Красноярск, , 12:22 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 14 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» (28 марта — 12). Об этом ИА REGNUM сообщили 29 марта в федеральном оперативном штабе.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 10 549 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 246 носителей коронавируса, выздоровели 250 человек.

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