Скопье, , 21:16 — REGNUM В Северной Македонии за сутки в результате обследования 1192 образцов выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрировали 253 случая выздоровления. Об этом 28 марта сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Скопье, Северная Македония aiva

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По последним данным, за сутки в стране скончались два пациента с COVID-19, зарегистрировано пять произошедших ранее летальных исходов. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 305 114 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9208, 294 072 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1834 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно, но неуклонно увеличиваться на 20 человек ежедневно.

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