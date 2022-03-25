Красногорск, , 12:15 — REGNUM В медицинские учреждения Московской области доставлены 121 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 25 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 125 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 676 человек выздоровели после COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки 676 человек выздоровели в Подмосковье после COVID-19