пациентов, выписали 1540 человек. Всего по состоянию на 22 марта выздоровели 222 655 пациентов, подтверждено 236 082 случая заражения коронавирусом, в том числе 570 — за сутки. От COVID-19 с начала пандемии в регионе скончались 5,8 тыс. человек, из них пятеро — за сутки. Читайте также: В Саратовской области с COVID-19 госпитализировали за сутки 145 человек

11:25 22.03.2022 В Краснодарском крае госпитализированы 265 пациентов с заражением коронавирусом за сутки, данные опубликованы 22 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Для сравнения: накануне, 21 марта, сообщалось о 136 попавших в больницы ковид-пациентах. Читайте подробнее: На Кубани за сутки госпитализировали 265 пациентов с COVID-19

11:27 22.03.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 22 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 163 548 (+329 за минувшие сутки). Вместе с тем 147 051 пациент (+1130 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения. Подробности в материале: В Забайкалье значительно сократилась смертность от COVID-19

11:28 22.03.2022 В Пензенской области выявили 544 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 2857 пациентов. С COVID-19 за минувшие сутки госпитализировали 75 носителей инфекции. По состоянию на 22 марта общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 176 021 случая. Выздоровели 152 523 пациента, скончались 5519 человек, в том числе семеро — за сутки. Читайте также: В Пензенской области за сутки госпитализировали 75 пациентов с COVID-19

11:29 22.03.2022 Инфекционные койки для госпитализации пациентов с COVID-19 [egov-buryatia.ru]

11:31 22.03.2022 В Грузии с 28 марта будут отменены почти все карантинные меры. Об этом сообщил на брифинге начальник оперштаба координационного совета Георгий Гибрадзе. Читайте также: В Грузии анонсировали отмену почти всех карантинных ограничений

11:36 22.03.2022 В Татарии выявили за сутки 306 новых случаев заражения коронавирусом, в инфекционные больницы доставили 181 человека. По данным на 22 марта, в республике всего зарегистрировано 134 714 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 121 274 пациента, скончались 1824 человека. За сутки больничный закрыли 1293 пациента, умерли пятеро инфицированных. Подробности в материале: За сутки в Татарии после COVID-19 выписали 1,2 тыс. пациентов

11:37 22.03.2022 В Западно-Тихоокеанском регионе может появиться новый штамм коронавируса. Об этом 22 марта сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Читайте также: Попова допустила появление из Азии нового штамма COVID-19

11:37 22.03.2022 За прошедшие сутки в Омской области выявили 298 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 201 049. Об этом сообщили 22 марта в федеральном оперштабе. Читайте также: В Омской области за сутки выявили менее 300 носителей коронавируса

11:41 22.03.2022 В Томской области за минувшие сутки выявлено 523 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, 128 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары. Подробности в материале: В Томской области госпитализировали ещё 128 ковид-пациентов

11:48 22.03.2022 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 2249 человек. Об этом 22 марта сообщает Edaily со ссылкой на свои источники. Об этом: Ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 32,4 млн жителей Южной Кореи

11:49 22.03.2022 В Белгородской области за истекшие сутки в ковид-госпитали поступили 87 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В белгородские ковид-госпитали за сутки поступили 87 новых пациентов

11:51 22.03.2022 В ковидные отделения Пермского края за сутки, 21 марта, поступили 136 пациентов. Это на 95 больше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. В стационарах занято 910 коек. Состояние 108 пациентов медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 36 человек. Читайте подробнее: В Прикамье за сутки госпитализировали 136 ковид-пациентов

11:56 22.03.2022 В Воронежской области госпитализированы 188 человек с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 22 марта на сайте стопкоронавирус.рф. По сравнению с предыдущими сутками число госпитализированных выросло более чем в три раза. Читайте также: В Воронежской области за сутки госпитализировали 188 ковид-пациентов

11:58 22.03.2022 В Молдавии в течение последних суток в ходе 3546 исследований выявили 273 случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 270 носителей коронавируса

12:00 22.03.2022 Жертвами коронавирусной инфекции в Омской области за прошедшие сутки стали 11 человек (21 марта — 9). Об этом сообщили 22 марта в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Омской области скончались ещё 11 ковид-пациентов

12:03 22.03.2022 Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве идёт на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 22 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM. За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 723 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 48 случаев меньше аналогичного показателя 21 марта. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 771 человека, а днём ранее — у 928 жителей Москвы. Подробности в материале: В Москве снижается заболеваемость COVID-19

12:04 22.03.2022 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 30 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 22 марта официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 29. Об этом: Жертвами COVID-19 в Москве стали ещё 30 человек

12:05 22.03.2022 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 22 марта, на лечении находятся 8438 пациентов с COVID-19. Об этом сообщил Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе. Читайте подробнее: На лечении из-за COVID-19 остаются 8,4 тыс. кузбассовцев

12:07 22.03.2022 За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 1709 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 22 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 535 852 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 730 743. Подробности в материале: За сутки 1709 человек выздоровели в Москве после COVID-19

