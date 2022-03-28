Екатеринбург, , 15:41 — REGNUM В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 328 836 человек. В том числе 3987 за прошедшие сутки, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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В COVID-центрах региона находятся 229 «тяжелых» пациентов. Из них 88 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 1283 человек медики оценивают как среднетяжелое.

Всего в области выявили 422 627 случаев заражения коронавирусом. В том числе 948 за прошедшие сутки. Кроме того, на Среднем Урале зафиксировали уже 10 555 летальных исходов от коронавирусной инфекции.