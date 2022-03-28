Тирана, , 21:21 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 804 человек выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. В стране скончался один пациент с COVID-19, выздоровел ещё 38. Об этом сообщило вечером 28 марта министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, Албания Ergys Veliu

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 273 459 случаев заражения коронавирусом, 269 463 человек излечились, скончались 3492 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находится 14 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 504, оно в Албании, как и в соседних странах, продолжает снижаться уже месяц, при этом около трети — 256 — выявленных активных случаев заражения приходится на Тирану.

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