12:09 22.03.2022 В медицинские учреждения Москвы доставлены 174 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 22 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 146 человек. Читайте подробнее: В Москве с COVID-19 госпитализированы 174 человека

12:17 22.03.2022 Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 22 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM. За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 199 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 168 случаев меньше аналогичного показателя 21 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 367 человек, а днём ранее — у 675 жителей Подмосковья. Об этом: Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье снижается

12:18 22.03.2022 В Туве за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 18 пациентов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего с начала пандемии коронавирус в республике победили 39 604 человека. Читайте подробнее: В Туве после COVID-19 выздоровели ещё 18 пациентов

12:22 22.03.2022 В Оренбургской области за сутки госпитализированы 82 пациента с коронавирусной инфекцией. Это на 68 больше, чем днем ранее, сообщает 22 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. В настоящее время в стационарах находится 501 человек, из них 124 — в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 22 пациента. Еще 306 пациентов получают кислородную поддержку. Подробности в материале: В COVID-центрах Оренбуржья находится 501 пациент

12:24 22.03.2022 За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 640 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 22 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровел 924 101 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 956 176. Читайте также: За сутки 640 человек выздоровели в Подмосковье после COVID-19

12:24 22.03.2022 В госпитале. tatarstan.ru

12:28 22.03.2022 В медицинские учреждения Московской области доставлены 199 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 22 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 56 человек. Читайте также: В Подмосковье с COVID-19 госпитализированы 199 человек

12:38 22.03.2022 В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 53 ковид-пациента. Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 169 человек. Днём ранее, 21 марта, в регионе было зарегистрировано 150 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 100 063 человек. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки госпитализированы 53 ковид-пациента

12:44 22.03.2022 В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 53 пациента с коронавирусом. Выявлено 459 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем сутками ранее. Подтверждено девять новых летальных случаев. Читайте также: В Липецкой области за сутки госпитализированы 53 ковид-пациента

12:45 22.03.2022 Согласно данным министерства здравоохранения Франции, за сутки в стране выявили 24 179 носителей коронавируса, сообщает Le Figaro. Об этом: Во Франции за сутки выявили 24 тысячи носителей коронавируса

12:56 22.03.2022 В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 303 644 человека. В том числе 4216 за прошедшие сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Читайте также: В Свердловской области вылечились еще 4216 ковид-пациентов

12:57 22.03.2022 В коронавирусных стационарах Ленинградской области девять человек с COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом 22 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти. Подробности в материале: В стационарах Ленобласти девять человек с ковидом подключены к ИВЛ

13:03 22.03.2022 Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 93 пациента с коронавирусом. Выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом — на 148 меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено четыре новых летальных случая. Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки госпитализированы 93 ковид-пациента

13:06 22.03.2022 В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 42 случая заражения коронавирусом, после COVID-19 вылечились 56 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском оперштабе 22 марта. Об этом: В стационарах Калмыкии лечатся 111 пациентов с COVID-19

13:10 22.03.2022 Управление здравоохранения Кишинёва закроет все мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления социальной защиты и здравоохранения столицы Молдавии Борис Гылкэ. Подробности в материале: В Кишинёве решили закрыть мобильные пункты вакцинации от COVID-19

13:13 22.03.2022 В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 993 человека, выписаны с выздоровлением 1939 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 марта. Читайте подробнее: После COVID-19 вылечились ещё около 2 тыс. жителей Ростовской области

13:19 22.03.2022 За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2466 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 370 683 человек на утро 22 марта. Об этом: В нижегородские ковид-центры госпитализированы 264 человека за сутки

13:26 22.03.2022 В Тюменской области за сутки зафиксировано 742 вылечившихся ковидных пациентов, 97 госпитализировано с COVID-19. Об этом 22 марта сообщает региональный оперативный штаб. За сутки на 22 марта коронавирус выявили у 307 тюменцев. Это на 125 человек меньше, чем днём ранее. Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки госпитализированы 97 ковид-пациентов

13:31 22.03.2022 В Нижегородской области по состоянию на 22 марта с начала пандемии провели 5 608 272 теста для выявления заражения коронавирусом. Подробности в материале: Нижегородцы за сутки сдали 2,5 тыс тестов на коронавирус

13:32 22.03.2022 Эпидемиологическая обстановка в Грузии постепенно улучшается. Об этом 24 марта сообщил на брифинге министр здравоохранения республики Зураб Азарашвили. Подробности в материале: Грузия подходит к концу пандемии — минздрав

13:35 22.03.2022 В Югре за сутки на 22 марта госпитализировали 64 больных с COVID-19, 926 человек выписано по выздоровлении. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. За минувшие сутки в Югре выявлено 183 новых случая заражения коронавирусом, на 125 человек меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 22 марта являются Ханты-Мансийск и Нефтеюганск — по 47. Об этом: В Югре госпитализировано ещё 64 пациента с COVID-19

