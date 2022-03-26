Красноярск, , 12:19 — REGNUM В Красноярском крае за сутки зарегистрировано сразу 20 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 10 508 человек.

Общее число случаев инфицирования достигло 358 357. За сутки выявлено 279 новых носителей, 107 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 344 498 человек, в том числе 301 за сутки.