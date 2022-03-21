Брянск, , 10:45 — REGNUM В Брянской области вакцинацию от COVID-19 прошли 670 816 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 марта в оперативном штабе региона. За последние сутки в ковид-госпитали направлен 21 новый пациент, выписаны после лечения 938 человек.

Вакцина от коронавируса Mzur.ru

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Всего в Брянской области подтверждено 155 126 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 146 297 человек. Скончались от осложнений при инфекции 3 688 пациентов, в том числе 10 летальных исходов зарегистрировано за минувшие сутки.

Лаборатории региона провели 1 643 784 исследования на коронавирус.