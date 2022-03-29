Москва, , 12:13 — REGNUM В случае ухудшения ситуации с коронавирусом в России решения ряда регионов об отмене масочного режима могут измениться. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы видим, что ряд регионов отменил масочный режим, это решение регионального правительства, которое основано на какой-то оперативной ситуации на данный, конкретный, текущий момент в регионе. И, конечно же, оно в любой момент может быть изменено», — сказала Пшеничная.

По её словам, возвращение масочного режима может произойти, если цифры по числу выявленных случаев заражения коронавирусом «будут демонстрировать, например, ухудшение ситуации».