Ульяновск, , 12:56 — REGNUM В Ульяновской области практически на прежнем уровне осталось суточное число госпитализированных в ковидные госпитали и количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из статистики оперштаба РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 25 марта, в Ульяновской области лабораторно подтверждено 193 101 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе 24 марта официально выявлено 542 случая заражения — почти столько же, сколько сутками ранее, 23 марта (540).

24 марта в ковид-стационары госпитализировали 35 больных, что на десять меньше, чем было направлено на лечение в больницы 23 марта (45 пациентов с коронавирусом).

Отметим, что в 2022 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения для Инзенской районной больницы будет приобретён новый санитарный автотранспорт, начнётся строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Оськино.

Как сообщало ИА REGNUM, максимальное суточное число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Ульяновской области зарегистрировано 27 февраля — 2055.

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