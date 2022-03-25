Йошкар-Ола, , 15:46 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 25 марта лечение получают 113 пациентов, из них у 40 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

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В том числе, у 113 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 99 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 14 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, два человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы девять человек, выписаны 12 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 марта в Марий Эл выздоровели с начала пандемии 43 018 жителей республики, за последние сутки выписаны 327 человек.

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 189 случаев заражения коронавирусом, из них 15 — за последние сутки.