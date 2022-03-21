Ульяновск, , 08:15 — REGNUM В Ульяновской области продолжается поставка лекарств для лечения амбулаторных ковидных больных. В регион поступила новая партия на общую сумму 12 млн рублей, сообщает министерство здравоохранения.

Реанимационные палаты Александр Погожев © ИА REGNUM

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На склад ульяновской государственной аптеки передано свыше 40 тыс. упаковок противовирусных лекарственных средств на сумму более 12 млн рублей. В том числе поставлено 25 тыс. упаковок назальных капель «Гриппферон» и более 15 тыс. упаковок «Арбидола» для ковидных пациентов, которые лечатся амбулаторно, то есть на дому.

По данным минздрава, в настоящее время в Ульяновской области на амбулаторном лечении находятся 6303 пациента с коронавирусом.

Напомним, что с начала пандемии в регионе проведено 1 947 248 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 20 марта сделано 2766 тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе официально выявлено 190 243 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечился 179 221 человек, умерли от ковида 4510 жителей Ульяновской области.

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