13:38 22.03.2022 В Югре за сутки на 22 марта госпитализировали 64 больных с COVID-19, 926 человек выписано по выздоровлении. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. За минувшие сутки в Югре выявлено 183 новых случая заражения коронавирусом, на 125 человек меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 22 марта являются Ханты-Мансийск и Нефтеюганск — по 47. Читайте подробнее: В Югре госпитализировано ещё 64 пациента с COVID-19

15:14 22.03.2022 В Марий Эл по состоянию на 22 марта выздоровели с начала пандемии 41 946 жителей республики, за последние сутки выписан 401 человек. Читайте также: В Марий Эл после COVID-19 выписались ещё более 400 человек

15:20 22.03.2022 В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 22 марта лечение получают 124 пациента, из них у 51 человека подтверждено заражение коронавирусом. В том числе у 122 пациентов диагностирована пневмония. Читайте подробнее: В Марий Эл с симптомами COVID-19 в больницы попали 18 человек за сутки

15:20 22.03.2022 В Чувашии возросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и число госпитализированных в ковидные больницы. Также зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19. Об этом: В Чувашии вылечились от ковида 72% пациентов

15:22 22.03.2022 За минувшие сутки в Санкт-Петербурге доставили в стационары 112 человек с ковидным диагнозом, что на 17 пациентов больше, чем сутками ранее. Об этом 22 марта сообщили в региональном оперштабе. Об этом: В Петербурге за сутки госпитализировали 112 человек с ковидом

15:25 22.03.2022 В Ульяновской области снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, но при этом многократно возросло суточное число госпитализаций в ковидные стационары. Подробности в материале: В Ульяновской области стали чаще госпитализировать в ковид-госпитали

15:29 22.03.2022 В Ульяновской области победили коронавирус ещё более 1,4 тыс. человек, при этом увеличилось число жертв пандемии. Читайте также: В Ульяновской области переболели ковидом ещё 1,4 тыс. жителей

15:36 22.03.2022 Правительство Малайзии признает сертификаты о вакцинации против COVID-19, выданные правительством Вьетнама, сообщает Antara. Читайте также: Малайзия признает выданные во Вьетнаме сертификаты о вакцинации

15:37 22.03.2022 В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 83 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справился 60 731 житель республики. Всего в регионе подтвердили 64 362 случая заражения коронавирусом, из них 130 — за минувшие сутки. Об этом: В ковид-центры Мордовии госпитализировали 79 человек за сутки

15:40 22.03.2022 В Курской области за последние сутки госпитализированы 114 пациентов с коронавирусом. Зарегистрировано 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено три новых летальных случая. Читайте подробнее: В Курской области за сутки госпитализированы 114 ковид-пациентов

15:40 22.03.2022 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 7464 носителя коронавируса, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили семь тысяч носителей коронавируса

15:42 22.03.2022 В Рязанской области за минувшие сутки выписаны после выздоровления 204 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в федеральном оперативном штабе. Госпитализированы в больницы 45 человек, зарегистрировано семь летальных исходов. Читайте подробнее: Рязанские врачи за сутки выписали 204 ковид-пациента

15:44 22.03.2022 В Волгоградской области за истекшие сутки госпитализировано 174 новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 933 человека, зарегистрировано девять летальных исходов. Об этом: В Волгоградской области за сутки в ковид-госпитали направили 174 пациента

15:47 22.03.2022 В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 33 пациента с коронавирусом. Выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено пять новых летальных случаев. Читайте также: В Астраханской области за сутки госпитализированы 33 ковид-пациента

15:52 22.03.2022 Вопрос отмены антиковидных мер в Молдавии будет обсуждаться перед тем, как подойдёт к концу срок действия режима чрезвычайного положения в сфере здравоохранения. Об этом 22 марта сообщила журналистам глава минздрава республики Алла Немеренко. Об этом: В Молдавии ещё рано отменять все антиковидные ограничения — минздрав

16:20 22.03.2022 За последние сутки в Коми скончались десять ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 3034 жителя республики, сообщает оперштаб. Об этом: В Коми за сутки скончались десять ковид-пациентов

16:24 22.03.2022 В Архангельской области за последние сутки выявили 248 носителей коронавируса, госпитализировано 38 пациентов с COVID-19, сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 248 человек

16:24 22.03.2022 В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 22 марта за сутки госпитализировано 25 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 161 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Выздоровел за сутки 1301 ямалец. Заразились коронавирусом 125 человека — на 17 меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых семь вахтовиков. Подробности в материале: На Ямале за сутки в больницы с COVID-19 попали 25 человек

16:27 22.03.2022 Во многих странах снова регистрируется рост заболеваемости COVID-19, и, скорее всего, в России в ближайшие месяцы произойдет то же самое. Об этом сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук в своем telegram-канале. По ее мнению, говорить об окончании эпидемии пока рано, это подтверждают и оперативные данные по всему миру. Подробности в материале: В Удмуртии ожидают новой волны COVID-19 через несколько месяцев