Ижевск, , 10:38 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 21 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 680 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 146 320 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За все время пандемии в республике подтвердили 161 262 случая заражения коронавирусом, из них 295 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 65 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 74 жителя республики старше 65 лет.

3950 человек скончались, за минувшие сутки скончались пять человек — трое мужчин в возрасте от 71 года до 83 лет, а также женщины в возрасте 79 и 83 лет. Накануне было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 15 человек, накануне в больницы попали 50 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 5462 человека, 350 пациентов ковид-центров имеет признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 72 человека — в тяжелом состоянии, из них 22 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 18 марта в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 694 536 человек.

Второй компонент препарата получили 549 555 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. 129 582 человека прошли ревакцинацию.