Архангельск, , 15:46 — REGNUM Глава архангельского минздрава Александр Герштанский призвал жителей региона вакцинироваться до того, как в области появится новый штамм коронавируса.

Шприц Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР

«Новый геном-штамм постепенно достигнет и Архангельской области, и важно быть к этому готовыми, — подчеркнул Герштанский. — Темпы вакцинации по сравнению с прошлой неделей упали с 200−250 человек в сутки до 100−150. В этой связи призываю жителей области, которые еще не вакцинировались или не прошли ревакцинацию, сделать это в самое ближайшее время».

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области с начала марта сократили 1,5 тысячи ковидных коек.