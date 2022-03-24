Веллингтон, , 06:40 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки подтвердили 18 423 локальных случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что 3629 случаев выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения коронавирусной инфекции в стране. Еще 3150 заболевших зафиксировали в городе Кэнтербери. Остальные случаи распространения вируса выявили во всех регионах страны. Также 44 заболевших COVID-19 прибыли в Новую Зеландию из-за границы.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 913 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 28 находятся в палатах реанимации. Кроме того, за минувшие сутки в стране скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии от осложнений COVID-19 умер 221 человек.