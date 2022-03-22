Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM За минувшие сутки в Санкт-Петербурге доставили в стационары 112 человек с ковидным диагнозом, что на 17 пациентов больше, чем сутками ранее. Об этом 22 марта сообщили в региональном оперштабе.

Автомобиль скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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Вместе с тем в Петербурге за сутки выявили 1309 случаев заражения коронавирусом (-43 по отношению к статистике предыдущих суток). Скончались за сутки от COVID-19, как основной причины, 24 петербуржца (-1), а выздоровели 4567 пациентов (+4059).

На лечении ковида в медицинских учреждениях Петербурга размещён 2301 человек (-103). Из этого числа 245 петербуржцев (-32) находятся в реанимации, а 72 пациента (-24) лечатся с применением аппаратов ИВЛ. При этом по выздоровлению медучреждения города за сутки покинули 43 человека (+3).

Количество коек для лечения ковида и пневмонии составляет в Петербурге 2867 мест. Этот показатель сократился за сутки на 400 коек. В то время как в городе «под ковидом» всё так же работают 11 городских и три федеральных стационара.

Вне стационаров лечением ковида занимаются 17 027 петербуржцев. Количество больных на домашнем лечении сократилось за сутки на 2351 пациента. В то же время карантин соблюдают 155 человек (+22).

Отметим, что за всё время пандемии в городе зафиксировали 1 490 094 случая заражения вирусом. Скончались от ковида 32 874 человека, а переболели 1 406 615 петербуржцев.

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