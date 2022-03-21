Барнаул, 21 марта 2022, 08:50 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 21 марта 2022 года за сутки выявлены 472 новых носителей (на 15 человек меньше, чем сутками ранее).
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Число тестирований сократилось с 4697 до 3307 (на 1390 меньше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 31 431 (на 21 за сутки) и 208 436 (на 425 за сутки) соответственно.
Число тяжелобольных сократилось до 297 (-3 за сутки). Из них 135 подключен к аппаратам ИВЛ (+6 за сутки).
Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9865 человек, причём 10 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.
Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 1372 жителей края (-2 за сутки). Кроме этого, 121 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+1 за сутки).
Заболеваемость среди детей снизилась: всего на Алтае выявлено уже 39 073 зараженных коронавирусом (+104 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 257 856 человек, выздоровели 239 457 человек (+1124 за сутки).
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