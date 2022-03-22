Волгоград, , 15:44 — REGNUM В Волгоградской области за истекшие сутки госпитализированы 174 новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 933 человек, зарегистрировано девять летальных исходов.

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Всего в Волгоградской области COVID-19 выявлен у 205 885 жителей. Завершили лечение выздоровлением 192 053 волгоградца, скончались от осложнений 6 669 человек.

По данным регионального оперативного штаба, в ковид-госпиталях и амбулаторных условиях получают медпомощь 7 163 пациента.