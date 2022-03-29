Вашингтон, , 16:47 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена планирует вакцинировать от коронавируса часть нелегальных мигрантов на юго-западной границе, сообщает 29 марта The New York Times.

Граница США и Мексики Army.mil

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Под приказ о вакцинации могут попасть задержанные пограничниками мигранты без справок о вакцинации. Если нелегалов не вышлют в соответствии с приказом о здравоохранении, то они смогут получить прививку в одном из семи районов, включая Сан-Диего, Эль-Пасо и долину Рио-Гранде.

Согласно распоряжению, в случае если взрослые одинокие нелегалы откажутся пройти вакцинацию, они будут задержаны и попадут под процедуру депортации. Если невакцинированный нелегал попросит убежища и не сможет оставаться в заключении, его отпустят с устройством слежения.