Скопье, , 22:33 — REGNUM В Северной Македонии за сутки в результате обследования 2609 образцов выявили 310 новых случаев заражения коронавирусом, из них 12 — повторные. Также в стране зарегистрировали 284 случая выздоровления. Об этом 22 марта сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Здание првительства Северной Македонии (сс) Pudelek

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По последним данным, за сутки в стране скончался один пациент с COVID-19, зарегистрирован один произошедших ранее летальных исхода.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 303 728 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9187, 292 628 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1913 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно, но неуклонно возрастать.

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